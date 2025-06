Carlos Heller: “El ajuste no tiene límites si los ajustados no se rebelan”

El diputado de Unión por la Patria Carlos Heller cuestionó el plan económico del gobierno y puso en duda que haya superávit fiscal financiero. “No habría ninguna razón para que crezca la deuda si hubiera superávit financiero”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Heller es diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2019. También fue diputado entre 2009 y 2017, preside el Partido Solidario, es presidente del Banco Credicop y presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados. Fue vicepresidente de Boca de Boca Juniors entre 1985 y 1995. Sus primeros pasos en la política fueron en la Federación Juvenil Comunista

Esta vez el Senado y la Cámara de Diputados, no sólo tienen los votos para aprobar la modificación de la remuneración de los jubilados, sino que también ¿tienen el número suficiente para hacerle frente a un veto posterior del presidente?

Lo del veto es un tema que tiene que volver a Diputados. El Senado, todo parece indicar, que efectivamente tiene los votos, como también ya los tuvo la vez anterior. Porque este tema de la mejora de los jubilados, el Parlamento ya lo aprobó, lo hizo ley y el presidente lo vetó. Y cuando vuelve el veto en revisión, no se logran los dos tercios necesarios para ratificar la postura parlamentaria y entonces queda firme el veto.

Entonces, con cualquiera de las cámaras que tuviera los dos tercios ¿se le podría revocar el veto?

No, no. Es Diputados, porque es la Cámara de origen. Entonces, veremos. Vamos a suponer que se va a vetar, porque lo ha dicho el Presidente, lo ha dicho el Jefe de Gabinete, así que deberíamos suponer que se va a vetar.

Yo digo “deberíamos suponer” porque, al final, nadie come vidrio, y estamos entrando en tiempos electorales, porque las elecciones en todas las provincias forman parte de ese escenario electoral. Y, bueno, no sé si el gobierno quiere bancarse el impacto que eso puede tener en la ciudadanía, porque estamos hablando de sectores muy sensibles y numerosos, como son el sector de los jubilados.

La gente en edad de jubilarse que no puede porque se cayó la moratoria y ahora se estaría prorrogando por dos años más, las personas con discapacidad, o todas aquellas que son proveedores o trabajan en el sistema de atención a las personas con discapacidades. Mucha gente. Supongo que, si el Poder Ejecutivo lo veta, castigará ese veto cuando después, en octubre, tenga que emitir su voto. Así que veremos.

Carlos, ¿no se nota una mayor predisposición en el Congreso para defender sus decisiones frente a un eventual veto?

Yo quiero ser cuidadoso, porque si se repitiera la votación que hubo en Diputados el otro día, no están los 80 y pico de votos que necesitan para sostener el veto. Pero quiero ser prudente, porque hubo abstenciones de diputados y diputadas que tradicionalmente votan las iniciativas del gobierno.

Hubo votos de diputados y diputadas de provincias que están enojados porque les han cortado remesas, o no les han cumplido promesas, y entonces le han dado una señal al gobierno. Como el gobierno también juega, veremos cómo actúan esos votos oscilantes, con los que yo no contaría como una garantía de que van a estar. Porque son votos que están todo el tiempo en negociación.

Están los votos de los que impulsamos las propuestas, de las cuatro fuerzas que nos pusimos de acuerdo en impulsar estas propuestas. Y después hubo una cantidad de ausencias, votos y abstenciones que, a mi modo de ver, hay que tomarlas con cuidado.

Pienso que, a lo mejor, se acompaña al carro del campeón en el momento en que tiene el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, pero ni bien esto se modifica, empiezan a no acompañarlo. ¿No sentís un cambio de clima en ese sentido? Independientemente del caso de los gobernadores, que puede obedecer a una situación puntual, de que no les enviaron las remesas.

Yo no tengo expectativas entusiastas respecto de esos votos de gente que está enojada. Pero, viste, Macri y Milei se dijeron de todo y, a los cuatro días, Macri dijo “nosotros queremos que al gobierno le vaya bien”.

Por lo tanto, soy prudente en cuanto a cómo analizar el tema de cómo van a actuar en votaciones sucesivas. El otro día estaban enojados algunos diputados y diputadas como Vidal, Lospenato, etcétera. Pero en sus discursos habituales no hay diferencias en posiciones respecto de las cosas que plantea el gobierno con las cosas que ellos plantean en los debates.

Bueno, respecto de jubilados sí. Porque el PRO ha marcado diferencias explícitas respecto del tema de jubilados. En otros temas, no.

Han votado todas las veces con ellos. Salvo ahora, que algunos diputados no votaron. Creo que votó en contra uno solo, que fue Baldassi.

