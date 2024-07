Día 234: Civiles en pie de guerra

“En un momento histórico de insatisfacción democrática, mantener la institucionalidad sigue siendo una cuestión esencial. En la democracia, la forma es una cuestión de fondo. Esperemos que la situación se resuelva sin más derramamiento de sangre. Que la situación que tiene en vilo a Venezuela no escale, a pesar de que soy bastante pesimista en ese sentido, y que prime la cordura”, expresó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del 31 de julio de 2024.

La escalada de violencia y represión sobre las manifestaciones opositoras en Venezuela continuó a lo largo de todo el día de ayer. Si bien las fuentes varían, la cantidad de muertes de venezolanos que se encontraban movilizando llegaba a 14 personas. Además, el gobierno de Venezuela informó que hay más de 177 detenidos durante las dos jornadas de protesta.

La situación en Venezuela sigue siendo apremiante luego de una noche en la que siguieron los enfrentamientos. Lo que comenzó como una situación vinculada a la política electoral, una vez más, se tornó en un tema urgente de Derechos Humanos.

La ONG Foro Penal confirmó y amplió la información sobre personas asesinadas durante la protesta. Hay que recordar que el Foro Penal tuvo una actuación destacada previa a la pandemia, brindando información sobre detenciones ilegales por parte del gobierno de Maduro. En este marco, la ONG realizó una conferencia en la que aseguró que “hay 11 personas fallecidas” en distintas localidades de Venezuela a raíz de las manifestaciones

Por la noche, el número de muertos creció. Los últimos números hablan de 14 muertos. Uno de los detenidos es Fredy Superlano, el segundo de los principales dirigentes de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y espacios políticos más importantes de la oposición.

El video que se compartió y que muestra la detención del opositor refleja desde arriba la detención mientras los vecinos les gritan a quienes parecen ser los policías. Es interesante destacar el nivel de informalidad que tiene la detención con dos autos normales, es decir, autos civiles, no patrulleros ni vestidos como policías. Al detenido lo sacan de su propia casa y lo llevan entre tres hombres. El régimen chavista, lejos de buscar algún punto de negociación, redobla la represión.

En esa misma línea, Nicolás Maduro dio un anuncio en el que insta a los venezolanos a denunciar a sus vecinos opositores con una App para que puedan ser detenidos. Anunció que se podrá denunciar a ciudadanos venezolanos a través de una app para “ir por ellos”

El gobierno llama directamente a la delación por parte de los habitantes. Un modelo que ya se aplicó en Cuba, de probada ineficacia, que habla de la decadencia de un modelo. En testimonios de venezolanos que emigraron hacia Argentina, se puede escuchar que había convivencia en barrios y edificios entre opositores y chavistas y nunca se había terminado de romper los lazos de solidaridad, porque al fin y al cabo como dicen en Venezuela “todos pasan la misma roncha, todos están en la misma vaina”. Es decir, que todos pasan las mismas necesidades y atraviesan dificultades similares. Seguramente en esa solidaridad intrínseca esté el principio del fin del régimen.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se sumó al conflicto y responsabilizó a la oposición: "Estamos en presencia de un golpe de Estado fraguado por la derecha extremista", declaró en una conferencia Padrino López, uno de los encargados de la represión.

A su vez, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que parece ser un ministro más del Gobierno chavista, definió a las manifestaciones en una conferencia de prensa como “actos de terrorismo, de instigación al odio y llamados al exterminio a venezolanos"

Por otro lado, la oposición liderada por María Corina Machado, digitalizó todas las actas que posee, donde se ve que el resultado total de la elección da 67% de votos a Edmundo González Urrutia y 30% a Nicolás Maduro. Ahora, si uno va siguiendo los diferentes links que se publican llega a las actas de cada mesa. Son las actas del 81% de los votos emitidos. Es decir, una tendencia irremontable. En la página creada por la oposición, se pueden ver todas las mesas. El sistema es un poco difícil de entender desde acá, pero lo concreto es que está el resultado mesa por mesa y cuando se entra a ver el acta está firmada por diferentes fiscales que convalidan este resultado.

En esa línea, María Corina Machado, negó el triunfo de Maduro y declaró ante sus seguidores que los votos dieron como ganador a Edmundo González. “Cada acta es la prueba irrefutable e irreversible de que ganamos”, expresó Machado en relación a las actas publicadas por la oposición.

En paralelo continuó el asedio de militantes de Maduro a la Embajada argentina en Caracas. El gobierno argentino denunció un corte de luz anoche en el edificio hecho como parte de un hostigamiento constante sobre el personal diplomático y los seis venezolanos asilados. Los opositores a los que la Embajada les dio asilo son colaboradores de Corina Machado y según los tratados internacionales sobre asilo político firmados justamente en Caracas en 1954, si el personal diplomático debe retirarse de un país y tiene asilados en su embajada, lo hará en conjunto con los asilados, respetando la integridad física de todos. Sin embargo, el gobierno de Maduro ya le dió 72 horas al personal diplomático argentino para que se retire del país, pero dijo que esto no incluye a los venezolanos asilados.

El resultado electoral que publicó la oposición.

Por su parte, la embajada de Costa Rica ofreció asilo a la oposición venezolana públicamente, donde informaron que a partir de las órdenes de captura y arresto en contra Maria Corina Machado y Edmundo González en Venezuela, Costa Rica está dispuesta a otorgar asilo y refugio a los opositores y a aquellos que están siendo perseguidos o que estén refugiados en la Embajada de argentina.

