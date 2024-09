Diputado Gabriel Chumpitaz, PRO: "Hay que cuidar el plan económico que va a estabilizar a Argentina"

Luego de que la Cámara de Diputados votara a favor del veto de la ley de movilidad jubilatoria, ayer la oposición logró reunir el apoyo necesario para aprobar el presupuesto universitario y rechazar el DNU de fondos reservados a la SIDE. Gabriel Chumpitaz explicó que apoyará al Gobierno si decide vetar la ley del presupuesto de universidades porque es importante cuidar “el control inflacionario y el déficit cero”. Sobre la decisión de Javier Milei de presentar el presupuesto 2025 en la Cámara Baja este domingo, el diputado declaró que es un “acto político de buen relacionamiento” con el Congreso y criticó a la oposición que no estará presente por poner “palos en la rueda”. “El presupuesto va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados”, anticipó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Chumpitaz es diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe desde 2021.

Alejandro Gomel: ¿Cómo recibió el rechazo del DNU para los fondos reservados de la SIDE?

Fue una semana movida. En primer lugar, nos parecía correcto apoyar al Gobierno en el veto presidencial, entendiendo que hay un plan de estabilización que tiene que ver con el control inflacionario y el déficit cero.

En ese sentido, es importante que, si se va a realizar un gasto tan grande como el que se proponía, se pueda explicar de dónde va a salir el dinero. A veces, de forma irresponsable, se hacen propuestas que no tienen un sustento económico y financiero. En ese sentido, nosotros creímos que lo correcto era apoyar al Gobierno.

AG: Y con respecto a lo que tiene que ver con los fondos de la SIDE, ¿le parece bien la decisión del Congreso?

Claramente, es importante el trabajo que tiene que hacer la secretaría de Inteligencia. Se llame SIDE o se llame AFI, lo importante es recuperar el trabajo que en alguna oportunidad realizó, o el destino por la cual fue creada. Por muchos años, la SIDE fue utilizada para carpetazos, para extorsiones, para perseguir periodistas, empresarios, políticos, dirigentes y demás. Es un dinero relativamente acorde a las necesidades.

Quiero hacer esta aclaración porque se ha mencionado con el tema de las jubilaciones que el aumento era de 15 mil pesos. Estamos de acuerdo en que todos queremos un aumento para los jubilados, pero en términos macro no son 15 mil, son 6.130 billones para el 2024 y 15.430 billones para el año que viene.

Elizabeth Peger: Los números que usted menciona son los de todo el proyecto, que incluye no sólamente a esos 15 mil pesos de actualización, sino también las deudas con las cajas previsionales de las provincias y los juicios.

Por eso digo que estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar los ingresos, no solo el de los jubilados, sino también el de los maestros, los policías y los distintos trabajadores de la Argentina, tanto del sector público como del privado. Ahora, lo importante es explicar cómo vamos a fondear esto y trabajar en consecuencia.

El diputado nacional señaló que aunque es necesario mejorar el ingreso de los jubilados, el principal problema es que “la economía tiene un 50% de los trabajadores en negro”.

Creo que la Argentina ha tenido momentos de máxima irresponsabilidad, como por ejemplo la acción gubernamental kirchnerista de pasar a jubilación a 4 millones de personas sin que hayan aportado. Después se puede discutir si eso correspondía, y si correspondía, lo que tenemos que hacer es ver quiénes fueron los responsables de que esas personas estuvieran en negro y sin aportes.

El segundo factor tiene que ver con que la economía tiene un 50% de los trabajadores en negro, por lo que los aportes no son los que todos consideramos que existen. Ningún partido político se hace cargo ni hace autocrítica.

Cuando una persona dice que trabajó de tal año a tal año, ¿no hay responsables de que esa persona haya estado en negro 30 años? ¿No hay ministro de Trabajo ni sindicatos? ¿Los gremios no tenían que estar controlando, como controlan y extorsionan a las empresas? Si vamos a discutirlo hay que discutirlo de manera integral.

EP: El Senado votó anoche la actualización del presupuesto universitario por inflación y el Presidente ya anticipó que va a vetar esa norma. El proyecto tampoco incluye en la iniciativa de dónde van a salir los recursos para financiarlo. Si el Presidente veta la ley, ¿cuál va a ser su posición?

Efectivamente, por lo menos en mi caso apoyaré la iniciativa del Gobierno nacional, entendiendo que hay que cuidar el plan económico que va a estabilizar la Argentina.

