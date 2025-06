Representar a la sociedad

La movilización social contra un modelo de país que excluye a la mayoría de los argentinos/as continúa en ascenso. Este miércoles se produjo un salto cualitativo: varios de los sectores perjudicados por las políticas del Gobierno, hasta ahora de accionar fragmentario, confluyeron en una protesta común en la Plaza del Congreso. Jubilados/as, personas con discapacidad y sus familiares, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones feministas, sindicales, sociales y políticas, entre otras, le dieron un marco masivo a lo que sucedía dentro del Palacio Legislativo.

Mientras, en Diputados, tras muchas horas de sesión, una mayoría de 142 votos positivos (hubo 67 en contra y 19 abstenciones) obtuvo la media sanción del proyecto de aumento del 7,2% a las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono previsional para los haberes mínimos que lo llevará a 110 mil pesos. También se repuso la moratoria previsional por dos años con 111 votos a favor. Además, se aprobaron la emergencia en materia de discapacidad a nivel nacional y la declaración de zona de emergencia para distritos afectados por las inundaciones. De este modo, varias de las reivindicaciones de los sectores movilizados encontraron, en las mayorías parlamentarias que se constituyeron, un canal de expresión institucional. Ninguna novedad: es el funcionamiento de la democracia.

Nada es mágico: para que se produjeran estas votaciones hubo que construir consensos entre distintos bloques. El primer logro fue el quórum. Hace quince días quisimos llevar adelante una sesión con un temario similar y no fue posible porque no se consiguió el número necesario para iniciarla. El segundo éxito fue la media sanción de varios de los proyectos, para lo cual fue necesario también construir acuerdos. Fue un triunfo de la política. Todos concedimos algo para generar las mayorías que permitieron aprobar las iniciativas tratadas.

En tanto, el Presidente Javier Milei declaró: “esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin”. Tendría que pensarlo bien: puede que no tenga el tercio para sostener el veto en el recinto y que, por lo tanto, éste se caiga. Pero, si lograra imponerlo, la ciudadanía estará ante una nueva muestra de cómo opera el oficialismo con las demandas sociales de los más vulnerables y en octubre tendrá la oportunidad de votar en contra del gobierno de los vetos. Estamos hablando de jubilados/as que cobran la mínima, personas con edad jubilatoria que no tienen la totalidad de los aportes, personas con discapacidad, entre otros. Habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a pagar tal costo político en un escenario preelectoral.

Durante la sesión, el oficialismo se refirió a los proyectos jubilatorios como “parches”. Esta reparación que proponemos y obtuvo media sanción es efectivamente parcial. El 7,2% de aumento viene a compensar un recorte al haber jubilatorio de febrero del año pasado. Pero sólo rige para adelante. Algo similar ocurre con el bono: si logramos que el Senado apruebe la actualización y el Gobierno no la vete, será de 110 mil pesos, ajustable por el mismo índice del resto de los haberes jubilatorios, también para adelante. Pero no hay recuperación de los meses anteriores. Sin embargo, es el comienzo de un proceso. Es un “parche” porque es una intervención ante la emergencia. En simultáneo, hay que ocuparse de la solución estructural. En esta línea, en el recinto sostuve: “Escuchamos decir que estamos proponiendo “parches” y yo estoy de acuerdo, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma antes de tener otra goma nueva. No está tan mal aceptar la idea del parche, porque por lo menos nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave. Lo que estamos aprobando es un mínimo de Justicia reparadora”.

En la Argentina, hay más de 5,5 millones de personas jubiladas, de ellas más de tres millones cobran la mínima; y hay alrededor de 300 mil en edad de jubilarse que no cuentan con la totalidad de los aportes. De esto nos estamos ocupando, junto a los problemas de otros sectores vulnerables. Es el modo de hacer efectiva la democracia. Es el modo de representar a quienes nos votaron.

* Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.