Finalmente, el presidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva se expresó sobre el conflicto venezolano y sostuvo que “el proceso fue normal, tranquilo”, a la vez que manifestó por el derecho de los opositores de no estar de acuerdo y del oficialismo de mostrar las actas.

En nuestro país, se viralizó un video del ex senador Esteban Bullrich mandando su solidaridad al pueblo venezolano. “Sigo con mucha angustia las noticias que llegan de Venezuela, pero también tengo esperanza”, sostuvo Bullrich.

El tuit de María Corina Machado en agradecimiento al apoyo de Costa Rica.

Hubo otros ejemplos históricos de este tipo de asedio sobre Embajadas. Uno de ellos motivó una película llamada Argo, en el que se rescatan seis ciudadanos estadounidenses de la Embajada en Teherán. El 4 de noviembre de 1979 se generó la toma de rehenes que deterioró las relaciones entre Irán y Estados Unidos. La situación fue generada tras la revolución islámica.

Otra situación similar se dio cuando el ex mandatario panameño, Manuel Noriega, se escondió en la sede del Vaticano en Panamá. El 26 de diciembre de 1989, Manuel Noriega se escondió en la Nunciatura de Panamá con el fin de buscar un refugio seguro.

Un caso más cercano en la historia, es cuando en 2019 hubo tensión en los exteriores de la embajada de Venezuela en Washington, cuando activistas denunciaron que simpatizantes del líder opositor, Juan Guaidó, impedían el ingreso de comida y medicamentos al interior del edificio. La embajada venezolana se había convertido en un símbolo de la lucha de poder dentro de Venezuela, donde Guaidó y Maduro reclamaban la jefatura del Estado.

El conflicto viene escalando hace años. ¿Cómo se llegó hasta acá? Lo más interesante es tratar de despejar el análisis de todo relato político. Por un lado dicen que el gobierno chavista hace todo lo que puede frente a la injerencia del imperialismo estadounidense y que todos los problemas económicos de Venezuela se explican por esta razón, por el bloqueo que Estados Unidos hizo de las compras de petróleo de Venezuela, y por el otro, que la oposición viene a liberar a Venezuela de una dictadura que lleva 25 años en el poder.

Los relatos son en general efectivos para ganar elecciones y sostener gobiernos, pero bastantes perjudiciales a la hora de intentar abordar la realidad que siempre es más compleja.

Una de las claves del análisis la dio ayer el periodista y director de la Le Monde Diplomatique Argentina, José Natanson. “El chavismo es un subproducto de un momento muy particular de Venezuela y la región que fue el boom de los precios de la materia prima en principios de los dos mil y que cambió en los primeros años de la década del 2010. En Venezuela hay un refrán que dice, ‘no hay buenos o malos presidentes, hay buenos o malos precios del petróleo’. Cuando este precio cayó, el Gobierno empezó a tener dificultades para gestionar su déficit fiscal, problemas de endeudamiento y en consecuencia, vía la emisión, problemas hiperinflacionarios. La tragedia económica de Venezuela es anterior a los bloqueos económicos de Trump del 2017 que obviamente la agravan terriblemente. Pero que los bloqueos económicos de Estados Unidos agraven una situación, no quiere decir que la originen”, explicó Natanson en Modo Fontevecchia

El drama económico se origina en que, con todo el ingreso de divisas durante una década de bonanza económica, el chavismo no pudo, no supo o no le salió, cambiar la matriz productiva e industrial de su país. El país nunca dejó de ser dependiente de la exportación de petróleo. Por lo tanto, cuando el precio bajó, no hubo manera de no ajustar el nivel de vida de la población a niveles terribles. Venezuela, que se dice socialista es uno de los países más desiguales del mundo y es uno de los países que tuvo una destrucción del PBI más importante sin que estén en una guerra o hayan atravesado un desastre natural. Su PBI se redujo un 25%. El país, es un cuarto más chico de lo que era

De hecho ahora, el país está experimentando un crecimiento económico, producto de algunas flexibilización y cierta apertura económica, pero parte de un piso tan bajo que la vida sigue siendo muy difícil a pesar de este crecimiento. Tal vez aquí tengamos una metáfora de lo que sucede en la Argentina en proporciones distintas. Nicolás Maduro, operó un giro autoritario que comenzó justamente con la muerte de Chávez y con la caída del precio del petróleo. También aquí podríamos plantearnos que el kirchnerismo tuvo una segunda fase, cuando la situación económica empeora, necesita aumentar el nivel de autoritarismo.

Todos los progresismos de la región tuvieron el mismo problema que Venezuela. Porque también cayeron los precios de las materias primas que explican gran parte de los moderados éxitos económicos de los distintos países gobernados por la ola progresista de principios del siglo XXI.

La diferencia es que Nicaragua y Venezuela decidieron hacer giros autoritarios y Argentina, Brasil, Uruguay y Chile perdieron sus elecciones e intentan recuperar el poder por métodos democráticos. En un momento histórico de insatisfacción democrática, mantener la institucionalidad sigue siendo una cuestión esencial. En la democracia, la forma es una cuestión de fondo.

Esperemos que la situación se resuelva sin más derramamiento de sangre. Que la situación que tiene en vilo a Venezuela no escale, a pesar de que soy bastante pesimista en ese sentido, y que prime la cordura.

