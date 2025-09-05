Daniel Bensusán: "Si el equilibrio fiscal es a costa de la gente, es una mentira"

El senador nacional Daniel Bensusán afirmó que “si el equilibrio fiscal es a costa de la gente, es una mentira” al criticar los vetos de Javier Milei. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que el Gobierno nacional impulsa un ajuste “inmoral” sobre los sectores más vulnerables y llamó a discutir un programa económico basado en el desarrollo productivo.

Daniel Bensusán es senador nacional por la provincia de La Pampa por el Frente de Todos. Es abogado y apoderado del Partido Justicialista del distrito de La Pampa.

Usted ayer tuvo un protagonismo especial. Cuéntenos qué fue lo que lo impulsó, qué lo emocionó, qué lo inflamó.

Temas como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario o el aumento a los jubilados son temas de sectores sociales de los más vulnerables. Y ver el destrato arbitrario e inmoral que tiene el gobierno nacional de Milei contra estos sectores de la sociedad hace que uno se sensibilice y trate de hacer todo lo que está a su alcance para mejorar la situación que estaba viviendo este sector de la sociedad.

Realmente ayer en un momento de la sesión salimos con Wado de Pedro a la Plaza de los Dos Congresos para charlar con la gente que estaba reclamando por el rechazo al veto, a insistir con la ley y escuchar la realidad de cada uno y lo mal que la están pasando si les cortan las pensiones no contributivas si los prestadores no logran que se les abone de manera actualizada, mínimamente a inflación. Es un sistema que se cae y que, si no está el Estado para garantizarles esos derechos, no hay nadie que lo pueda hacer.

Es de una inmoralidad absoluta de parte del presidente Milei estar vetando estas leyes con el relato ficticio del equilibrio fiscal, que es una mentira. Un equilibrio fiscal a costa del sufrimiento de la sociedad, a costa de no hacer infraestructura en el país, a costa de robarle la plata que es de las provincias y de todos los que vivimos en las provincias, más que un ahorro es un desfalco que se le está haciendo a la sociedad argentina.

¿Cómo se tendría que lograr el equilibrio fiscal?

Primero lo que tenemos que tener es un presupuesto. Hace dos años que no tenemos presupuesto.

Pero ahora lo va a tener el día 15 o el 30...

Ojalá.

Usted dice que el equilibrio fiscal no se da produciendo estos recortes. ¿Qué otra cosa habría que recortar en lugar de esto para producir el equilibrio fiscal?

Es que más allá de recortar es ver cuáles son los ingresos.

¿Habría que aumentar los impuestos?

No. Hoy no sabemos cuáles son los ingresos.

Pero independientemente de que no sepamos, los ingresos son los ingresos.

De acuerdo a los ingresos que tenemos, hay que ver cuáles son las políticas públicas para asignar fondos, para estirar esos fondos de los ingresos que tiene hoy el país sin aumentar los impuestos para pagar lo que realmente necesitan las provincias.

Creo que el problema de fondo no está allí, porque evidentemente los ingresos son los ingresos, y si se quiere tener equilibrio fiscal hay que recortar en un lado o recortar en el otro. Obviamente nunca en discapacidad, eso desde ya. El problema es que para que haya equilibrio fiscal sin producir recortes, lo que tiene que haber es una economía que crezca para que crezcan los ingresos. Este Presidente no ha logrado tener una economía que crezca y reactive el crecimiento, y se logre el equilibrio fiscal de una manera positiva y no negativa solamente recortando el gasto.

Por supuesto, el programa económico se discute con el presupuesto. Porque abrir las importaciones para romper la industria y dejar que haya fuentes de trabajo en las pymes, hace que el comercio se funda. Así nunca vamos a tener equilibrio fiscal. Y si todos los días de los ingresos que tiene el país van a ir para mantener los intereses inescrupulosos que se están pagando en las licitaciones de letras que hace el Tesoro...

En el presupuesto no vamos a poder discutir si hay apertura y cuál es. Por lo tanto, la única forma que tenemos es que los votantes ahora voten en octubre a personas que propongan un modelo económico que tenga crecimiento.

Sí. Nosotros en la provincia de La Pampa siempre tuvimos equilibrio fiscal, pero desde 1983 a esta parte. El equilibrio fiscal es cuestión de saber manejar las finanzas públicas y saber cuál es el programa de gobierno y el de inversión para que las provincias crezcan, para que haya desarrollo productivo, para que haya industria y para tener una economía equilibrada y que los sectores más vulnerables estén dentro de una economía equilibrada. Creo que esa es la realidad o el equilibrio que tenemos que lograr en la Argentina.

