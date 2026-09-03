De qué trata “La nueva gerontolescencia” y cómo la longevidad cambia nuestro modo de vida

La expectativa de vida se extiende y, con ella, también cambian las formas de pensar el envejecimiento, la actividad y los proyectos personales. Sobre esta transformación habló Nora Bar, periodista, editora y una de las pioneras del periodismo científico en la Argentina, quien presentó su libro La Nueva Gerontolescencia. Qué sabe la ciencia sobre por qué envejecemos y cómo llegar bien a los 100 años, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Bar explicó de dónde surge el concepto de “gerontolescencia”, analizó los avances científicos vinculados con el envejecimiento y destacó la importancia de la curiosidad, los vínculos y el estado emocional para atravesar la longevidad. Además, repasó investigaciones sobre memoria, medicina regenerativa y edad biológica, y planteó cómo las nuevas generaciones de adultos mayores pueden asumir una vida más activa y con nuevos desafíos.

Nora Bar es una periodista, es editora, es columnista, ampliamente reconocida como una de las máximas pioneras del periodismo científico del país, con una trayectoria de más de cuatro décadas, se ha dedicado a la divulgación de temas de ciencia, salud y tecnología. Hoy nos viene a presentar su libro, La Nueva Gerontolescencia. Qué sabe la ciencia sobre por qué envejecemos y cómo llegar bien a los 100 años.

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Y además, Nora, amiga, compañera de la Academia Nacional del Periodismo, recién estábamos hablando en el corte de eso. Y Nora, felicitaciones por tu libro, La Nueva Gerontolescencia. Me ilusiono con el título, pensando que, por lo tanto, podemos volver a tener una nueva adolescencia en esta etapa. ¿Cómo es la gerontolescencia?

Hola, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Todos nos ilusionamos. Pero la verdad es que ya es un poco realidad, porque es un secreto a voces que cada vez vivimos más, mal o bien, en algunos países más, en otros menos, pero la humanidad está viviendo mucho más, ni hablar que a principios del siglo XX. Pero además muchas personas llegan a los 70, 80, 90 y hasta 100 años en muy buenas condiciones, muy lúcidas, y además con algo muy importante, que es que preservan su curiosidad, sus ganas de aprender. Los ejemplos de personas de 65, 70, 80, que inician carreras, carreras universitarias, ¿no? Así que este término, gerontolescencia, lo tomé, lo cuento ahí en el libro, de un gerontólogo brasileño que tuvo un cargo muy importante en la Organización Mundial de la Salud y hace como unos 10 años vino a Buenos Aires, me tocó entrevistarlo, y él dijo: para mí, a los 40 hay que parar, tomarse un año sabático y ver si uno quiere seguir con la vida que se había propuesto. Y yo le había propuesto, porque hay mucho por delante todavía, hay casi la mitad de la vida en muchos casos, y muchos pueden plantear que quieren hacer un cambio de rumbo. Dice: para mí, tenemos que inaugurar una nueva etapa en la vida, que así como tenemos la adolescencia, que se creó también a mediados del siglo pasado, porque en el siglo XIX no existía la adolescencia.

A los 13 años la gente iba a trabajar.

Iba a trabajar. Este término de adolescencia es relativamente novedoso. Dice: tenemos que inaugurar una nueva etapa, la gerontolescencia. Y me pareció tan apropiado porque la edad, como digo en uno de los capítulos, es un número.

¿A qué edad era que te decía que había que hacer ese planteo el gerontólogo brasileño?

A los 40.

A los 40.

A los 40 hay que tomarse un año sabático, ver lo que se hizo y ver hacia adelante si uno quiere seguir en el mismo rumbo. Si uno quiere seguir en el mismo rumbo o quiere cambiar y hacer otra cosa.

Otro elemento que también señala esto, que es la prolongación de la vida y la recreación de las categorías, es aquello de la tercera edad a la hora de la cuarta, la quinta, ¿no?

