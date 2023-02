¿Cuántos se sentarán a la mesa de Alberto?

La periodista Nuria Am informó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que todavía es una incógnita quienes participarán en la mesa, más allá de haber convocados también los sindicalistas. Todos se encuentran expectantes para saber que pasará con la convocatoria del presidente.

Mientras La Cámpora pidió que al inicio se haga una declaración conjunta contra la condena, en primera instancia, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad, el Gobierno insiste con que la mesa tiene como objetivo aunar posturas para elegir candidatos.

Seis meses de Massa y críticas del kirchnerismo a la mesa electoral del FDT

El kirchnerismo quiere además que se debata la gestión, y desde Casa Rosada aseguran que no darán lugar a ese debate, al menos, esta tarde.

En tanto aún no se sabe cuántos asistirán además de los pocos albertistas del Gabinete. Máximo Kirchner anticipó que no estará presente pero si lo estará el ministro del Interior Wado De Pedro. La CTA y la CGT también fueron citadas pero aún no confirmaron su presencia.

MVB FM