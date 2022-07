Canta Conmigo Ahora: fecha de estreno y primera baja

Falta poco para que arranque Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato que Marcelo Tinelli prepara para competir fuerte con La Voz Argentina (Telefe). Se trata de una apuesta muy grande con una producción que requiere de una inversión millonaria y la contratación de más de cien personas solamente para el aire.

El conductor pone todas las fichas en el certamen de canto que nació llamándose All Together Now y es una idea original de la BBC. En esta oportunidad contará con 100 expertos evaluando la performance de cada uno de los participantes.

La fecha elegida para el inicio del ciclo es el próximo 25 de julio a las 22.30 horas y será una vez que finalice el reality conducido por Pampita, El Hotel de los Famosos. Recordemos que serán dos los programas relacionados a la música que competirán en el prime time, La Voz y Canta Conmigo Ahora.

Si bien se piensa en importantes figuras nacionales e internacionales para este producto, las cien personas contratadas para el jurado no serán famosos sino solamente diez que serán los que harán las devoluciones. Entre las estrellas que confirmó Ángel de Brito, se destacan Cristian Castro, Coti, el Puma Rodríguez y Paulina Rubio.

Marcelo Tinelli apuesta fuerte a su regreso: contratos millonarios y figuras internacionales

En las últimas horas esta última se bajó por problemas personales. Si bien ya tenía el contrato cerrado con la Flia, Rubio sufrió la pérdida de su madre, la actriz Susana Dosamantes. Es por esa razón que pidió no formar parte del ciclo y suspender por un tiempo todas sus actividades laborales.

Ahora el Chato Prada y Hoppe están pensando en su reemplazo y quieren que sea una figura internacional de relevancia.

JL PAR