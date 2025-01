Descendiente de Alberdi: "Ramiro Marra puso 2 millones de dólares en la campaña en 2021"

Gastón Alberdi se refirió a la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza y afirmó que Karina Milei lo tenía en la mira desde hace un año. “Toda persona que tiene pensamiento autónomo no está bien vista por la número uno, que es Karina”, dijo en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gastón Alberdi es descendiente del prócer argentino Juan Bautista Alrerdi y uno de los ideólogos de La Libertad Avanza, junto a Javier Milei.

Me interesa especialmente que usted, que fue una de los fundadores de Libertad Avanza y que ya no está cerca del Presidente, analice la expulsión de Ramiro Marra y de la cantidad de personas que originalmente estaban con el Presidente cuando era candidato y que ya no están más junto a él.

Estas situación se viene dando desde hace más de un año. Los que conocemos bien La Libertad Avanza, sabemos que Ramiro Marra, me lo confesó a mí, puso dos millones de dólares para su candidatura en 2021. Es decir, él quiso ser el primer candidato a legislador y lo logró.

Bueno, en su bloque nada más persistía él como titular de uno de los dos bloques de La Libertad Avanza, luego Jorge Reta y Eugenio Casielles. Del otro lado, había otro bloque, que era el bloque karinista, comandado por Pilar Ramírez, que es la ex gerenta de Aerolíneas Argentinas, cuando pertenecía a la Cámpora.

Ella es la esposa del vicepresidente de Banco Nación, Darío Wasserman, que es una persona muy cercana a Eduardo Elsztain, el primer contratista del Estado Nacional durante el mandato de Milei.

¿Y usted encuentra alguna línea que unifique a todos los casos como el de Marra, o considera que el caso de Marra es un caso diferente de todos los demás?

Siendo candidato en la misma lista, en mi caso a Diputado Nacional dentro de La Libertad Avanza y él como candidato a Legislador número uno, yo le dije a Ramiro: “Mirá, Milei, la verdad, nos está utilizando, no va por un proyecto liberal, etcétera, etcétera.”

Las "Fuerzas del Cielo" expulsaron a todos los candidatos de La Libertad Avanza votados en 2023 en CABA

Bueno, hizo oídos sordos. Entonces Karina lo puso en el target hace un año y lo ajustició como es normal. Es decir, toda persona que tiene pensamiento autónomo y que toma decisiones ya siendo mayor de edad no está bien vista por la número uno, que es Karina Milei.

¿Es posible que aquellas personas que acompañaron a Javier Milei en sus primeros intentos de insertarse en la política tuvieran una relación de pares con él y que, al convertirse en presidente, aquellas relaciones ahora le resulten incómodas?

Su afirmación es real, éramos amigos, convivíamos, estuvimos dos años juntos desde la mañana a la noche. Eso es lo más doloroso, la parte humana. Como le dije en la oportunidad: “si traicionó a un amigo, ¿qué le queda al pueblo argentino?”

¿Cómo cree que su antepasado ilustre, Juan Bautista Alberdi, reaccionaría frente a los dichos homofóbicos de Javier Milei contra la comunidad LGTBI en Davos?

Bueno, mire, no me extraña. Hay un abogado de José Luis Espert que insinúa que mi tío Juan Bautista Alberdi fue homosexual. Bueno, sí él tiene elementos para determinar esta situación, que la exponga. Yo creo que el liberalismo es aquel que peleó en contra de las monarquías, en contra del oscurantismo. Y si cada persona decide asumir su rol humano dentro de su ámbito personal, bienvenido sea.

Yo creo que Juan Bautista mañana estaría en la marcha a las 4 de la tarde en el Congreso y se sumaría a todo este movimiento antifascista que está llevando a cabo el presidente Milei, no solamente por lo de Davos. Es decir, en la intimidad es una persona que no asume sus propias conductas, su propia opción, y critica viéndose al espejo. Es decir, es algo realmente paradójico y psiquiátrico.

¿Usted va a estar en la marcha?

Sí, por supuesto.

Gastón, me gustaría darle unos últimos minutos para la reflexión que a usted le parezca oportuna.

Bueno, porque yo creo que el caso de Radio Perfil y de toda la empresa es valioso. Ustedes han sido atacados en contra de sus libertades individuales, como profesionales. El deseo es que continúen al pie del cañón, que como medio independiente sigan informando a toda esta gente.

Quiero saludar a mi amigo, el que escribió el libro El Loco, que es una persona muy valiente, que ha recibido amenazas, y que, bueno, que estemos al pendiente de todas las libertades de los comunicadores, porque en la época del fascismo hay que cuidarse mucho.

