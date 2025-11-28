¿Cuál es la diferencia entre monotributistas y autónomos?

“Hoy un monotributista puede facturar hasta 94 millones de pesos por año; si supera ese monto, automáticamente pasa a ser autónomo”, explicó el tributarista Fernando López Chiesa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Según detalló, la diferencia está en los costos fiscales y previsionales: mientras un monotributista paga una cuota integrada que incluye IVA, Ganancias y aportes, el autónomo debe afrontar cargas que pueden ser “dos o tres veces más altas”.

Fernando López Chiesa es tributarista, contador público y docente universitario, socio de Lisicki, Litvin & Asociados.

El primer punto es el controversial, que viene hace un mes: que sí, que no, que el Gobierno dice que es una operación para generarle inconvenientes y que no es así, pero hay continuas versiones de modificaciones en la baja de monotributo o en algunas categorías. Me gustaría su propio conocimiento sobre el tema.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La realidad es que el monotributo entendemos que va a continuar. Hoy alcanza a más de 3 millones de contribuyentes. Usted recuerde que esto se creó en el año 98 con el objetivo de que fueran más o menos 300.000 contribuyentes, y hoy hay 10 veces más de contribuyentes. Hoy la idea es que la persona no quiere salir del monotributo porque es un régimen simple, con una cuota baja, que no requiere una carga administrativa. El problema acá es la salida del monotributo.

Esto está pensado para un pequeño emprendedor, un pequeño comerciante, un pequeño profesional. El tema es que salir del monotributo muchas veces implica tres a cuatro veces más de costo fiscal, sumado a la carga administrativa. Por eso es que la gente trata de quedarse ahí, de alguna forma. Por ejemplo, los comercios no vender con tarjetas de crédito. O de débito, para no superar los montos de facturación. Entonces, yo lo que creo es que el monotributo tiene que estar.

Para este tipo de sector en la economía, pero también es necesario dotarlo de algún puente transitorio para que ese salto al régimen de inscripto no sea tan abismal. Entonces, que la persona pueda hacer una transición a medida que su comercio va creciendo, va aumentando trabajadores y demás. De lo contrario, ya hubo intentos, y han fracasado. Por eso la gente elige quedarse en el monotributo, hacerse chiquitito, lo que llamamos el “enanismo fiscal”. Y no salir de esa zona de confort. Eso es lo que nosotros esperamos en esta reforma.

Cómo impacta la reforma tributaria a los monotributistas: “El efecto va a terminar siendo positivo a nivel recaudación”

¿Cuál es la diferencia entre un monotributista, una persona física que, en otra época, hubiera sido autónomo como lo eran muchos profesionales, y un autónomo actual? ¿Cuánto paga de más un monotributista persona física y cuánto pagaría si fuera autónomo?

El monotributo, cuando usted paga la cuota por mes, usted está pagando IVA, Ganancias, aportes de jubilación y aportes a la obra social. Entonces, hoy una categoría más baja, para que usted tenga referencia, la categoría A, paga 37.000 pesos por mes de costo. Eso es mucho más amplio de lo que paga un autónomo. El autónomo tiene que facturarle, por ejemplo, un profesional a su cliente, su valor más el IVA. Entonces, muchas veces ese “más IVA” lo hace quedar fuera de competencia con otra persona que tal vez sea monotributista. Entonces, de esta manera puede afectar esta relación de competitividad. Si ese autónomo tiene gastos para deducir, gastos para descontar, su ganancia será tal vez un poco más chica y pagará menor Impuesto a las Ganancias.

Pero también el autónomo tiene que pagar lo que es la parte previsional, y hoy pagar autónomo implica pagar arriba de 100.000 pesos por mes. Entonces, la diferencia es distinta. Un monotributista paga seguridad social aproximadamente 13.000 pesos en las categorías más bajas y un autónomo paga 100. Por eso es que hablamos de que el costo de un autónomo es entre dos a tres veces más alto que el monotributista. Y fíjese, también que luego, cuando esa persona se va a jubilar, hoy prácticamente no hay diferencia en el costo prestacional de lo que recibe un jubilado sea monotributista o autónomo: ambos están en la mínima. Entonces, esto sí tiene que modificarse, porque si no, de lo contrario, no hay un incentivo al sistema previsional de justamente recibir en base a la proporcionalidad que cada uno ha contribuido en todo su tiempo de vida activa.

Elisabet Piacentini: “El monotributo no es el impuesto que hay que sacar”

¿Quiénes son autónomos? ¿Es correcto decir que el autónomo era el viejo profesional independiente?

Hoy el concepto de monotributista o autónomo está dado básicamente por el monto de facturación. Hoy un monotributista puede facturar hasta 94 millones de pesos por año. Si ese tributista supera ese monto, automáticamente va al concepto de autónomo. Entonces, sea que tenga una empresa comercial, que preste servicios, que sea un profesional, si yo supero esos 94 millones, automáticamente la única salida posible es ir al régimen de autónomos. Me inscribo en IVA, me inscribo en Ganancias, pago autónomos. Luego, ya cuando mi actividad comercial creció y demás, puede evaluar, en vez de ser una persona individual que tiene la actividad, crear una sociedad. Eso ya estamos hablando en otro nivel del crecimiento de la empresa.

Y esa persona individual, ¿puede tener empleados a cargo?

Puede tener empleados a cargo; ahí tendrá que inscribirse como empleador y liquidar lo que se llaman las contribuciones patronales. Donde en la Argentina un empleado aporta el 17% y la empresa, el empresario, aporta otro 20%. Entonces, por cada 100 pesos de sueldo que yo le pago a usted, hay que ingresar 40 pesos adicionales en concepto de cargas sociales. Esto es lo que muchas veces nos hace perder competitividad frente a otros mercados.

RM