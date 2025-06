“Acumular reservas o pagar la deuda”: la disyuntiva del Gobierno en materia cambiaria

El economista, Maximiliano Ramírez, en contacto con Canal E, se refirió a la situación económica actual, con foco en el cumplimiento de metas de reservas, el equilibrio fiscal, la evolución de la recaudación y el comportamiento del tipo de cambio.

Maximiliano Ramírez señaló: “Hoy estás unos 3.300 millones abajo en términos de reservas”. Según explicó, “esa meta, si bien hay trascendidos o algunos comentarios que puede ser que se extienda bien para julio, lo que estamos viendo es una clara necesidad de que el Gobierno empiece a acumular”.

Las imposiciones del Gobierno para comprar reservas

Sin embargo, aclaró que el Gobierno se autoimpone no intervenir en el mercado cambiario: “Si el tipo de cambio no supera o no rompe la banda inferior, no va a comprar reservas”.

Entre las medidas tomadas, Ramírez mencionó: “Una de las condiciones que en la última semana se dio a conocer es una reducción de los encajes bancarios en dólares”. Aunque advirtió: “No creo que con eso solo te alcance como para llegar a esa meta”.

El desempeño del Bonte 2030

Por otro lado, valoró la emisión de los Bonte 2030: “La primera emisión de Bonte fue buena. Hizo que muchos pudieran captar un monto muy superior que lo que estaban pensando captar”. Sin embargo, subrayó: “Eso únicamente no le sirve para el pago que vos tenés de julio”.

En otra instancia, el economista planteó: “Vos tenés grandes pagos en julio y tenés pagos en septiembre. Entonces tenés que ver qué privilegiás, si acumular reservas o pagar la deuda que vos tenés”. Según desarrolló, “el Gobierno va a pagar la deuda y va a buscar algunas otras alternativas para acumular reservas”.

Respecto al comportamiento del dólar, comentó: “El tipo de cambio va a seguir en términos de la banda, va a lateralizar”. Y explicó: “Si el tipo de cambio baja mucho, va a haber gente que va a querer comprar, y si pasa a los 1.200, es un buen tipo de cambio como para hacer carry”.