Cartellone, Galluzzo y Miró: los empresarios detrás de tres concesiones de rutas por 20 años

El dato central: los montos de $2.175, $997 y $1.440,08 no son pagos anuales del Estado. Son las tarifas de peaje ofertadas, expresadas en pesos y sin IVA. El negocio consiste en administrar los corredores durante 20 años, cobrar los peajes y cumplir con las obligaciones de mantenimiento y obras previstas en cada contrato.

Cartellone: un apellido histórico de la construcción

Alejandro Cartellone está al frente de José Cartellone Construcciones Civiles, una empresa familiar fundada en Mendoza en 1918 que acumuló durante décadas contratos en rutas, energía, infraestructura y grandes obras.

En 2026 la compañía obtuvo el Tramo Centro Norte de la Red Federal de Concesiones. Son 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde el empalme con la RN 19 hasta La Banda, en Santiago del Estero. El corredor atraviesa las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

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La oferta ganadora fue de $2.175 sin IVA por la tarifa de peaje, con una concesión por 20 años. El antecedente inmediato es la participación de Cartellone en grandes concesiones y obras viales durante distintos gobiernos, entre ellas el Corredor Vial N.º 3 y el PPP Vial Andes 7.

Galluzzo: Concret Nor y el corredor de mayor tránsito

Sebastián Galluzzo es presidente de Concret Nor, constructora fundada en 1997 con actividad en obras viales, hidráulicas y de infraestructura. Su nuevo salto se produjo junto con Marcalba, Pose y Coarco. El consorcio ganó el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, con 1.325,17 kilómetros.

El corredor incluye las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Todo el tramo se encuentra en la provincia de Buenos Aires, desde el área metropolitana hasta Bahía Blanca y el corredor atlántico. La tarifa ofertada fue de $997 sin IVA, también por 20 años. La adjudicación fue oficializada mediante la Resolución 706/2026.

Miró: de la obra pública cordobesa a las rutas nacionales

Oscar Horacio Miró es presidente de BASAA S.A., empresa vinculada a su trayectoria empresarial en Córdoba. En 2026 BASAA, junto con CECOSA, se quedó con el Tramo Puntano de la Etapa II-B.

Son 720 kilómetros que incluyen las rutas RN 8, RN 36, RN 193 y A-005. El corredor no se limita a San Luis: alcanza también sectores de Buenos Aires y Córdoba. La RN 8 conecta Pilar con Villa Mercedes; la RN 36 y la A-005 corresponden al área de Río Cuarto, mientras que la RN 193 se encuentra en Buenos Aires.

La oferta ganadora fue de $1.440,08 sin IVA, por una concesión de 20 años. La adjudicación quedó formalizada en la Resolución 1149/2026.

El dato que cambia la lectura del negocio

No se trata de que el Estado vaya a transferirles miles de millones de pesos por año. El esquema es diferente: el Estado entrega la concesión; las empresas deben administrar, mantener y realizar las obras previstas; y los ingresos provienen fundamentalmente de los usuarios que pagan los peajes.

Por eso, los verdaderos números a seguir no son solamente las tarifas iniciales. Son el tránsito de cada corredor, la cantidad de vehículos que pagan, la actualización de las tarifas y los ingresos que puede generar cada concesión durante dos décadas.

Y allí aparece la dimensión del negocio: tres empresarios con trayectorias diferentes vuelven a quedar posicionados en el nuevo mapa de las rutas argentinas, en un sistema que busca reemplazar el esquema anterior por concesiones privadas y sin subsidios estatales.

JCS/LT