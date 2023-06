Según informó la periodista Andrea Bisso en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), si bien en un primer momento se había podido entrar el elemento, supuestamente no había podido desbloquearse.

Ayer en la sede de Gendarmería, después de nueve horas de intentar, junto a su madre, abogados y fiscales de la causa que llevan adelante la causa de Marcelo Corazza, Ulises Jaitt habló con la prensa.

“Se han extraído 56 GB del disco externo, y se lo llevaron junto a la tablet. Lo loco, que me parece cero transparente y espantoso, es que nos negaron la copia. Se llevaron todo el material, no hubo copia ni para nosotros ni para los peritos de la causa Corazza, que estaban acá porque los mandó el fiscal Rívolo".

Caso Natacha Jaitt: lograron abrir su tablet y comenzó el peritaje de los 100GB de información

Y agregó: "¿Quién nos asegura a nosotros que ellos no manipulan la información, no la adulteran, no hay algo raro. Si vos querés manejar transparencia, entrega una copia a la familia y otra a la causa Corazza que está investigando una red de pedofilia”.

El hermano de la actriz también denunció que se le había cambiado la clave al aparato para poder cajonear la causa.

