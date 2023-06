Carlos Gutiérrez: "¿Cómo van a aceptar los cordobeses al kirchnerismo si le ponen un pie encima?"

Carlos Gutiérrez considera que es necesario superar la "maldita grieta" y construir un gobierno de unidad nacional. Además, explicó la aversión que sienten los cordobeses al kirchnerismo y se refirió a las elecciones provinciales. "No tenemos dudas de que no es casualidad que Schiaretti encabece las encuestas", afirmó el diputado nacional por Córdoba del Interbloque Federal en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Espero que le haya gustado la canción “Córdoba blues” que pusimos para recibirlo...

Me encanta esa recepción. Nosotros tenemos el cuarteto, pero Córdoba, a pesar de ser, humildemente como cordobés digo, un verdadero faro en la historia, pero no somos cerrados. Sí ocurre que muchas veces nos cerramos por la agresión de otros.

Por ejemplo, el kirchnerismo, que viene y se queja en Córdoba, llora al no tener la aceptación de los cordobeses. ¿Pero cómo van a aceptar los cordobeses al kirchnerismo si les ponen el pie encima?

Desde el conflicto con el campo a hoy que, gracias al fallo de la Justicia Córdoba y otras provincias, nos recuperamos de esta nueva intromisión que nos impedía el uso de los dólares que el Banco Central estableció como tipo de cambio para pagar nuestras obligaciones internacionales. Dicho sea de paso, están invertidas en obras y no en gastos corrientes. Entonces, ¿cómo los cordobeses no van a tener la percepción que tienen?, es casi lógico.

El blues es una buena metáfora para esa apertura a Juntos por el Cambio. ¿Cómo sigue? ¿Después de las elecciones del 25 de junio, cómo se imagina que continúe una eventual alianza entre Juan Schiaretti, Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo de Gerardo Morales?

Eso supone que me estás dando por cerrada una cuestión que no depende de nosotros. El 11 de junio, concretamente, nuestro candidato a presidente Schiaretti, lanzó en la UIA, una propuesta con mucha humildad pero con mucha convicción, en el sentido de que lo que existe, no es que sea malo, pero es insuficiente para enfrentar los desafíos. Superar esta cuestión que nosotros denominamos la "maldita grieta".

Hicimos esa propuesta, le agregamos el hecho de que había que tener un programa base sobre el que todos pusiéramos los deditos, para decirlo claro y pronto, y después pensar en un gobierno de unidad nacional, como pensaron y resolvieron sus crisis países vecinos.

Entonces, ¿tienen expectativas de que todavía, antes del 14 de junio, cuando se cierren las alianzas de partidos, se pueda llegar a un acuerdo con JxC?

Ni las tenemos ni dejamos de tenerlas, porque no es un tema que dependa de nosotros. Realizamos la propuesta, nos vinieron a buscar y nos dijeron: "nos interesa conversar esta cuestión". Conversamos y estamos aquí, convencidos de ser respetuosos de la vida interna de otras coaliciones, en este caso, de Juntos por el Cambio. Tendrán que ser ellos quienes definen y deciden si esta propuesta es válida o no. Dicho sea de paso, aclaramos de que nuestra propuesta no es ingresar a Juntos por el Cambio. No esperamos una especie de derecho de admisión a un club social.

Me hace acordar a la frase de Groucho Marx sobre el ingreso al club social. ¿Se puede expresar de otras formas? ¿Una eventual candidatura de Schiaretti como vicepresidente de la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta? Otra versión que circulo era que Florencio Randazzo podría ser el candidato a vicegobernador de Diego Santilli, ¿le parecen despropósitos estas especulaciones?

No nos asusta ninguna propuesta, siempre que tenga un contenido, porque los posicionamientos electorales, si no se sustentan en un marco conceptual, no van a ningún lado. Sin hablar ideologismos, porque estamos hartos de los ideologismos berretas donde la izquierda no es izquierda y es un izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo.

Alejandro Gomel (AG): ¿Puede haber finalmente una fórmula Larreta-Schiaretti?

Puede ser esa y otras opciones. Lo que decimos es que, cualquiera de esas opciones, no dependen de nosotros, porque lo primero que hay que destrabar es tener un marco conceptual fuerte que entendemos que existe en la propuesta del "frente de frentes", que la gente no entiende mucho de qué se trata, pero significa ampliar una coalición. Esto que existe no alcanza, ampliemos esa coalición, metámosle un programa, un compromiso de hacer un gobierno de unidad nacional y ahí nosotros estaremos.

AG: ¿Ustedes inscribirán a Schiaretti como candidato a presidente el 14?

Si, es así.

Si va con Randazzo, en buena hora.

Nunca planteamos ir adentro de JxC. Muchos nos preguntaban también: "¿irían dentro del FdT?", y no, lo que decimos es que hay que conformar algo nuevo que lleve adelante una propuesta ant-igrieta, es la única propuesta que puede sacar adelante al país.

