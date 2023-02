El senador nacional del Frente de Todos Mariano Recalde puso condiciones de cara a la primera reunión de la mesa política oficialista convocada por el presidente Alberto Fernández. "Hay que sentar una postura sobre la proscripción de Cristina Kirchner", aseguró el dirigente de La Cámpora.

“Sin ninguna duda tendría que sentar una postura sobre la proscripción de Cristina (Kirchner). No podemos trazar una estrategia electoral sin tener en cuenta esta realidad”, expresó Recalde en una entrevista con el programa Toma y Daca que se emite por AM 750.

La mesa política del Frente de Todos confirmó fecha, pero no la presencia de Cristina Kirchner

En ese sentido, el presidente del PJ porteño admitió que tienen "muchas expectativas". "Queremos saber cuál es la propuesta que tiene el Presidente en cuanto a la estrategia. Él convocó a esta mesa, es quien conduce el Partido Justicialista, quien conduce el Poder Ejecutivo y es quien tiene la mayor responsabilidad de pensar la mejor estrategia para continuar con este camino, profundizarlo y que no vuelva la derecha en Argentina".

De todas maneras, aclaró: "Hace mucho venimos diciendo que es una alianza política que se construyó con tres patas, con una conducción indiscutible quien fue quien propuso, se bajó pero aportó la mayoría de los votos que es Cristina".

Las condiciones del kirchnerismo a la mesa política

Asimismo, Mariano Recalde opinó: "Sin ninguna duda tienen que estar en sintonía, en diálogo permanente y participando de todas las decisiones. Ya es una cuestión que lo excede a uno y vamos a esperar que esto empiece a funcionar cada vez mejor".

Repercusiones de la mesa política del Frente de Todos

El senador criticó que no se haya llamado antes a una mesa política, tal como pedía el kirchnerismo.

"No hay estrategia electoral con proscripción, no podemos aceptar pensar una estrategia electoral ya condicionados porque tal o cual compañero no puede ser candidato, porque de pronto el Partido Judicial comandado desde un diario muy importante del país deciden que no se pueda presentar", concluyó.

