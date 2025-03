Día 453: La salud del Papa y la derecha de mal agüero

Ayer, el periodista Eduardo Feinmann volvió a plantear un supuesto estado crítico de la salud del papa Francisco. Esta información que brindó el periodista fue en contra de la comunicación oficial del Vaticano, que informó que el máximo pontífice continúa mejorando. Luego, todos pudimos escuchar al propio Papa en un mensaje grabado frente a la Plaza San Pedro, lo que evidencia una gradual mejora.

Ayer en este programa, el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, se refirió a quienes emiten noticias hablando sobre la supuesta muerte del Papa o que vaticinan el empeoramiento de su salud. Cuando analizamos que los mismos sectores que auguran el fallecimiento de la máxima autoridad de la iglesia católica son los que, al mismo tiempo, siempre lo criticaron por sus ideas opuestas al auge de la extrema derecha. Es difícil no preguntarse qué hay detrás de estas ideas, y si la perspectiva de que está peor que lo que está —aunque obviamente el Papa va a fallecer algún día, como todos los seres humanos— no será, como dice en su libro Miguel Wiñazqui, “una noticia deseada”, y si hay intenciones de que eso se produzca.

Para analizar este comportamiento realmente reprobable que nos hace recordar a un reconocido dicho popular, decidimos abrir esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con Pájaro de Mal Agüero de Tallando el Elefante.

Primero, vamos a analizar las palabras del propio periodista Eduardo Feinmann, quien declaró este jueves que “ya nadie cree en los comunicados del Vaticano”. “Me acabo de comunicar con mi alta fuente en el Vaticano y me dijo que ya nadie cree en los boletines de prensa. Hay mucha incertidumbre”, detalló.

Afortunadamente, instantes después del comentario de Feinmann, todos pudimos escuchar un mensaje grabado por el Papa que se emitió en la Plaza San Pedro. "Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide”, expresó el Sumo Ponfíce.

Todos podemos equivocarnos. Una fuente que nos informa mal o una información que no es del todo correcta nos puede hacer cometer un error profesional. Sin embargo, en el caso de Feinmann, el periodista tiene una actitud sistemática de mal agüero, por así decirlo. El pasado 12 de febrero, Feinmann bromeó sobre el estado de salud de Bergoglio junto a un humorista y aseguró: “Hay olor a Pre Cónclave”.

En este sentido, en un tuit del 1 de marzo, Feinmann llegó a decir que había preparativos para “un acto fúnebre”.

Fíjense que además hay un elemento de mal gusto con el humorista que actua del Papa y Feinmann que hacen chistes con un estado de salud delicado de Francisco en su programa en Radio Mitre. El sacerdote y periodista Claudio Caruso se refirió a esto en este mismo programa. "Hay cosas que son broma, como que alguien recomiende una criptomoneda, pero la salud del Papa no es broma", remarcó el monseñor.

El periodista Miguel Wiñazky, autor del libro canónico “La noticia deseada”, explica cómo se relaciona este comportamiento profesional con la tesis de su libro. En diálogo con Modo Fontevecchia, el escritor sostuvo que hay pocas personas más importantes que un ponti2fice, y que su muerte “magnetiza y tienta a comunicadores a obtener la primicia de su anuncio”. “Un muerto siempre atrae, y allí se consolida la noticia deseada, que es la pretensión de las audiencias de oír aquello que les produce un goce morboso. Es ceder por anticipado a la atracción y la demanda de las audiencias. Es un grave error”, agregó.

La explicación de Wiñazki agrega elementos para comprender la necesidad de alimentar aspectos reprobables que hay en las audiencias, como puede ser el morbo para obtener visibilidad o rating. Sin embargo, hay que agregar a esta dimensión de análisis el hecho de que los mismos sectores que vaticinan el empeoramiento de su salud o directamente su muerte, son quienes lo han venido criticando por sus ideas de manera sistemática.

Analicemos el siguiente fragmento en el que el periodista se divierte por una supuesta baja de imagen positiva del Papa. En octubre de 2024, Feinmann reveló datos de una encuesta sobre la imagen del papa Francisco en Argentina y dijo: “El involucramiento en la política local le significó (a Francisco) una caída del 36%”. “Cuando le preguntan a la gente que defina al Papa con una palabra, la primera es “hipócrita”, la segunda es “peronista” y la tercera es “corrupto”, aseguró. Resulta difícil creer que la imagen negativa sea mayor que la positiva y que esas sean las palabras asociadas al Papa.

Esta posición tan crítica del periodista con Francisco viene inclusive de antes de ser nombrado Papa. En el canal C5N en 2013, Feinmann negó que Jorge Bergoglio tuviera posibilidades de ser Papa y bromeó: “Bergoglio tiene menos chances de ser Papa que yo ser el diez de Boca”.

Aquí también se ve como aquel estilo de aquella C5N y Radio 10 de Daniel Hadad es el precursor de lo que se presencia hoy en LN+ y en otros canales de noticias.

Eduardo Feinmann sobre la salud del Papa Francisco: “Ya nadie cree en los comunicados del Vaticano”

Cuando Feinmann tuvo que viajar al Vaticano para presenciar el nombramiento del Papa en 2013, continúo en esa línea crítica y sostuvo: “Nadie en el mundo pensaba que Bergoglio podía ser Papa”.

