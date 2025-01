Alejandra Ferrero: Si se hace una alianza con Milei, es con el radicalismo liderando la boleta

La jefa del interbloque opositor en la Legislatura provincial Alejandra Ferrero, se mostró muy crítica con el gobernador Martín Llaryora , a quien acusó de decir una cosa y hacer otra, porque la presión fiscal cae sobre las espaldas “de la clase media y de los laburantes que no llegan a fin de mes”.

Al hablar de una eventual alianza entre el radicalismo y La Libertad Avanza en Córdoba, aseguró que si se cristaliza el frente electoral, “es con el radicalismo al frente”, aunque aclaró que esto deberá ser resuelto por el Congreso partidario, organismo en el que tiene mayoría el deloredismo, sector al que pertenece la legisladora provincial.

Le restó envergadura a la interna de la UCR a partir de las fuertes críticas que viene formulando el sector llamado Más Radicalismo, en el que confluyen Ramón Mestre, Carlos Becerra y Alejandro Montoya, entre otros.

En un monólogo para lanzar una dura crítica a las autoridades provinciales sentenció: “De Llaryora y su discurso no espero mucho, y en realidad el problema no es el mensaje del gobernador sino lo que después hace. Arrancó el año con multas importantísimas de la caminera, con organismos decorativos como es el caso de Rentas, ya que la gente no puede hacer consultas porque está cerrado con candados, igual que la Caja de Jubilaciones”.

“Recaudan de manera terrible –se quejó– y la gente empezó a reaccionar ahora, en el verano, cuando vieron sus impuestos inmobiliarios y se dieron cuenta que esto que no toca la base imponible es una mentira. La nuestra es una de las provincias que paga impuestos inmobiliarios más caros. El inmobiliario llegó con el 190 por ciento de aumento y en el urbano hay casos que tuvieron un ajuste de casi el 500 por ciento”.

“Sin embargo, no hubo reducción para los gastos reservados, ya que hay 1.178 millones de pesos para los gastos reservados, eso no se toca. Me gustaría que se pronuncie sobre el juego, ya que tuvo una voracidad tremenda a pesar que la gente pedía que tome cartas en el asunto, ya que aumentaron los índices de ludopatía, lo que se ve claramente en los barrios más pobres. Bueno el gobierno de Llaryora redobló la apuesta y multiplicó el juego para llevarlo a todos los rincones de la provincia. Hay una incoherencia entre lo que se dice lo que se hace”, señaló en tono de protesta.

-Sin embargo, la provincia tiene superávit fiscal…

-El superávit con el que se llenan la boca se logra a costa del sacrificio de la gente.

-Pero ustedes los opositores votaron el presupuesto que elevó el Ejecutivo provincial a la Legislatura.

-Nosotros votamos en general, pero los impuestos inmobiliarios urbano y rural los votamos en contra, al igual que lo que se destina a Epec y Apross, una obra social fundida, a la que se destinan 790 mil millones de pesos. Nosotros votamos en contra de más de 90 artículos. El gobernador arrancó 2025 recaudando fuertemente, pero no hay plan de prevención del delito, por ejemplo. Del total de gastos reservados, 850 millones son para la cartera de Seguridad, 128 millones a Gobierno, 200 millones al Ministerio de Justicia… En esto hay que preguntar si los servicios que presta la provincia son buenos… volvemos a lo mismo de siempre… ¿adónde está la seguridad en los barrios de la ciudad de Córdoba? Compraron 600 autos que tuvieron el kilombo de los sobreprecios. No hay seguridad para nadie… Este gobierno deja mucho que desear por más que quieran hacer creer. La baja de inflación de este año se licua con la tremenda presión fiscal. Podrían haber hecho un esfuerzo para proteger a los cordobeses y que no todo el peso del ajuste caiga sobre la gente, en la clase media, en el laburante, que hoy hace un esfuerzo tremendo para llegar a fin de mes.

-¿Después de Davos, hay un antes y un después tras el discurso del presidente Javier Milei? ¿El radicalismo se va a aliar con La Libertad Avanza en Córdoba?

-No voy a ser yo quien dé el veredicto sobre si se hace la alianza, para eso está el Congreso partidario, para discutirla y votarla. Desde lo personal pienso que las declaraciones del presidente en Davos no fueron afortunadas. Si existe la posibilidad de hacer una alianza (con el partido de Milei) es con el radicalismo liderando la boleta. Hoy es bueno dialogar con los partidos políticos, yo desde el interbloque coordino con todos los partidos políticos opositores. Siempre digo que el radialismo no puede ser sordo, debe escuchar a la sociedad. Con nuestros valores, nuestras banderas.

-Sin embargo, en el radicalismo hay una interna muy dura. Usted forma parte de la corriente deloredista, que está muy enfrentada con Más Radicalismo, la agrupación que integran Ramón Mestre, Carlos Becerra y Fernando Montoya, entre otros… En la UCR el sector de De Loredo tiene mayoría en el Congreso.

-Yo tengo una militancia de 25 años y ocupé diferentes cargos. Conozco el paño. Quiero decir que nosotros siempre hemos discutido, es parte de nuestra identidad. El radicalismo no se parte, está acostumbrado a este tipo de debates. Las banderas del partido siempre serán defendidas.