Sí, sí. Bueno, hay, como sabemos, este es un tema de los de mayor vibración en la ciencia, porque justamente esta realidad demográfica hace que muchísimos se pusieran a investigar, muchísimos investigadores en todo el mundo, sobre, primero, ¿por qué envejecemos? Es algo que todavía la ciencia no tiene una respuesta única, hay distintas teorías que se fueron barajando, pero en realidad, en realidad, en un congreso le preguntaron a 100 gerontólogos: ¿por qué envejecemos? Y la verdad, no se sabe. Se conocen muchos procesos, pero ninguno alcanza a explicar exactamente por qué vamos envejeciendo. Y, por otro lado, una gran cantidad, hay toda una comunidad de investigadores que están estudiando y analizando si se puede intervenir en esos procesos para, ya sea, retrasar ese envejecimiento o revertirlo incluso. Hay muchos que están tratando de revertirlo.

Yo creo haber leído algo recientemente de que hay un avance en el cual se puede hasta revertir la situación de pérdida de la memoria, no sé si lo estoy interpretando bien.

Bueno, en el caso de la memoria en particular, hay muchas intervenciones, algunas muy sencillas. Por ejemplo, esta semana hablé con investigadoras del Hospital El Cruce y me contaron que hicieron un trabajo sobre una experiencia de 10 años en un medio sumamente vulnerable, en el cual ellos empezaban por hacer el diagnóstico, detectar el diagnóstico y luego, en el caso de la memoria, en el caso del deterioro cognitivo, leve o avanzado, y después intervenir de una manera muy económica y muy sencilla, con talleres de memoria. Los llamaban talleres de memoria, pero eran talleres para estimular la creatividad, los vínculos. Los vínculos con los demás son uno de los factores más importantes para preservarnos jóvenes. Y después volvían a tomar test, hacían test pre-taller y post-taller. Y veían que muchas personas mejoraban. Eso es lo mínimo. Pero bueno, después hay ofertas muy sensatas y que todavía son muy experimentales, de laboratorio, cosas que te vuelan la cabeza. Por ejemplo, hay un premio Nobel, Shinya Yamanaka, que él descubrió que se podía revertir la edad de una célula y volverla a su estado pluripotencial, o sea, como en el momento en que está en el embrión y puede dar nacimiento a todos los tejidos, 220 tejidos del organismo, cambiando solo cuatro genes. Y eso, bueno, por supuesto, abrió un universo de posibilidades que se dio a llamar la posibilidad de la medicina regenerativa. O sea, y ya se está empezando a trabajar en eso. Tomar células del propio paciente. Por ejemplo, de un órgano, generar el órgano a partir de las células del propio paciente y reemplazarle, supongamos, un riñón, un hígado, un corazón. Bueno, ahora se está empezando con cultivo en laboratorio de hígados. Pero la idea es seguir para adelante y entonces evitarían el problema del trasplante. Pero hay un investigador que se llama Manuel Serrano, un investigador español, que dijo: ¿y si aplicamos esa estrategia para rejuvenecer un órgano, no una célula, ni un órgano, un organismo completo? Y lo aplicó en ratones.

Y lo logró.

En ratones lo logró. Ahora, de eso, como sabemos, del salto del laboratorio a la vida real queda, es un salto muy importante, pero se están estudiando estrategias increíbles. Y otras que algunas no merecen todavía mucha confianza, viste, que se habla de transfusiones de sangre joven a personas... Bueno, eso está muy en el terreno de la duda. Pero, por ejemplo, las últimas drogas para adelgazar, que se difundieron ampliamente, uno de los efectos no previstos es que, aparentemente, también contribuyen a rejuvenecer algunos órganos.

¿Te referís a los Ozempic, a este tipo de drogas?

A los anti-GLP-1, que son las últimas, Ozempic, Wegovy, eso.

Eso, Wegovy, exactamente.

O sea que nos tenemos que ir preparando para, a lo mejor, a fin de siglo, que la vida sea 120 años. Bueno, hasta ahora, lo que calcula la ciencia, sabemos que la ciencia es revisable. Lo que parece es que los seres humanos, hasta ahora, no podríamos vivir más allá de los 125 años. Pero bueno, no se sabe. Incluso hay empresas en Estados Unidos que ofrecen almacenarse, una vez que uno murió, almacenarse en tanques de nitrógeno, muy fríos, de un congelamiento, hasta que se encuentre la manera de decir: bueno, lo recuperamos. Y lo hacemos vivir con los métodos que existan en ese momento. Yo soy un poco escéptica, pero bueno.

