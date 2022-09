Copa Libertadores: Flamengo goleó a Vélez en Liniers

El Mengao no tuvo piedad. Sacó a relucir toda su jerarquía, le hizo pesar la trayectoria de sus jugadores en un equipo de galácticos ante un débil Vélez que no generó problemas en el arco de los brasileños. Apabullante triunfo 4-0 a del conjunto de Río de Janeiro, resultado que pudo ser más abultado pero que no fue así por el afán de los cariocas en hacer goles de película.

Un José Amalfitani repletó y con su obvio nerviosismo en el rostro de los fanáticos velezano albergaban la segunda semifinal de la Copa Libertadores en un choque de realidades paralelas. Por una parte, aparecía el equipo del Cacique Medina, nutrido de jóvenes de las inferiores y teniendo una pizca de experiencia en los pies de Lucas Janson, uno de los mejores jugadores del certamen (es el segundo goleador de todo el torneo con siete goles) y Lucas “Oso” Pratto que sabe lo que es levantar la Libertadores. En la vereda de enfrente el Flamengo de los galácticos.

Un equipo que en el once inicial tuvo nueve jugadores que vienen de desempeñarse en el fútbol del Viejo Continente, sin tener en cuenta que en el banco esperaban otras figuras tales como Arturo Vidal, Diego y Everton, entre otros. Ese abismo entre una plantilla y la otra se hizo notar en la casa del Fortín

Lucas Hoyos y toda la defensa de Vélez van a soñar tanto con Pedro como con Gabriel Barbosa. Por su parte, el delantero con el dorsal 21 en la espalda se despachó con un triplete en la noche bonaerense. A los 32’ puso en ventaja a los brasileños con un buen anticipo sobre el arquero velezano cuando el partido ya ponía cierta inclinación en favor del Mengao.

Para bajar la persiana al primer tiempo apareció Everton Ribeiro que tan sólo tuvo que empujarla para llenar la red de gol. Hay que adjudicar un 50% del gol a Gabigol que asistió con una jerarquía que pocos dominan con un toque sutil luego de un buen envío al área. Así los de Medina se fueron al vestuario con el resultado y el partido cuesta arriba.

En el complemento el andar fue el mismo, el equipo de Dorival Silvestre Junior no levantó el pie del acelerador y le puso cifras definitivas a una llave que presenta el peor escenario para Vélez en el duelo de vuelta en el Maracaná. A los 61’ continuó el festival de goles de Pedro. Otra gran jugada colectiva con un De Arrascaeta que se vistió de arquitecto en la zona media para entablar buenas conexiones con el frente de ataque.

Luego el Mengao se floreó con algunas jugadas que no terminaron en gol para la buena fortuna de los locales. Gabigol tuvo una clarísima que pegó en el lado de la red que no suma luego de una jugada de fútbol sala. Entre alguna atajada de Lucas Hoyos y otras definiciones que Barbosa sobró la goleada no llegó a mayores. Cuando parecía que la historia culminaba 3-0 en favor del Flamengo surgió nuevamente Pedro a falta de siete minutos para llegar al tercer gol en su marca personal y el cuarto para su equipo.

Luego los ingresos de Vidal y Diego le dieron mayor manejo y experiencia en el medio a un Flamengo que superó en todas las líneas a Vélez. Bien parado en el fondo, circulando la pelota a dos toques y en velocidad en el medio y un frente de ataque contundente se tradujeron en un verdadero espectáculo de los brasileños. La vuelta será el miércoles 7 de septiembre en Río de Janeiro. El equipo de Medina visita Brasil, por qué no, para meter un Maracanazo. La historia está cuesta arriba, pero a Vélez le quedan otros noventa minutos para cerrar una Copa Libertadores ejemplar.

