Día 444: ¿Quién salió al rescate de Milei?

El escándalo del criptogate parece haber entrado en una meseta. El presidente Javier Milei fue protegido, en primer grado de importancia, por el apoyo de Donald Trump y Elon Musk con sus implicancias en la Justicia estadounidense, y luego con el voto negativo del Senado a la conformación de una comisión investigadora.

Por otro lado, el clima internacional sigue respaldando la visión del mundo del Presidente. Alternativa por Alemania, la organización de extrema derecha con vínculos con el nazismo, salió segunda y duplicó los votos de la anterior elección, dejando tercera a la centroizquierda, la Socialdemocracia de Angela Merkel.

Por lo pronto, Milei parece haber sobrevivido a la primera embestida que significó el criptogate y aún no emergió una figura opositora que le haga sombra. Sin embargo, todavía es difícil calcular cuánto apoyo político perdió entre sus votantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para analizar la compleja serie de elementos nacionales e internacionales que configuran el nuevo equilibrio tras el cripto escándalo, decidimos comenzar esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con Ponzidente, un tango creado por una IA.

Hay un debate aún no saldado sobre la historia: ¿la hacen los grandes individuos, personas excepcionales que además de ocuparse de sus asuntos personales, tienen grandes aspiraciones y capacidades para concretarlas? O por el contrario, la historia se genera por la transformación de grandes estructuras culturales, económicas, climáticas y sociales, que no pueden ser modificadas por la voluntad de los individuos. En otras palabras, el humano es el agente de la historia o una víctima de fuerzas que le son ajenas.

Es decir, ¿el giro mundial a la derecha encontró a personajes como Milei, Trump, Elon Musk o Alice Weidel de Alternativa por Alemania, la dirigente alemana de extrema derecha, o son estas personas las que los generaron y convencieron a la sociedad para que se produzca este giro. ¿Estos dirigentes son instrumentos de la sociedad hastiada y frustrada o los cirujanos de una masa inconsciente y confundida? Esa es la pregunta que nos hacemos, que es difícil de contestar, aunque puede servir de guía para intentar entender lo que está sucediendo porque, como siempre uno encuentra, ambos elementos son complementarios. De alguna manera, uno afecta al otro y genera un círculo virtuoso o, por el contrario, vicioso.

En el caso de Javier Milei, parece ser lo que en Japón se pronuncia como Baka-Zurai, alguien que hace las cosas no del todo bien, comete errores y a pesar de eso, la suerte y las fuerzas de la historia lo acompañan, por lo que cae le bien parado. Además, parece estar sostenido en un conjunto de determinaciones históricas que explican su fortaleza, a pesar del cripto escándalo y la falta de pericia política que ha demostrado desde que inició el caso de la moneda $LIBRA.

Luego de lo sucedido aquel viernes 14 de febrero, cuando Javier Milei lanzó el tuit sugiriendo que los usuarios inviertan en $LIBRA, muchos analistas dijeron que no esperaban nada de la justicia argentina, porque Milei estaba en el poder, pero que el verdadero problema lo tendría con la SEC, por sus siglas en inglés, la comisión de seguridad de valores, el organismo creado luego de la crisis del la caída de Wall Street en 1929, para combatir los fraudes financieros.

A pocas horas de desatado el escándalo, el presidente estadounidense Donald Trump salió a respaldar a Javier Milei. En la Cumbre de Acción Política Conservadora (CPAC) Trump mostró un fuerte respaldo a Milei, algo que fue un fuerte espaldarazo político para él.

En su discurso después de lo sucedido con el criptogate, el presidente estadounidense dijo: “Él se convirtió en presidente también. Él es un hombre MAGA también. Make Argentina Great Again, Hacer a Argentina Grande Otra Vez, ¿verdad? Seguí escuchando sobre este hombre en la hermosa Argentina, y es hermosa, pero ahi si tenían inflación. La inflación la hacía menos hermosa. Escuché que lo estás haciendo fantásticamente, estamos muy orgullosos de vos en verdad. Hacer a la Argentina grande otra vez. Muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí”. Por si no quedaba claro el apoyo de Trump, luego Milei se sacó una foto con el republicano el sábado.