Respecto a las universidades, creo que también hay que dar una discusión y un debate integral. Estamos todos de acuerdo con la universidad en la Argentina, nadie pone en duda eso. Ahora, ¿qué beneficio le está haciendo tanto dinero? Fíjense qué pasa con Vaca Muerta.

Vaca Muerta no tiene ingenieros en petróleo o especializados en gasoductos y tenemos que recurrir a ingenieros japoneses, colombianos, peruanos o holandeses. ¿Cuántos ingenieros se egresan por año de la facultad de Ingeniería?

Esa es la discusión: si el dinero va a preparar egresados que le aporten a la totalidad de la República Argentina, en este caso con Vaca Muerta, para poder monetizar los recursos naturales y generar mejor calidad de vida para los argentinos, o si simplemente los fondos universitarios se utilizan como cueva de militancia política.

Hay que animarse a discurrir estos temas porque si no nos embanderamos detrás de la bandera de la universidad y en realidad estamos utilizando el dinero para otra cosa.

Claudio Mardones: Este domingo, el Presidente va a presentar el presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. La invitación que se ha girado no es de la Comisión de Presupuesto, sino de la presidencia de la Cámara Baja. ¿Va a ser una presentación del presidente por fuera de la Comisión de Presupuesto?

Hay una invitación formal respecto al domingo. No es la metodología convencional y a la cual el Congreso estaba acostumbrado, pero creo que no nos tenemos que fijar en eso. La entrega del presupuesto se hacía en el Salón Parodi de manera formal con la Comisión de Presupuesto, y después venían distintos expositores a explicar distintas temáticas.

Si el Presidente decide combinar con el Congreso de la Nación este tipo de presentación, me parece que es correcto que pueda hablarle a todos los argentinos y mostrar su forma de pensar respecto al presupuesto, que va a ser distinto, empezando por la concepción que tomó el Presidente respecto al Gobierno. Teníamos 19 ministerios en la Argentina y hoy tenemos 8. Claramente, el presupuesto va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados.

CM: Como diputado sabe que la presentación del presupuesto implica preguntar, pero parece que esto no va suceder el domingo. ¿Cuál va ser el momento para las preguntas?

Es una previa en este caso. Es una presentación por parte del Presidente de la Nación ante el pleno del Congreso. Obviamente, después vendrán las instancias convencionales, como la Comisión de Presupuesto y las consultas que tengamos que hacer los diputados, como se hizo históricamente. Creo que esto no resta, suma. Es una reunión más y una presentación del Presidente de la Nación ante el Congreso y ante el pueblo argentino.

El Presidente junto a diputados dialoguistas. Para Chumpitaz, la presentación del Milei en el Congreso es un “acto político de buen relacionamiento” con el poder Legislativo luego de meses de una tensa relación.

Me parece que también tiene que ver con un acto político de buen relacionamiento con sectores del Congreso. Hace 8 o 9 meses la relación con el Congreso era pésima, y hoy empezó a cambiar, no sólo con su bloque de La Libertad Avanza, sino también con otros.

EP: ¿Lo invitaron al asado del martes a la noche con los 87 héroes que ratificaron el veto presidencial?

Sí, invitaron a todo el bloque. Se vio inclusive en las redes y obviamente que si así lo decide el bloque, asistiré al encuentro.

AG: ¿Qué le parece la actitud de parte de la oposición que ya dijo que no va a ir el domingo porque va a ser un show del Presidente?

Es parte del show del kirchnerismo, al cual nos tienen acostumbrados. Que el kirchnerismo siga metiendo palos en la rueda es muy negativo para la Argentina luego de lo que hicieron en estos últimos 20 años, principalmente en peor gobierno de la historia, que fue el de Alberto Fernández.

Yo no me meto en cuestiones personales que tienen que ver con la denuncia de la primera dama por agresión física o maltrato, estoy hablando de cuestiones estrictamente gubernamentales. El gobierno kirchnerista fue calamitoso, un desastre. Fue un Gobierno corrupto que hizo todo lo contrario a lo que hizo el mundo en tiempos de pandemia.

AG: Pero más allá del kirchnerismo, hubo diputados que dijeron que no van a ir. Massot dijo que no va a perder tiempo con su familia para ir al show del Presidente.

Esa es una definición muy propia de él, y no lo critico ni lo arengo. En mi caso sí asistiré porque me parece que en esta etapa en la que el pueblo santafesino me eligió como diputado, tengo que estar 24/7 a disposición. Si me convocan del Congreso, ahí estaré, aunque tenga que suspender actividades familiares.

