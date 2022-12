Cuáles son y dónde ver las películas y series más nominadas de los Globo de Oro

El último lunes se anunciaron las nominaciones para la edición 80° de los premios Globo de Oro que galardonan a lo mejor del año en materia de películas y series. La candidata favorita a los Oscar The Banshees of Inisherin (Almas en pena en Irisherin) lideró las categorías cinematográficas con ocho nominaciones, incluida la de mejor película musical o de comedia. Está protagonizada por Colin Firth y Brendan Gleeson.

Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes) de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones, mientras que Babylon de Damien Chazelle y The Fabelmans de Steven Spielberg continúan como favoritos al haber alcanzado un total de cinco candidaturas.

Vale recordar que Argentina, 1985 obtuvo la nominación a Mejor película en lengua extranjera, en una instancia fundamental que da indicios de lo que podría ser una nominación a los Oscar.

En el plano de las series, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Pam and Tommy, Only Murders in the Building, Abbott Elementary y The White Lotus lideran con 4 nominaciones (en los tres últimos casos, en tres categorías cada una). La comedia Hacks y la aclamada The Crown obtuvieron tres candidaturas a los premios cada una.

Por su parte, Wednesday, el spin off de los Locos Addams, se hizo con dos nominaciones, la misma cantidad que The Bear, el éxito de Star+.

Dónde ver las más nominadas

En lo que respecta a las películas más nominadas, solamente Everything everywhere all at once está disponible en streaming en nuestro país. El film de Dan Kwan y Daniel Scheinert puede encontrarse en la plataforma Apple TV.

Por su parte, la película Argentina 1985 -la única nacional en esta lista- puede disfrutarse a través de Prime Video.

‘Argentina, 1985’, el otro desafío

En cuanto a las series, Only Murders in the building, Pam and Tommy, The Bear y Abbott Elementary pueden encontrarse en Star+.

Netflix, por su parte, es la casa de Wednesday -que llegó a la Argentina como Merlina-, de la popular Monster: The Jeffrey Dahmer Story y de The Crown, cuya temporada más reciente fue la primera desde el fallecimiento de la Reina Isabel II, en quien se basa la historia.

En HBO Max pueden verse tanto Hacks como The White Lotus, dos de las más aclamadas por la crítica en los últimos tiempos.

ADP PAR