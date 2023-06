Carlos Castagneto: "Máximo nos pidió que le diéramos los avales a Scioli"

Carlos Castagneto tiene una visión favorable de la fórmula Wado-Manzur. "El primero viene trabajando hace mucho tiempo y Manzur es un gobernador con mucha ascendencia en el Norte Grande y que tuvo una excelente gobernación". A su vez, elogió a gestión de Sergio Massa y de Alicia Kirchner. "Alicia agarró una provincia que estaba quebrada, la ordenó y ahora es un ejemplo", afirmó el presidente del partido Kolina en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se cumlieron 37 años del gol de Maradona a los ingleses y, apostando a su pasado como aquero, ¿era atajable esa jugada?

Fue el mejor gol de todos los mundiales, desde cómo arranca, cómo lo lleva y cómo define. Encima en un contexto muy particular.

Usted le dio apoyo a la candidatura de Scioli, ¿podría darnos una reflexión al respecto y porqué Kolina se comprometió a buscarle avales?

Máximo nos pidió que le diéramos el aval a Scioli. Esto nos correspondía como uno de los partidos mayoritarios de Unión por la Patria. Es para facilitar que pueda competir en las elecciones a presidente y también a diputados y senadores nacionales por la Provincia.

Juan Manzur, compañero de fórmula de Wado de Pedro

Escuché que una cosa es aceptar la proporcionalidad de las minorías en las elecciones de diputados nacionales, pero no así en los provinciales e, incluso, la integración de los legislativos municipales, ¿es correcto esto?

En Unión por la Patria sucede que generalmente se presenta vale para todos los cargos. Las mayorías y minorías está conformado dentro de este acuerdo electoral, en la Provincia se habla de como se intercala en las listas según cómo llegan en las primarias y los cargos que tengan. Por ejemplo, si se supero el 30%, integro la lista del que ganó.

También, el que no tenga 30% podrá integrar la lista de la minoría a nivel de legisladores provinciales y municipales, ¿correcto?

Otro ejemplo: si nosotros vamos a una interna, tengo que sacar el 30% o más para poder integrar su lista.

¿O sea que también para concejales, el 30% de la minoría sigue valiendo?

Sí, para todos los cargos.

Daniel Scioli

¿Le gustó la fórmula que quiso Cristina, la de Wado-Manzur?

Sí, la apoyo, es una fórmula por consenso. Wado viene trabajando hace mucho tiempo, con viajes al exterior y capacidad. Juan Manzur es un gobernador con mucha ascendencia en el Norte Grande y que tuvo una excelente gobernación.

Queremos un gobierno amplio y abarcativo para escuchar las distintas voces de cada una de las provincias.

Sus opiniones de Alicia Kirchner y Sergio Massa

Usted preside el partido Kolina, que tiene como referente a la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner, ¿dónde le gustaría verla?

Siempre demostró, con hechos, de que está en el lugar que el proyecto necesite. Fue la mejor ministra de Desarrollo Social, transformó los planes sociales en trabajo.

Por otro lado, agarró una provincia que estaba quebrada, la ordenó y ahora es un ejemplo de gestión y de conducción. Por todo esto tiene que estar, en cualquier lugar que le toque.

Wado de Pedro, el elegido de CFK para competir en la interna

¿Qué rol imagina para Sergio Massa y el Frente Renovador?

Massa es un pilar importante dentro del espacio. Hemos trabajado conjuntamente, sin descanso, y ha mejorado la economía. La reunión con China ha sido importante. Y tiene un diálogo muy fluido con el FMI.

Alejandro Gomel (AG): ¿Esta decisión de darle los avales a Scioli significa que se termina la presión que había de parte de los intendentes y los gobernadores?¿Queda descartada la posibilidad de que haya una sola lista de unidad en la interna?

Lo que nosotros hacemos es la posibilidad de presentar listas. Se definirá en estas horas si hay o no interna, no pasa sólo por los partidos.

Se comentaba que no podían conseguir los avales por el reglamento de nuestro espacio. No conseguirlo y querer judIcializar el tema no les convenía a nadie. Por eso fue acertado que Máximo diga de presentar más avales de lo que hay que presentar, como si hubiese interna. El sábado se presentará todo para que todas las listas puedan competir en las primarias.

Unión por la Patria: negociaciones frenéticas sobre el cierre de listas

AG: Desde lo legal se entiende que hagan esto para dejar abierta la puerta para que haya internas y que no haya obstáculos reglamentarios. Pero desde lo político, ¿Scioli tendría que rever la decisión?

Hay una ley, si ellos quieren presentarse lo único que pido es que sea una interna con propuestas de proyecto de país, no apuntarse con los dedos. Porque eso beneficia a sectores políticos y económicos que vulneraron derechos a los argentinos.

Tenemos que volver a enamorar a la gente, que necesita volver a tener una esperanza y que lo que se diga se cumpla en el próximo gobierno.