Javier Milei y Donald Trump en Washington

Trump recibió también el apoyo de Elon Musk, probablemente el segundo hombre más importante del gobierno estadounidense y una de las personas más millonarias del mundo. Milei le fue a llevar un regalo y logró la foto pretendida. En un fragmento que recorrió el mundo, en el marco de la conferencia conservadora, Milei le entregó una motosierra al empresario. “Tengo un regalo para vos”, le dijo. Fue un momento bizarro entre dos personas muy particulares. Vale destacar que a Musk también se lo define como un “loco”.

En un off con exfuncionarios de la SEC que debe investigar y juzgar a Milei, nos aseguran que creen que este organismo no va a avanzar contra Milei por su cercanía con Trump. Esta no sería la primera vez que la SEC fuese criticada de manera sesgada por las vinculaciones políticas cuando le toca investigar a determinadas personas. Quizás el caso más resonante en este rubro sea el de John Mack y Pequot Capital Management en el 2005.

Allí, Gary J. Aguirre, entonces investigador principal de la SEC, estaba examinando posibles operaciones con información privilegiada que involucraban a Pequot Capital Management y a John Mack, un destacado ejecutivo de Wall Street. Aguirre buscó interrogar a Mack, pero enfrentó resistencia interna. Posteriormente, fue despedido, lo que llevó a investigaciones del Senado.

En 2007, un informe conjunto de los Comités de Finanzas y Judicial concluyó que Aguirre fue injustamente despedido y que Mack recibió un trato preferencial debido a sus conexiones políticas. John Mack tenía llegada política a dirigentes de primera línea del gobierno de George W Bush: Hank Paulson y Robert Rubin, ambos ex secretarios del Tesoro de Bush.

Es decir, Milei es Presidente de un país totalmente alineado con Estados Unidos y tiene relación con Trump y Elon Musk. ¿Cuánto podrán investigar quienes realmente quieren hacerlo?

Además del apoyo internacional, llegó el blindaje local en el Senado. El presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, denunció las presiones que tuvieron los gobernadores para evitar la conformación de la comisión investigadora. En diálogo con María O’Donnell, aseguró: “El Gobierno ejerce una presión desmedida sobre los gobernadores y los senadores. Lo hace con los gobernadores a través de la caja, con obras o con asfixia financiera y con los senadores a través de amenazas”.

El dirigente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, tiene palabras más duras para con sus correligionarios y apuntó contra Eduardo Vischi, jefe del bloque radical en el Senado. “Estoy cansado de las ratas putrefactas que hacen sus negociados, porque no hay otra forma de explicarlo. O está acomodado, o alguien te garpó o alguien te prometió alguien”, lanzó, y pidió la expulsión del partido de Vischi.

Es interesante la disyuntiva que deben enfrentar los gobernadores con respecto a Milei. Si confrontan políticamente e intentan que Milei sea derrotado electoralmente lo antes posible y se vaya del poder, luego, serán ellos los que deban aplicar un ajuste brutal por la falta de giros del Estado Nacional a las arcas provinciales. Es decir, si se enfrentan con Milei por sus políticas de ajuste, luego deben aplicar un ajuste peor. Si no lo enfrentan y llegan a un acuerdo con Milei, son funcionales a un Presidente que empuja a millones de argentinos bajo la línea de pobreza.

Es natural que ante esta disyuntiva, los gobernadores prefieran estar con Milei hasta que el libertario pierda el favor de su electorado y recién allí hacer de oposición. Una vez más, la pregunta de si la historia la hacen los grandes individuos o fuerzas sociales que son ajenas a los dirigentes y que no pueden controlar son las que los convierten de agente en paciente. La paradoja de todo esto es que el proceso que está sucediendo a nivel mundial, el auge de la extrema derecha, potencia a personalidades que se presentan a sí mismos como los grandes agentes de la historia, incluso de Dios.

