De alumna destacada a principal sospechosa: declaró una enfermera y profesora de Brenda Agüero

En la audiencia 16 del juicio por las muertes y descompensaciones de bebés en el Hospital Materno Neonatal, la enfermera y delegada del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Viviana Martínez, brindó testimonio sobre su relación con la principal imputada, Brenda Agüero, y cómo se enteró de los hechos que desencadenaron la investigación. Martínez fue profesora de Agüero y destacó que era una "excelente alumna", y que su aspiración era trabajar en el área de Neonatología.

Martínez relató que el 1 de mayo de 2022 ingresó al área de preparto y se encontró a integrantes del personal de salud rompiendo las colchonetas de las cunas en busca de insectos. En ese momento, vio a Brenda Agüero en el pasillo, con “las manitos en los bolsillos”, en una actitud pasiva. "Ella estaba mirando todo sin colaborar", afirmó Martínez.

Fue la médica Jimena Tercelán quien la llevó a un lugar aparte y le contó que estaban ocurriendo "cosas raras": bebés con lesiones inexplicables, manchas de sangre en la ropa y casos de muertes sin explicación. "Eran bebés sanos de mamás sanas", dijo Martínez, quien no podía creer lo que escuchaba. Tercelán le habría mencionado que las autoridades del hospital ya estaban al tanto, pero nadie daba explicaciones.

Martínez también relató que vio a un bebé con una lesión en la pierna, identificado como G.H., hijo de Yazmín Barrionuevo, uno de los bebés sobrevivientes. Al comentarle lo sucedido a la médica anestesióloga Virginia Zamora, esta le respondió: "Es terrorífico lo que me estás contando". Zamora incluso sugirió la posibilidad de que hubiera "un loquito" en el hospital, refiriéndose a que las lesiones podrían ser intencionales.

Ese mismo día, recibió un mensaje por Whatsapp de Brenda Agüero en el que contaba “cómo se pusieron acá cuando viniste, no sabés la que se va a armar”. En el texto también le manifestó: “No sabía que vos no sabías lo que estaba ocurriendo con bebés”.

La respuesta de las autoridades

Ante la gravedad de la situación, Martínez llamó a la directora del hospital, Liliana Asís, quien le preguntó quién le había dicho esa información y le mencionó que la situación se estaba analizando con el Comité de Seguridad del Paciente, por lo que se estaba realizando un "análisis de causa raíz".

Sin embargo, las respuestas fueron vagas y no se brindaron detalles concretos, según el relato de la enfermera, quien también se desempeña como instrumentadora quirúrgica en el centro quirúrgico.

Unos pocos días después participó de una reunión con las autoridades del hospital, donde participaron Asís, el subdirector Alejandro Escudero Salama, la subdirectora Claudia Ringelheim y otros delegados gremiales. En dicha reunión, Asís reiteró que se estaba investigando, pero sin dar precisiones sobre el número de bebés afectados ni posibles hipótesis. "Nos pidió discreción", afirmó Martínez.

La declarante no recordó fechas con precisión y por momentos se contradijo con las fechas mencionadas en su declaración testimonial en la instrucción del fiscal Raúl Garzón, motivo por el cual este último documento quedó incorporado en la causa.

Brenda Agüero, la alumna destacada

Martínez declaró que conoció a Brenda Agüero cuando esta era su alumna en la carrera de Enfermería en el Instituto del SEP San Nicolás. "Era una excelente alumna, muy destacada en lo teórico y en lo práctico. Siempre manifestó que quería trabajar en el área de pediatría y que su objetivo era ingresar al Neonatal", dijo Martínez.

La enfermera destacó que Agüero era muy hábil en la dosificación de medicamentos y que tenía un gran interés por aprender sobre casos clínicos reales. "Era muy eficiente y rápida para captar todo. No era una enfermera que pudiera cometer errores", afirmó. Martínez incluso dio buenas referencias de Agüero cuando un jefe de enfermería la consultó antes de contratarla en el Hospital Neonatal.

Sin embargo, Martínez también mencionó que Agüero tenía un interés particular por pasar al área de Neonatología, lo que requería un perfil específico y un buen desempeño. En una conversación de WhatsApp, Agüero le reenvió un mensaje de la doctora Silvana Cagliero, quien le habría dicho que, por su eficiencia y por haber alertado sobre las descompensaciones de los bebés, la iban a pasar a Neonatología.

Martínez concluyó su declaración afirmando que nunca imaginó que la justicia no estuviera al tanto de lo que ocurría. "Creo que a Asís se le fue de las manos todo. Pensó que iba a poder manejar todo internamente y a nivel político", expresó la mujer en un chat que quedó incorporado en la causa.