De la mano de Pablo Solari, River goleó a Defensa y Justicia

Si hay que definir lo que es dar en la tecla con un refuerzo hay que mencionar al chileno Pablo Solari. Proveniente de Colo-Colo, el joven volante llegó al Millonario por expreso pedido de Gallardo y está pagando con creces. Se despachó con un triplete en el triunfo 4-0 de River sobre Defensa y Justicia en los octavos de final de la Copa Argentina. Lucas Beltrán aportó otro grito en una noche perfecta para los de Núñez en el Chaco.

Luego de quedar eliminado de la corriente Copa Libertadores y peleando fecha a fecha por sumar puntos en la Tabla Anual, en River saben que el objetivo principal para cerrar la temporada es llevarse la Copa Argentina para Núñez. En el marco de los octavos de final aparecía un duro rival, Defensa y Justicia.

Además del duelo futbolístico, el enfrentamiento tenía la pimienta por el cruce entre ambos técnicos, Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el último antecedente entre ambos (fue empate 0-0 en la primera jornada de la Liga Profesional 2022). Un cruce de palabras que no llegó a mayores, pero que con el triunfo de ayer el que se llevó

todas las sonrisas fue el Muñeco.

Sebastián Beccacece volvió a hablar de Marcelo Gallardo en la previa del duelo por Copa Argentina

Con el Superclásico en la órbita River necesitaba levantarse animicamente luego del empate 1-1 en Victoria ante Tigre en la última fecha del torneo regular. Así se llevó un sólido triunfo 4-0 sobre el Halcón de Varela. Quien se llevó todos los

flashes nuevamente fue el chileno Solari, que desde que llegó al Millonario no paró de gritar goles y tener grandes actuaciones. No solo fueron tres goles, sino tres golazos para el ex Colo-Colo. Aceitado en el medio y combinando buenas conexiones del medio hacía el ataque River se llevó cruce de manera meritoria.

Desde el vestuario llegó la apertura del marcador. A los cuatro minutos de juego, el mencionado Solari puso el 1-0. Luego promediando los 30´ apareció Lucas Beltrán que, a pesar de la llegada de Miguel Ángel Borja, el juvenil ex Colón sigue teniendo la confianza de Gallardo y paga con goles. Luego en el complemento Solari hizo de las suyas y le bajó la persiana al duelo con dos tantos más a los 51’ y 82’ para que el delirio en Chaco sea total.

En consecuencia, River encontró una verdadera joya con Pablo Solari. El chileno lleva siete goles en seis partidos con la Banda, promediando un gol cada 82,5 minutos. Infernal. En cuanto al Millonario, para continuar detrás del sueño copero, en la siguiente instancia se enfrentará a Patronato. ¿De avanzar, quién espera en semis? Puede darse el cruce con Boca que aguarda por su rival de cuartos de final que se dará a conocer luego del duelo entre Quilmes y Deportivo Madryn.

