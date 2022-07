Boca Juniors, fuente de inspiración para un artista digital

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el publicista Bruno Acanfora cuenta cómo algo que “empezó como un chiste” se convirtió en un éxito viral: “Es la pasión de la cancha llevada al mundo del arte”, dijo. Así, en su cuenta de Instagram estoesbocart interviene obras de arte con los colores del Xeneize.

¿Cuál es tu interpretación del éxito de estas intervenciones en las redes sociales?

El proyecto se llama estoesbocart en instagram. "Esto es Boca" era una revista y luego pasó a ser como un grito de guerra en redes sociales cada vez que juega Boca. El nombre tiene mucho significado, simplemente le agregué la "-rt" al final para que sea arte boquense. Esto empezó como todo en internet y la cultura del meme que es algo muy curioso. Empezó como un chiste, es la pasión de la cancha llevada al mundo del arte, a los grandes maestros del renacimiento que, en un principio, no tienen nada que ver. Empecé haciendo retoques fotográficos con esta temática.

Guillermo Piro (GP): Sorprender el gran nivel de detalle. Cuando uno amplía los cuadros intervenidos se encuentra con cosas insólitas que casi lindan con el miniaturismo que mucha gente casi nota...

Sí, es así. Hay muchos seguidores de otros equipos. Eso me llamó la atención cuando empezó esto. Hay muchos de River incluso. El detalle es lo que a mí es lo que más placer me da. Cuando uno abre esas obras de arte están llenas de detalles: en los fondos, en la tapa de un libro, en todo lo que el artista puso. Jugar con eso es muy divertido. Muchas veces hago el recorte del zoom porque a veces la gente lo pasa de largo. Lleva mucho tiempo. Es algo que hago como un hobbie. Trabajo como director general creativo en una agencia de publicidad en Los Ángeles y lo hago después de trabajar para relajarme. A veces uno empieza y se pone más complicado de lo que parecía. Con algunos tardo una semana haciendo dos horas por día. Lleva mucho trabajo. Cuando esto empezó a tomar forma y vi que a la gente le gustaba y que valía la pena tomarse tiempo, me dio mucho respeto. No me gusta hacerlo como algo para despreciar la obra original, sino para respetarla lo más que se pueda. Si tengo que hacer algún tipo de detalle, busco el mismo trazo o la misma técnica. Obviamente, si se despierta el artista, se vuelve a morir si ve esto. Pero esto es gracioso y me gusta mucho. Recibí muchos mensajes de chicos diciéndome: "Qué lindo este cuadro, no lo conocía"; "Aprendí más viendo este Instagram que en la facultad". Son cosas muy graciosas.

GP: ¿Cuál es el criterio para la selección del cuadro? ¿Por qué tomas distintas épocas? ¿Cómo llegas a elegir? ¿Es puro azar?

Me gusta hacerlos sobre el momento. Obviamente, después de la semana fatídica de Boca, el último es un cuadro de total decepción, de una persona abatida. Si nos va bien me gustaría hacer un cuadro acerca de la alegría. También es importante la temática, me gusta mucho el arte y yo estudié en la escuela y tuve una profesora que venía de Venecia y era increíble entender lo que nos enseñó, el significado detrás del cuadro está bueno.

Juan Parrondo (JP): ¿Tenés pensado qué cuadro harías si Boca Juniors llega a ganar la séptima Copa Libertadores?

Si eso sucede me anoto en un curso de pintura y me dedico a pintar un año seguido hasta poder hacerlo realidad.