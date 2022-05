Carlos Díaz, de Siglo XXI: "No me gustó el discurso de Saccomanno"

El director de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la Feria del Libro y el fenómeno que se generó tras la recomendación del libro de Matías Kulfas: Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina, 2003-2015 por parte de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Aumentaron las ventas del libro Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina, 2003-2015 de Matías Kulfas?

Efectivamente, los comentarios de Cristina hicieron que se dispararan las ventas del libro, sobre todo en la Feria del Libro, que es la oportunidad que tenemos de ver en vivo y en directo, en tiempo real, lo que pasa con la venta de nuestros libros. Fue sorprendente lo que pasó.

Vi fotos de chicos jóvenes haciendo cola con el libro en la mano...

Eso es lo impresionante, uno se imagina que cuando pasan estas cosas, un comentario de Cristina, que van a salir más periodistas y políticos a comprar el libro y la verdad que era más público general. Había muchísimos jóvenes que salieron a comprar el libro a partir de los comentarios de Cristina. Le pregunté a varios por qué lo compraban y dijeron que era porque la escucharon a Cristina y les dio curiosidad.

La tendrían que hacer a Cristina influencer porque lo mismo había sucedido con "Una temporada en el quinto piso" de De Torre.

Totalmente, es una gran booktuber, ayuda realmente muchísimo, por no hablar de lo que pasó con su propio libro, que fue realmente una ayuda inestimable para las librerías de todo el país.

En el discurso inaugural de la Feria, Guillermo Saccomanno apuntó contra los organizadores y la estructura de la Feria del Libro. ¿Qué opinión te merecieron sus declaraciones?

En lo personal no me gustaron, Guillermo es un buen tipo, si vamos a tomar un café voy a estar de acuerdo en muchísimas cosas pero no me pareció ni un buen discurso de apertura, ni oportuno después de dos años sin feria. Los editores estábamos felices porque la feria arrancó mil veces mejor de lo que nos imaginábamos, había clima de alegría y de reencuentro, había gente que hacía dos años que no veíamos. Se vivía un momento de mucha alegría y sentí que el discurso fue en otra dirección, que era muy trazo grueso, muy panfletario, no porque estén mal muchas de las cosas que dijo, pero no me pareció que era oportuno. Después se instaló una imagen que me pareció terrible, de que los editores abusamos de los autores o algo por el estilo, cuando la industria editorial es de los peores negocios que existen en el mundo. Me pareció muy desafortunado que hiciera esa generalización tan brutal.

Son esas ideas que se van instalando, dijo que los editores se quedan casi con el 90% de la ganancia y a los autores le dan nada más que el 10. Yo a muchos autores ni siquiera les puedo dar el 10%, tenemos que negociar contratos con menos regalías porque no hay negocio posible en la mayoría de los casos y me pareció muy injusto en ese sentido el discurso de Guillermo.

Dicen que el sábado fue enorme la cantidad de gente en la Feria, no se si vos podés compararla con alguna otra y qué significa tanta gente en la Feria del Libro.

Estuve el sábado y saqué fotos de la masa de gente, no recuerdo haber visto nunca tanta gente en la Feria del Libro, tal vez hace cinco o seis años algún día excepcional en que coincidieran grandes figuras que convocaran a mucho público pero desbordó todas nuestras expectativas. Tuvimos que llevar más bolsas, teníamos bolsas calculadas para hasta el lunes o martes y el sábado nos estábamos quedando sin bolsas, tuvimos que buscar más en la editorial. La gente va a pasear y está comprando muchísimos libros, estamos contentos por la cantidad de gente, porque nos estamos reencontrando con los colegas y los lectores y también porque se está vendiendo muchísimo, mucho más de lo que esperábamos.

