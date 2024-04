Daniel Lutzky: "Cuando Milei triunfe es cuando la gente va a dejar de creer en él"

El profesor Daniel Lutzky opina que si el Presidente logra sus objetivos, Argentina va a estar “mucho más destruida” que ahora. "Milei va a ser el que posibilite que los políticos vuelvan a ocupar un lugar importante”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Lutzky es diplomado en Economía y en Ciencias Políticas de la Universidad de La Sorbonne Nouvelle de París. A su vez, es profesor titular de Psicología de la Comunicación en la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Comunicación y Cultura Política en la Carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Además, es miembro de la comisión de maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hace unos días, Lutzky sostuvo que "Milei necesita que haya quilombo todo el tiempo”.

Hasta ahora, la Argentina ha venido moviéndose en un sistema de “péndulo”, donde la fuerza en una dirección es al mismo tiempo la fuerza en un sentido contrario, en rebote. Podríamos vincularlo con el Estado y el mercado. ¿Puede ser que en una ontología distinta las nuevas categorías sean extremo/centro y que esto coloque al libertarismo y al kirchnerismo en el mismo sector de extremo para que la sociedad termine buscando el centro?

Se están produciendo cambios muy fuertes en todo el sistema de identidades políticas en el país. El sistema está yendo cada vez más hacia el borde del sistema, nuestras opciones se están radicalizando y Milei es una prueba de ello. Esto de que el sistema vaya hacia los bordes y se vuelva cada vez más fuerte hace que, por una ley de nuestra historia y en un concepto casi oriental, se pueda pensar en el karma.

Milei está produciendo, de alguna manera, lo opuesto a lo que él quería, aunque parezca que en este momento lo que se ve es un panorama de destrucción y dureza, lo que va producir inevitablemente es su opuesto en un grado superlativo, inevitablemente va a tener que ser algo más fuerte que lo que hasta ahora existió como lo opuesto a las actitudes autoritarias, un no autoritarismo mucho más duro. El centro que se viene debe ser fuerte, todo el sistema político va a ir hacia eso, no va a ser simple y no va a ser de la noche a la mañana, se va a construir durante todo un proceso de cuatro años.

Me tocó entrevistar a quien trabajó en la CIA pasando reportes de todo lo que se publicaba en lengua española, Martin Gurri, que vino a presentar un libro donde anticiparon hace 20 años este fenómeno de fragmentación de tendencia a irse a los extremos. Las categorías que él utilizaba era “frontera” y “centro”, sostenía que Milei ganó las elecciones presentándose como alguien de la frontera que cuando llegó al gobierno pasó a ser el centro. Gurri planteaba que Trump era de frontera y Biden de centro, representando lo “normal” dentro de los Estados Unidos.

Digamos que el centro es ubicarse en el Gobierno, en el centro de las decisiones. El problema que tiene Milei es que cuando triunfe la gente va a dejar de creer en él, no cuando fracase. Cuando se vea una cierta estabilidad y que la inflación baje, la gente va a esperar por lo que sigue, es en ese momento cuando va a cambiar la opinión pública. Todavía falta para que termine de triunfar.

Me hace pensar en un texto maravilloso de Freud que lleva como título “los que fracasan al triunfar”...

Exactamente, si Milei logra sus objetivos la Argentina va a estar mucho más destruida que hoy, y en ese momento se va a necesitar una reconstrucción de muchas cosas que ya están semi-destruidas, como la cultura, el salario, la producción y todas las cosas que están en proceso de destrucción. Lo que va a venir después es una especie de construcción que va a exigir un pacto defensivo contra los desastres del pasado, los autoritarismos, las miradas de corta plazo, los movimientos ultraderechistas y la corrupción. Paradójicamente, Milei va a ser el que va a salvar y a posibilitar que los políticos, tan denostados, y las instituciones en las cuales la gente cree, vuelvan a ocupar un lugar importante.

¿Alfonsín sería un representante de ese extremo centro fuerte?

Alfonsín fue un representante de ese extremo centro, pese a su fracaso tuvo éxito. De hecho, hace más de 40 años que tenemos un sistema democrático que funciona. La respuesta que venga al movimiento destructivo de esta época va a necesitar más solidez que las respuestas anteriores que hubo a otros momento de destrucción, va a ser una conformación distinta, todos los actores van a tener incorporado la necesidad de que esa respuesta futura sea sólida y que no tenga las debilidades del pasado.