AG: A su síntesis, ¿por qué él cree que Mauricio Macri ahora no los quiere, si siempre fue un amigo de Córdoba y tenía buena relación con Schiaretti?

Es bastante difícil saberlo, pero yo te puedo contestar con una humorada. Vino el ex presidente a Córdoba el otro día y dijo "nosotros los cordobeses", y los cordobeses decían "¿esa tonada es nuestra?", y no, no es para nada nuestra.

No hay que sobreactuar. Si el ex presidente, por cuestiones de las cuales no soy quién para opinar, dentro de su frente interno tiene diferencias, no las expresó con nosotros.

Ahora nos saca en cara las leyes que votamos, son todas las mismas que cuando él fue presidente apoyamos, porque estamos convencidos de que la gobernanza no se regala y es sagrado en el funcionamiento de la democracia.

¿Cómo afecta a las PASO entre Larreta y Patricia Bullrich lo que se generó a partir de la controversia de la aliamza entre JxC y el schiarettismo?

En Córdoba, la elección ya está lanzada, tiene sus candidatos, su discusión y miles de encuestas que dicen distintas cosas. Lo cierto y concreto es que en Córdoba ves que los votantes tienen mucha sapiencia más que la que creen los dirigentes, y saben votar perfectamente cuando se elige un intendente, un gobernador, y sabrán votar en la PASO.

No tenemos dudas de que no es casualidad que Schiaretti encabece las encuestas, lejos todavía de Javier Milei, que es la segunda opción en Córdoba, porque un gobernador que después de haber pasado todas las virulencias, huracanes y demás de esta economía y política nacional se mantiene con un 70% de imagen positiva, por algo debe ser.

Creemos que nadie tiene esto, salvo en ciertos sectores, donde el corrimiento puede ser para un lado o para el otro, cosas por el estilo. Pero en la elección de Córdoba, los cordobeses, el día que voten, tendrán las listas de las PASO inscriptas y no van a modificar su voto en Córdoba.

Claudio Mardones (CM): ¿Está en Córdoba capital o Río Cuarto?

En Río Cuarto.

CM: ¿Les generó alguna preocupación el hecho de que se fortalezca el sector que critica al schiarettismo desde el peronismo o cree que esto debilita por complejo a JxC?

Que lo diga Carlos Caserio, que cumplió históricamente de los gobiernos tanto de José Manuel de la Sota como el de Schiaretti y que hoy esté convertido en un kirchnerista fanático. Lo respeto como respeto a todos los dirigentes.

Es obvio que, por algo, los cordobeses rechazan esa propuesta. De modo que pensar que habrá un corrimiento después de todos estos años donde el peronismo cordobés fue el único del país que no fue cooptado por el kirchnerismo es desconocer la historia de Córdoba. Nadie puede decir qué sucederá mañana, pero me parece una lectura muy pobre, con respeto lo digo.

Lo de Juntos por el Cambio también. Rumbo al 23 julio habrá que pensar los cálculos previos que se hicieron si ganáramos las elecciones, como creo que sucederá con Martín Llaryora, quien puede pensar de que no habrá una influencia a tan pocos días sobre la elección de Córdoba capital.

¿Luis Juez es peronista?

No cabe duda de que su origen es peronista. No tengo peronómetro y nunca lo tuve, pero si uno recorre las fotos que andan dando vuelta por las redes se lo ve a Juez abrazado con Néstor Kirchner, en otra con Pino Solanas, con Cristina Kirchner y también hay momentos en que se lo ve crítico hacia ella. También se lo vio abrazado con Macri. El derrotero es otra cosa, pero su origen es peronista.

Este jueves, Agustín De La Reta, directo de Perfil Córdoba, nos decía que los cordobeses tienen que elegir entre dos peronistas.

Diría que tienen que elegir entre un peronistas joven, que es sucesor de una línea del peronismo de Córdoba, con todas estas características que todo el mundo marca de los peronistas cordobeses, republicanos, defensores de la Constitución, alejados de la grieta, y del otro lado alguien que tiene origen peronista, pero que hoy no se sabe muy bien.

Desde el punto de vista ideológica, ni siquiera me pongo a juzgarlo, pero sí hay una cuestión medular que a los cordobeses no se les escapa, es que la experiencia de gobierno de Juez a cargo de Córdoba Capital fue desastrosa.

Vean el recorrido de quién es nuestro candidato, con todas las experiencias de gestión que tiene exitosas, incluyendo no solamente su origen en San Francisco, sino haber sido vicegobernador, diputado nacional y tercera autoridad de la Cámara a nivel nacional.

A veces se puede gritar mucho y tener un canto más o menos, que no sea hilarante, pero a lo mejor ese grito, ese canto, es para no se escuche lo que realmente no se tiene para decir.