Milei no es de teflón, sus votantes (por ahora) sí

En el spot de Alice Weidel, dirigente de Alternativa por Alemania. la candidata a canciller se muestra como una elegida de Dios: “Juro dedicar mis esfuerzos al bien del pueblo alemán, trabajar en su provecho, apartar de él los percances, defender la Constitución y las leyes, cumplir cabalmente mis obligaciones y ser justa con todos. Con la ayuda de Dios. ¡Es hora de un canciller que recuerde el juramento!".

Una candidata de las “fuerzas del cielo”, podríamos decir, haciendo un paralelismo con Argentina. En el caso Alemán, la extrema derecha también avanza contra la centro derecha y contra la izquierda. En el 2017, última elección de Angela Merkel, el frente de la Democracia Cristiana, este partido de centro derecha, había sacado el 32%, mientras que la socialdemocracia, que luego venció en el 2021, logró el 20% y Alternativa por Alemania, el 14%.

En esta última elección, La Democracia Cristina sacó el 28%, la Socialdemocracia el 16% y Alternativa por Alemania el 20%. Es decir avanzó 6%, más del 50% de los votos que obtuvieron en la elección anterior, que pudieron salir de la Democracia Cristiana, pero también de la Socialdemocracia. Vale remarcar que, en la época de Merkel, la Socialdemocracia y la Democracia Cristina, anteriores competidores, como el radicalismo y el peronismo, terminaron unidos. En Argentina, Milei también avanzó tanto sobre los votos de Juntos por el Cambio, como sobre los del peronismo y el kirchnerismo.

Alice Weidel, dirigente de Alternativa por Alemania

En relación al espacio político, claramente la Democracia Cristiana se ve ante una disyuntiva. O forma gobierno con la Socialdemocracia, desprestigiada por hacer un gobierno que no funcionó y salió derrotada, o con Alternativa por Alemania, una fuerza que emerge como lo nuevo, pero que representa un fuerte peligro para la democracia alemana, algo que incluso es investigado por la justicia de este país.

Alice Weidel, dirigente del partido de extrema derecha interpeló a la Democracia Cristiana para formar gobierno juntos y se mostró dispuesta a cogobernar. “Alternativa por Alemania está abierto a formar una coalición de gobierno”, declaró.

“Hemos logrado un resultado histórico. Nunca habíamos sido fuertes a nivel nacional. Nos hemos convertido en la segunda fuerza como Alternativa para Alemania, y nos hemos establecido como un partido popular. Y hay una cosa más que debo decir: siempre estaremos abiertos a formar una coalición de gobierno. A hacer que se cumpla la voluntad del pueblo, la voluntad de Alemania”, agregó Weidel.

Realmente inquietante. Mientras esto sucedía, se cumplieron 10 años de la película que anticipó este proceso político. Ha Vuelto, una tragicomedia alemana que partía de una premisa muy interesante: ¿qué pasaría si Hitler volviera a la vida? Fue muy interesante que mientras esta película se estaba filmando, pudieron ver la reacción de las personas al ver al personaje de Hitler caminando por Berlín. El resultado no fue para nada alentador. En 2015, durante la producción de la película Ha Vuelto, muchos alemanes saludaban con entusiasmo al actor caracterizado como Hitler.

¿La historia la hacen los pueblos o los individuos? ¿La sociedad es manipulada por genios políticos de extrema derecha o estos son simples instrumentos de una masa social ávida de venganza?

Los que nos queda como periodistas, como quienes buscan la verdad, es intentar esclarecer lo sucedido, informar a la población e intentar defender la libertad de expresión para poder seguir buscando la verdad. Si el criptogate será el fin de Milei o pasará sin pena ni gloria, ya no está en nuestras manos. Eso será en el fondo un veredicto de la justicia y, fundamentalmente, de la sociedad argentina.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

TV