Ahora, déjame quedar con el término, ¿no? En esa gerontolescencia, intuyo que, más allá de cuestiones del orden físico, hay cuestiones del orden mental y espiritual. Como que se redefine la tercera, cuarta, quinta edad, no como algo pasivo, sino como algo activo. O sea, que no es solamente una cuestión de la modificación física, sino de actitud, de que esa generación silver tiene una actitud distinta.

Absolutamente. El cuerpo, el organismo y el cerebro son una unidad, ¿no? Esa distinción que había cartesiana de que el cerebro iba por un lado, bueno, no, no es así. Si uno deteriora su corazón, si tiene diabetes, y eso va a influir en su cerebro, en sus capacidades cognitivas. Pero además, lo emocional que vos apuntás tiene un impacto enorme. Hay un estudio hecho en toda América Latina por neurocientíficos, científicos, usando inteligencia artificial, etcétera, que encontraron que nosotros en esta región, debido a la incertidumbre socioeconómica constante, envejecemos más rápido que personas que están en países desarrollados, por ejemplo. Y bueno, eso se ve después en los números de la demografía. Pero es cierto que, como vos decís, hay muchas personas, yo me considero una persona mayor, pero siempre bromeo con mis hijas y les digo: yo por adentro es como si tuviera 25. Todavía me gustan los nuevos desafíos, uno disfruta de la vida y dice: bueno, hoy, ¿qué tengo para hacer, qué puedo aprender, no? Y eso le pasa a muchísima gente. Hay que darles a todos ellos...

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Vos pusiste la palabra curiosidad. O sea, podríamos decir que el elemento, así como para Schopenhauer era el deseo, el núcleo de la vivacidad. Vos decís que el mejor termómetro para comprender la edad de una persona es el lado de curiosidad que tiene.

Bueno, si uno dice un termómetro así muy intuitivo, ¿no? Pero ese sería uno de los factores que uno dice: bueno, esta persona se mantiene joven.

En la ciencia se desarrollaron lo que se llaman relojes biológicos. Porque justamente es evidente que hay personas... El otro día, hablando con un amigo y colega sobre el tema de los gerontolescentes, decía: qué barbaridad, yo tengo 50 y me siento de 80. Porque se sentía abrumado de todo lo que tenía que enfrentar. Pero es evidente que hay personas que tienen 90 y parecen 50 o 40, ¿no? Desarrollaron estos relojes que miden la edad biológica. Entonces pueden hacer una diferencia objetiva entre lo que marca el calendario, que es una cosa, es un número, y cómo está la persona. Y sí, en efecto, hay muchísimas personas de edad muy avanzada que están fenomenalmente bien. Personas... Bueno, lo cuento ahí en el... Porque el libro no solo tiene datos científicos, sino que tiene muchísimas historias. Muchas que se dan a conocer en los medios de comunicación. Personas que tienen 100 años y siguen dando clases de yoga. El otro día leí, que eso no está acá porque, bueno, ya estaba terminada, que hay una campeona argentina de tenis de 92 años. Que compite internacionalmente. Está fenómena. Otra persona, muchas mujeres, que tenemos mayor probabilidad de expectativa de vida, que tiene 90 y anda manejando. Que maneja su propia empresa.

Así es.

O sea, el estado emocional es fundamental para también cómo funciona tu cerebro, para mantenerte lúcido, para mantenerte... Y en eso tienen mucho que ver los vínculos, ¿no? La socialización es uno de los factores que menciona la Organización Mundial de la Salud. Hay como 14, pero los vínculos y la integración dentro de una comunidad... Uno de los factores... Hay factores preponderantes para prevenir el Alzheimer.

Bueno, felicitaciones. Y además nos llenas de optimismo, no solamente con tu libro de un trabajo científico, sino nos llenas de optimismo. Y esa curiosidad que se ve en tus ojos siempre presente. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá.

Muchísimas gracias.



LMM