Otros periodistas que trabajan en los mismos canales que Eduardo Feinmann y que tienen posiciones cercanas en muchos temas también critican al Papa. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Esteban Trebuq reclamó en LN+ que alguien le explique al Papa “que en Argentina hay hambre por mucha de las personas que él abraza”. “El Papa es peronista y por eso habla de la justicia social”, dijo. Habría que explicarle a Trebuq que el mismo Papa ha remarcado en reportajes que viene de un hogar gorila radical y que nunca fue peronista.

Esta posición crítica hacia las posiciones de Francisco es claramente sostenida desde un sector ideológico referenciado con la derecha y la extrema derecha, hoy en auge en el mundo y desgraciadamente también en nuestro país.

En febrero de este año, un asesor del presidente estadounidense criticó a Francisco por haberse mostrado en contra de la política de discriminación migratoria de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Fue luego de que el pontífice le enviara una carta a los arzobispos estadounidenses en la que reclamó no ceder ante las narrativas que hacen sufrir a inmigrantes y refugiados.

Francisco representa valores antagónicos a la expulsión de los inmigrantes, la homofobia y la persecución a todas las ideas que sean percibidas como progresistas o woke. Esto no es porque el Papa sea comunista o peronista, como dice Trebuq: es porque el Papa es humanista. Según esta corriente de pensamiento, lo más importante son las personas, incluso más que las ideas. Por eso, para Francisco, es completamente lícito y esperable recibir a dirigentes políticos que tienen ideas opuestas y tratarlos con respeto y hasta con afecto.

Por eso recibió a Javier Milei, a pesar de que el Presidente había dicho que era “el representante del maligno en la tierra". Últimamente, el Presidente cambia muy rápido de posición, pero hay que poder reconstruir los debates y las discusiones, así que recordemos sus declaraciones. En noviembre de 2020, el actual mandatario dijo: “Habría que avisarle al imbécil que está en Roma, que defiende la justicia social, que eso es un robo”.

Javier Milei junto al papa Francisco en su visita al Vaticano en febrero de 2024

Lamentablemente, el auge de la extrema derecha no solamente se refleja en la dirigencia política y en el periodismo, sino que también en la propia iglesia católica. De hecho, curas conservadores españoles se burlaron de la salud del Papa el pasado mes de febrero. “Rezo mucho por el Papa para que se pueda ir al cielo cuanto antes”, expresó uno de ellos entre risas en una reunión virtual. Como vemos, no es solamente aquello de que “nadie es profeta en su tierra".

Realmente lamentable. Hay quienes dicen que es un Papa de izquierda o peronista. Pero si uno revisa la Biblia y piensa en el pensamiento del Papa, puede encontrar muchísimas más similitudes que con las posiciones de la extrema derecha. Por ejemplo, en Proverbios 24:17-18 - dice: "No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón cuando tropiece; no sea que el Señor lo vea y le desagrade, y aparte de él su enojo". En Mateo 5:44 dice: "Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen". Tal vez no es un Papa de izquierda y peronista, es simplemente un Papa con los valores cristiano o con inclinaciones humanistas.

Las fakes news contra Francisco son una constante. En reiteradas ocasiones se ha anunciado su muerte u otras acusaciones que no merecen ni ser reproducidas. Esto motivó a dos periodistas italianos a escribir un libro sobre estas fakes news contra Francisco llamado “Fake Pope: As falsas notícias sobre o Papa Francisco”, de Nello Scavo y Roberto Beretta. Los autores exponen y desmienten la ola de noticias falsas dirigidas contra el papa Francisco y analizan si estas campañas responden a una conspiración o a la resistencia de sectores que rechazan su estilo reformista. La obra examina cómo estrategias de desinformación, similares a las usadas contra otros papas como Pío XII, buscan socavar la autoridad del pontífice. Scavo y Beretta alertan sobre la manipulación mediática y la importancia de detectar estos ataques para proteger la verdad.

El propio papa Francisco se refirió al problema de las fakes news y denunció la “toxicidad” de estas en los medios y en internet. En un mensaje a la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS), el Papa advirtió sobre los riesgos de las redes sociales y denunció que las denuncias falsas son un problema ético y “un pequeño linchamiento cotidiano”, lo que casualmente ha recibió él mismo.

Por un lado, el Papa enseña la virtud del perdón y de abrazar a quienes nos ofenden o inclusive a quienes nos perjudican. Se preocupa por los pobres, por quienes viven en países que están en guerra y en general por los débiles. Por el otro, la extrema derecha lo calumnia, lo injuria y hasta inventa fakes news sobre su muerte.

En tiempos en los que la extrema derecha muestra a sus dirigentes políticos como mesías, salvadores o profetas, es interesante volver a la Biblia. En una parte en particular, en Mateo 7:16, los discípulos le preguntan a Jesús como podían hacer para identificar a los falsos profetas y él les contestó: “Por sus frutos los vais a conocer ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijo de los abrojos?”. Es decir, por sus acciones, por las cosas que dicen o hacen. Nunca quienes proliferen el odio y se regodean en los problemas de salud o la muerte de otros pueden ser nuestros profetas. Volviendo a nuestro colega, Eduardo Feinmann, le pedimos que no sea pájaro de mal agüero.

