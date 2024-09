Brigadista en Córdoba: "No esperamos ayuda del Gobierno nacional"

El fuego sigue extendiéndose por la provincia de Córdoba, en particular en las zonas de La Cumbre, Capilla del Monte y San Marcos Sierra, donde los focos ya afectaron más de 16 mil hectáreas. Maria Laura Daniele, brigadista de La Sacha, calificó la situación como “desesperante” y se mostró insatisfecha con el accionar de las instituciones: “Hemos visto accionares dudosos”, expresó. La brigadista remarcó al loteo de terrenos y a la explotación minera como los principales objetivos detrás de los focos intencionales. “Mientras a los entes reguladores se los come la burocracia, las casas se construyen, las rutas se hacen y los emprendimientos siguen”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Maria Laura Daniele es brigadista de La Sacha y está luchando en la primera línea contra el fuego.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la situación a esta ahora allí?

La situación es sumamente desesperante, porque cada vez se quema más. En la zona de La Cumbre, Capilla del Monte, San Marcos y la zona del río Pinto, el fuego no ha bajado. Quizás ha bajado la intensidad de las llamas, pero los focos se siguen prendiendo. Bajan durante la noche, pero con la mayor temperatura del día se reavivan.

Ahora estamos reunidos discutiendo porque estamos angustiados y viendo cómo podemos hacer llegar los recursos para atender los lugares y evitar que los vecinos, muchos amigos nuestros, tengan que ser evacuados perdiendo sus casas. Pero además de todo eso, nos preocupa el accionar de las instituciones, principalmente el de la ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

Incendios en Córdoba: cuáles son los focos que siguen activos en las sierras

La ETAC fue creada en 2021 en Córdoba, luego de los incendios espantosos que costaron 360.000 hectáreas en 2000, para darle integridad al servicio de asistencia. En la brigada comunitaria de La Sacha, con las demás brigadas que se desperdigan por todas las sierras, trabajamos juntos y en numerosas ocasiones hemos visto accionares dudosos. Lo que hemos presenciado y escuchado durante estos incendios nos alarma muchísimo.

AG: ¿Te referís a que no llega ayuda o a que hay intencionalidad?

No, me refiero al uso del contrafuego, y a veces, ni siquiera es contrafuego. Unos vecinos de la zona de Ongamira vieron a personas prender fuego sin ninguna necesidad. El uso del contrafuego es algo que tiene que ser discutido por peritos.

De todas maneras, el viernes y el sábado se prendieron cortafuegos con vientos a alta velocidad y sin que favorecieran el desplazamiento de ese contrafuego. Es decir, se prende un fuego para quemar y evitar que el fuego que está viniendo no encuentre combustible, pero hay que controlarlo y poder apagarlo para que no sume al frente activo, pero no es lo que ocurrió.

Elizabeth Peger: ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Faltan autoridades que tomen las decisiones?

No sabemos eso. Las opciones que podemos barajar son muchas, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta forma, con la frecuencia en la que la hemos visto, con lugares donde se han empezado a echar a los vecinos, no la hemos visto nunca.

Llaryora a la oposición: "No pongan en duda el profesionalismo de los bomberos porque quedan como unos boludos"

Estamos pensando en organizar algo mucho más grande porque es algo de lo que el gobernador se debe hacer cargo porque forma parte del ministerio de Defensa de la provincia.

EP: El gobernador trató de desmentir que los focos sean organizados con algún objetivo inmobiliario o de loteo de los terrenos.

Sí, no es sólo el loteo de los terrenos, sino también el acceso a la explotación minera. En 2021, junto con vecinos de San Marcos, frenamos un intento de reabrir una explotación en la zona del río Pinto.

La brigadista destacó al loteo de terrenos y a la explotación minera como los principales motivos detrás de los posibles focos intencionales: “Existe una ley que protegería un montón, pero nadie la cumple”, lamentó.

No es cierto que porque haya una ley que protege, que es una ley muy bien escrita pero que no se ha implementado, ese lugar no se puede hacer cambio del uso del suelo. Legalmente no se puede, pero en la práctica sí se hace.

Mientras a los entes reguladores se los come la burocracia, las casas se construyen, las rutas se hacen, los emprendimientos siguen y se les da legitimidad porque ya existen. Eso es lo que está pasando en realidad. Existe una ley que protegería un montón, pero nadie la cumple.

EP: ¿Hay asistencia de bomberos y de funcionarios del Gobierno nacional?

No. Si han venido cuarteles de bomberos de otras localidades de la provincia de Córdoba, pero no hemos tenido ninguna asistencia de ese tipo y, siendo sincera, no creo que la tengamos. En el marco y el encuadre ideológico, no esperamos ayuda del Gobierno nacional.

AG: ¿Qué pedido querés hacer?

Que difundan, lean y averigüen qué está pasando. Los mensajes cortos sirven para poner atención, pero hay que profundizar y entender que estos conflictos vienen gestándose desde hace un montón de tiempo.

AG: ¿Les pedís algo a las autoridades provinciales y nacionales?

¿Qué les voy a pedir? Integridad, idoneidad. Que trabajen y que traten de pensar que están en ese lugar para poder protegernos a todos y para buscar un bien común. Claramente, desde hace muchísimos años no están ahí y los intereses que defienden son muy diferentes a los nuestros.

La CONAE difundió imágenes satelitales de los incendios en Córdoba

Es muy difícil mantener el aplomo y hablar diplomáticamente cuando me parece momento de sacar la carta y decir qué estamos viendo. Estamos viendo un despojo de recursos, el abandono al pueblo, y además estamos viendo que se quieren buscar chivos expiatorios en gente que no tiene nada que ver.

Empecemos a mirar a las autoridades y a los intereses que están detrás de todo esto. El Gobierno allana el camino para que los intereses destruyan los montes y el acceso al agua.

Lo que también es importante resaltar es que cuando los montes y los bosques se devastan, nos quedamos sin agua. La sequía no es una cuestión de cambio climático bailando: es todo lo que hacemos para destruir el acceso a los recursos y lo que hacemos cuando dejamos que el accionar pase y no nos ponemos de pie para luchar.

