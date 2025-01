Llaryora: “Si les molesta viajar, voy a pedir que se autorice el streaming y lo vean desde la Legislatura”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió su decisión de que el acto de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura se realice el próximo sábado en la ciudad de Deán Funes, en el norte provincial.

Críticas a la oposición

«Si les molesta voy a pedir que se autorice el streaming, y que no se muevan de Capital y que lo vean desde ahí», criticó el mandatario.

“Nosotros vamos a estar en Deán Funes. Ese mismo día va a haber un hecho fundacional que tiene que ver con la universidad y después vamos a presentar un plan para acelerar la integración del noroeste y del sud sur muy potente en infraestructura y también en producción”, agregó en declaraciones al sitio Política Córdoba Verdad.

Además consideró que hay que “equiparar” porque “Córdoba tiene que crecer en su conjunto”. “Ojalá esto pasara en la Argentina. También me criticaron no sólo ahora por esto sino cuando definí frente al desfinanciamiento universitario apoyar a las universidades. Fíjense en esta región son cuatro universidades. Una va a estar en Deán Funes, otra en Cruz del Eje, otra que está en Laboulaye y otra universidad que complementamos en Villa Dolores”, precisó Llaryora.

El gobernador recordó que “a veces se critica en el interior el pensamiento de Capital Federal y muchos tienen ese mismo pensamiento aquí”.

“Pensar que muchos de estos que critican hoy son los que dejaron más de 150 mil personas en la ciudad de Córdoba sin agua potable”, cuestionó.

“Si no quieren movilizarse, no hay problema”

Llaryora calificó a las críticas en este sentido de “injustas”. “Es sábado. Algunos a lo mejor no tienen ganas de viajar. Naturalmente hace calor. No conocen toda la provincia. Si no quieren movilizarse, no hay problema. Total la Legislatura tiene toda la capacidad operativa, tiene pantalla. Les ponés el streaming y que la escuchen desde ahí”, reiteró.

Para el mandatario provincial “no les interesa naturalmente el desarrollo de todo Córdoba y creen que cada vez que uno va al interior eso es un gasto”.

“Me parece una visión no federal, no integradora. Nosotros no la tenemos. Para nosotros es un gusto como espacio, como Hacemos por Córdoba, tener esa visión, recorrer el interior, estar en cada uno de los pueblos, de trabajar en conjunto con cada uno de los intendentes”, concluyó.

Las declaraciones de Llaryora fueron formuladas luego de que se produjeran fuertes cruces entre el oficialismo provincial y el Frente Cívico de Luis Juez.

La principal fuerza opositora en la Legislatura aseguró que el acto en Deán Funes es “una puesta en escena” del PJ al tiempo que negó que se opongan a la realización de dicha ceremonia en la ciudad del norte cordobés.

"No hay acto que revierta más de un cuarto de siglo de olvido", señalaron desde el bloque liderado por Walter Nostrala.