Y respecto a los gobernadores, vos decías que es previsible que las remesas se sigan achicando por una contracción de la economía. ¿Cuál es tu visión respecto del futuro de la economía?

Y yo lo dije tantas veces ya que a veces me da vergüenza. Que el ajuste no tiene límite si los ajustados no se rebelan. Porque es una consecuencia lógica: si se ajusta, se achica la actividad; se achica la actividad, hay menos ingresos y entonces hay que ajustar de vuelta. Y así hasta el infinito.

Y además te quiero decir una cosa, Jorge, que la vengo diciendo: el Gobierno dice que tiene superávit fiscal financiero, es decir, el que es después del pago de intereses. Y eso lo logra en el marco de lo que yo, con delicadeza, llamo contabilidad creativa. Que es todo este mecanismo de emitir deuda, que se renueva con deuda más grande, sin pasar por la cuenta de resultados.

Hay un informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso que dice que algo así como 16 billones de pesos no pasaron por la cuenta de resultados. Con lo cual, si eso hubiera sucedido, el año 2024 no hubiera tenido superávit, sino déficit.

Y yo hago una sola pregunta: si hay superávit financiero, ¿por qué crece la deuda? Porque no habría ninguna razón para que crezca la deuda si hubiera superávit financiero. Si vos tenés superávit primario, podés tener el problema de que el superávit primario no te alcanza para pagar los intereses. Pero si tenés superávit financiero, no tendría que crecer la deuda.

Lo que pasa es que el superávit financiero, interpreto, es porque se renueva la deuda y los intereses no se pagan. Simplemente es eso.

No, no, no, no, no. Porque los intereses, si pasan por el cuadro de resultado, aunque se renueven, se pagaron. Lo que pasa es que ellos han hecho una cosa, vuelvo a repetir: emiten deuda que se cancela con una deuda más grande, pero que no pasa por la cuenta de resultados.

Alejandro Gomel (AG): Se está hablando mucho a esta hora sobre una posible definición de la Corte Suprema sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, por información o por intuición, con años en la política, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Y qué consecuencias puede tener?

Este tema es algo así como crónica de una muerte anunciada. Es decir, está en todos los medios. Son colegas de ustedes los que salieron a decir que tenían información de que mañana la Corte iba a fallar sobre el tema. Y además, cómo iba a fallar. Lo cual sería causa suficiente para invalidar todo. Porque que los medios estén anticipando cuándo y cómo va a fallar la Corte Suprema, la verdad que habla bastante mal del sistema judicial.

Y además que se esté revisando un fallo que dictaron camaristas que están denunciados por haber participado en situaciones bastante sospechosas, como haber ido al Lago Escondido y todas las otras cosas que están dando vueltas... En realidad, lo que la Corte, a mi juicio, tendría que hacer es abocarse a revisar la legitimidad de todo lo que ha sucedido. Y en todo caso, disponer que todo eso se revise adecuadamente.

Si mi memoria no me falla —y ustedes tienen más data que yo—, la causa de Vialidad ya se había cerrado y fue reabierta. Cosa que es juzgar dos veces, lo cual es una anomalía judicial básica: que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Es decir, creo que es una cosa que está tan llena de irregularidades y tan politizada, que lo mínimo que requeriría es que pudieran transparentarse los procedimientos. Y no que estuviéramos todos cabuleando si efectivamente es mañana, o si ahora la Corte, por decoro, en vez de hacerlo mañana lo va a hacer la semana que viene, o dentro de dos semanas. Me parece que eso desacredita absolutamente la legitimidad de lo que pudiera estar diciendo la Corte.

Respecto de lo que vos llamás la contabilidad creativa: ellos los intereses los capitalizan y no los devengan. Es decir, no cuentan como que fueron pagados. O sea, la palabra concreta es que no devengan en el económico la capitalización de los intereses.

No pasan por la cuenta de resultados.

Exacto. Pero normalmente, en una operación donde los intereses se capitalizan, que hay muchas así, bueno, se utiliza. Pero en lo económico se devenga el interés, aumenta la deuda. Ese es el punto. Que es lo que no están haciendo ellos.

No, aumenta la deuda, pero pasa por la cuenta de resultados. Acá aumenta la deuda directamente sin pasar por la cuenta de resultados. Por eso hablo de contabilidad creativa.

Claro. Pero eso en una empresa no se podría hacer, para ponerlo en términos concretos. O sea, vos sí podés capitalizar los intereses, pero tenés que poner en tu balance como pérdida esos intereses que refinanciaste.

Claro, se pueden refinanciar los intereses, pero tienen que pasar por la cuenta de resultados. Cosa que el Estado no está haciendo con una parte de la deuda. Estoy hablando de deuda en pesos emitida a tasa fija.

