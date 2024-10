Carlos Regazzoni: "Ginés fue un aporte para la salud pública argentina"

Tras el fallecimiento de Ginés González García, el presidente Javier Milei lo calificó de “ser siniestro, cómplice de la cuarentena cavernícola y responsable de la muerte de 100 mil argentinos". Por su parte, Carlos Regazzoni sostuvo que “en ninguna cultura se banaliza la muerte” y destacó la figura del ex ministro de Salud: “Ginés tuvo sus claroscuros, pero tuvo sus enormes méritos y todo el mundo se los reconoce”. Además, destacó su labor durante la pandemia y desmintió que González García tuviera la intención de magnificarla. “Hay que destacar que, con todo lo mal que nos fue, se hizo un buen trabajo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Regazzoni es médico, doctor en Medicina y diplomado en Filosofía y Bioestadística. Además, fue director ejecutivo del PAMI entre 2016 y 2017.

Me sorprendió la agresividad de Milei con Ginés. ¿Es cualquier ministro o presidente que haya atravesado la pandemia un 'chivo expiatorio de los males que pasó la sociedad'?

En ninguna cultura se banaliza la muerte, y se tiene respeto por los fallecidos. Me pareció un comentario muy desafortunado y repudiable desde cualquier punto de vista. No se puede decir eso sobre alguien que ha fallecido porque uno no sabe que pasa del otro lado, y porque no se sabe qué ocurrió en el corazón de esa persona. En primer lugar, creo que hay que reivindicar que Ginés González García descanse en paz.

Después, hay un error histórico en el motivo por el cual se lo criticó. Por el contrario, yo siempre fui un poco crítico de que al principio él no viera la gravedad de la pandemia. Recordemos que durante los primeros meses, tanto Ginés como el ministro de Salud de la Ciudad decían que la prioridad era el dengue. De ninguna manera hubo una intención del ministro de magnificar algo.

En tercer lugar, nadie magnificó nada. Argentina tuvo una cuarentena muy grande, aunque no fue la más estricta del mundo. Tuvo sus errores, pero la pandemia ahora está para hacer una revisión científica de lo que pasó. Costo 20 millones de muertes y las personas de todo el mundo tienen un recuerdo desgarrador de la pandemia, así que me pareció muy desafortunado el comentario, en especial cuando nos enfrentamos a una coyuntura muy compleja de salud.

Ginés González García tuvo sus claroscuros, pero tuvo sus enormes méritos y todo el mundo se los reconoce. Creó una universidad y volvió a poner la salud pública en el tapete en la Argentina. Hoy estamos en una situación muy compleja, por lo cual nadie está para celebrar nada en salud.

Me gustaría que pudiera hacer un obituario técnico de lo que significó Ginés en la salud pública argentina.

Ginés fue un médico muy reconocido en el mundo de la salud pública en toda América Latina, especialmente por su visión del ministerio de Salud. Fue pionero en el país en el plan de vacunación y en la política de medicamentos. Además, formó muchas generaciones de sanitaristas.



Carlos Regazzoni destacó la figura del exministro de Salud y declaró que “de ninguna manera merece el comentario que se le hizo” por parte del Gobierno actual.

Durante la pandemia, implementó rápidamente un mecanismo eficiente para reorganizar el sistema de salud. Lo del vacunatorio VIP es algo muy desgraciado, y él ahí tiene la responsabilidad primaria, pero de ninguna manera merece el comentario que se le hizo.

Ginés fue un aporte para la salud pública argentina. Uno puede no coincidir con sus ideas, pero nadie es el dueño de la verdad, menos no entendiendo de salud pública.

No cabe ninguna duda que la foto del cumpleaños de Fabiola y el vacunatorio VIP tiñeron todo de disvalor, pero hubo elementos para destacar de la Argentina en la lucha contra COVID…

No hay ninguna duda. Argentina sufrió la epidemia del COVID que sufrió un país pobre y en situación de empobrecimiento. Si hoy hablamos de que el 72% de los chicos están en situación de pobreza, hay pocos países de América Latina que estén en semejante situación.

Además, Argentina daba sus números, y muchos países de América Latina no lo hicieron. Hace poco, tuve una reunión con varios expertos de la región, y el recuerdo que tienen es de cadáveres sin enterrar y hospitales completamente desbordados. Esas escenas que Argentina no vio fueron bastante frecuentes en Bolivia, Perú o Ecuador. Hay que destacar que, con todo lo mal que nos fue, se hizo un buen trabajo.

Yo no lo banalizaría y me parece desagradable un comentario semejante sobre alguien que falleció de una cruel enfermedad como el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, que tiene el doble de mortalidad por cáncer que el resto del mundo. Hay una tarea por delante en salud y el Gobierno tiene la responsabilidad de honrar ese desafío.

No sé cuánto es mito y cuánto es conocimiento científico aquella idea de que las personas hacen un cáncer por cuestiones psicosomáticas. ¿Se puede decir que el cáncer que se le produjo a Ginés pueda tener alguna relación psicosomática con que se le haya destruido su valor de un día para el otro?

Eso es un misterio que está reservado. Lo que sí destaco es que la amargura se asocia a una mayor mortalidad. Los grandes impactos emocionales y la tristeza se ajustan a una mayor mortalidad.

Yo tuve el placer de conocer a Ginés y hablé con él muchas veces. Tenía una muy linda amistad y era un hombre entrañable. Lo del vacunatorio VIP me dolió en el alma porque ese error no estaba en su esencia.

