El dirigente político de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, contó detalles sobre su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Además, enfatizó que "parece que Axel Kicillof defiende a la minoría delictiva". A su vez, explicó que "hay dos temas centrales: el narcotráfico y la minoridad". Por otra parte, sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "no subestimaría al kirchnerismo" para las próximas elecciones.

¿Qué recuerdo tenés de la última elección, donde ganaste en el distrito más importante?

Se cumplió un año de la elección y fue importante lo que hicimos. Con Facundo Manes tuvimos una primaria que nos sirvió para ampliar el espacio y ganarle al kirchnerismo unido en la Provincia de Buenos Aires. Ese fue el punto de partida y ahora hay que continuar trabajando.

Las medidas para mejorar la seguridad

Presentaste un proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad. ¿Cómo podría contribuir esta medida para resolver el tema de la inseguridad?

El año pasado, en plena campaña, nos comprometimos con varios temas. Para eso, necesitamos leyes que nos permitan readecuar todas las medidas en términos de seguridad, como pasó con el Código Penal. También evitar que los delincuentes que cometen delitos violentos entren por una puerta y salgan por la otra. Y después hay dos temas centrales: el narcotráfico y la minoridad.

Eso no es sólo bajar la edad de imputabilidad a 15 años (que es donde comienzan las armas de fuego y los delitos sexuales), sino que también implica la responsabilidad del joven que mata o viola, que no puede ser inimputable. Y también debe haber reparación, por ejemplo, haciendo que el menor vaya todos los días a la escuela y el Estado tenga control sobre la reinserción social, para evitar que reincida.

Diego Santilli quiere bajar la edad de imputabilidad a 15 años en casos de delitos violentos

Además, hablamos de darle dos años como máximo a la Justicia para tomar una definición y atender a los institutos de menores que están en mal estado.

El discurso de CFK en La Plata y la mención a la inseguridad

¿Te llamó la atención que en el discurso de Cristina Kirchner pusiera el tema de la inseguridad en agenda, siendo algo poco habitual en el kirchnerismo?

Sí, claro que me llamó la atención. En 15 años de gestión kirchnerista nunca hablaron de la seguridad. Y cuando lo hicieron fue en términos de "sensación". Como en muchas de las cosas que hacen, reaccionaron 15 años después. Ahora, así como hablamos de las leyes que hay que actualizar en materia de inseguridad, también tiene que haber una decisión política.

Y siempre digo que hoy tenés a un gobernador que no tiene la decisión de defender a los ciudadanos y a las víctimas, sino todo lo contrario. Parece que Axel Kicillof defiende a la minoría delictiva. Y lo hizo en todas sus facetas. Pasó en la pandemia cuando encerró a los comerciantes y liberó a los delincuentes por el covid. Ahora lo hace manteniendo los celulares en los centros de detención o cuando ves que se compran televisores para que puedan ver el Mundial.

Sabina Frederic: "La inseguridad no se resuelve policializando la vida cotidiana"

Hablando en términos de seguridad, tengo un modelo claro. Pensemos que el 82% del delito en la Provincia sucede en un rango 9 mil kilómetros cuadrados. Por eso hay que capacitar a las Fuerzas, darles un buen salario y acceso a la tecnología. En su momento me criticaron por el reconocimiento facial en la Ciudad, pero muchos delincuentes se han puesto a disposición de la Justicia a través de las cámaras.

Hoy Horacio Rodríguez Larreta tiene la ciudad que está segunda en menor cantidad de homicidios en el continente. Ahora está en los mínimos históricos de la Ciudad. Y eso se puede hacer en la Provincia también.

La gestión del Ministerio de Seguridad bonaerense

Entrevistamos más temprano a Sabina Frederic y ella hacía críticas a Sergio Berni. ¿Cuál es tu opinión de su labor?

El problema no es Berni, sino la filosofía política del kirchnerismo que es no defender a los ciudadanos. Cuando me ha tocado enfrentar casos complicados, el ministro de Seguridad estuvo y me acompañó. Entonces, a la Provincia le falta decisión política para combatir el delito. También necesitan instrumentos para abordar esa temática y respaldar a la Fuerza.

En ese sentido, dejaron de llevar adelante la política de María Eugenia Vidal de avanzar sobre el narcotráfico. Los narcos están volviendo a los barrios y eso te lo dicen los vecinos.

En un "mano a mano", Diego Santilli le ganaría a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

La competencia electoral del 2023

En el acto que mencionamos de Cristina Kirchner, ella hizo subir en el final a Wado de Pedro y a Axel Kicillof. ¿Qué significado le das a esa decisión? ¿Detrás de eso están los candidatos del kirchnerismo?

Es probable que sea así. Ellos están alineando su sector para sus partidarios. Y como todos dicen, van a defender el distrito donde se quiere quedar plantado el kirchnerismo, que es la Provincia. En ese sentido, el año pasado tuvimos un gran merito que fue hacer una competencia primaria para ampliar el espacio y ganarles, pero no va a ser un partido sencillo.

No subestimaría al kirchnerismo, hay que tener cuidado. Y eso son los candidatos del kirchnerismo, a los cuales tendremos que ganarles jugando a fondo con mejores ideas.

JL PAR