Economista ex amigo de Milei: "Esto termina con una crisis de balanza de pagos"

El economista Mariano Fernández analizó la perspectiva para los próximos meses y consideró que, si bien no hay problemas en el horizonte cercano, se están gestando tormentas para más adelante. “A esta velocidad y a este camino, y terminamos mal”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mariano Fernández, economista y máster en Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA). Anteriormente fue profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y adjunto en Finanzas Internacionales en la Universidad di Tella. Durante el gobierno de Carlos Menem, fue asesor de Carlos Rodríguez, quien era jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía. Además, supo ser también amigo del presidente Javier Milei.

¿Cómo recibió lo que podría llamarse una especie de ejecución pública de Ramiro Marra y la cantidad de personas que estuvieron con Javier Milei, cuando era incipiente candidato, y que ya no lo acompañan más?

La acción política, en general, tiene estas cosas. Yo no sé qué decirte. Las traiciones… a ver, en eso hay que ser honestos. Si revisamos los pases de los políticos a distintas fuerzas políticas, vamos a encontrar que la traición es moneda corriente. Yo no creo que sea del todo importante. Lo que sí, si alguien te acompaña en la creación del espacio, bueno, hay que ser un poco más grato, nada más. Pero, bueno, por eso quizás no estoy en política.

¿Pero no encontrás un hilo conductor en la cantidad de personas que eran cercanas a él?

Sí, hay una característica de este gobierno que está exacerbada en relación a otros gobiernos. Y es que aquel que no se supedita a la verticalidad de la opinión oficial, de la opinión del presidente o de Karina, sale despedido. No solo eso, sino que aquel que osa levantar un poco la cabeza y querer tener algún tipo de representación especial o diferente, también termina volando.

Es como que, yo no sé si esto es un síntoma del liderazgo de Javier Milei o un síntoma de la enfermedad de Argentina, que va camino cada vez más, nuevamente, hacia un esquema o un modelo más autoritario.

Quizás es la consecuencia de una sociedad que, al descreer del sistema democrático, termina inclinándose a un sistema más autocrático.

Bueno, exacto. En realidad, si lo vemos en perspectiva, la democracia en Argentina nunca pudo despegar del todo. Uno puede criticar el gobierno de Alfonsín, pero las intenciones, desde el punto de vista democrático, eran buenas. Sin embargo, después, si uno analiza la Historia, más allá de éxitos o fracasos económicos de los gobiernos posteriores, encontramos esta idea de la verticalidad.

A ver, en la época del kirchnerismo más duro pasaban estas cosas. Así que a mí no me sorprende. Lo que, como vos decís, es la sociedad la que determina esto. La que, de alguna forma, con su voto y con su apoyo y con su silencio, convalida estos sistemas autocráticos que se esconden en formas democráticas, pero que, desde el punto de vista institucional, son débiles.

¿Ves nubarrones en el modelo económico del actual presidente a lo largo de este 2025?

Depende del cristal con el que lo miremos. Si yo lo miro en temas bien específicos, sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Durante el fin del gobierno anterior, teníamos un gran desequilibrio, que hoy también lo seguimos teniendo, pero es como que las especificaciones estaban desalineadas.

Vamos a poner un dato. Si yo miro las reservas netas en diciembre del año pasado y en diciembre del año anterior, son iguales. La deuda consolidada con importadores no disminuyó. Lo solucionaron con bopreales, una solución entre comillas.

Pero la deuda quedó constante, con lo cual no es que haya soluciones de largo plazo. Lo que hay son parches, y esto ha pasado muchas veces en la Argentina. Que uno vive algún veranito. Frente a la pregunta que vos me hacés, si hay nubarrones, y la verdad es que en los próximos seis meses, siete meses, yo no veo nubarrones. Lo que sí veo es que se empiezan a formar tormentas, pero para más adelante.

¿Para cuándo las imaginas?

Mira, acá hay un punto clave que tiene que ver con la estrategia del gobierno de sostener el tipo de cambio oficial y convalidar un retraso cambiario. Va a terminar, indefectiblemente, en lo que en términos técnicos llamamos una crisis de balance de pagos, que es esencialmente una corrida sobre el tipo de cambio, para ser bien directo.

Ahora, en el corto plazo, pueden bicicletear esto a través de distintos instrumentos, por ejemplo, el hecho de bajar la tasa del crawling peg, la tasa de devaluación del oficial. Pero jugar con la tasa de interés te mantiene el esquema de rentabilidad, que hace que los inversores de corto plazo sigan prefiriendo los pesos a los dólares.

Después, el eventual acuerdo con el Fondo Monetario…la realidad es que con el Fondo Monetario se acuerda siempre. No hay ningún caso en el mundo donde no haya acuerdo con el Fondo. Posiblemente pueda habilitar la posibilidad de que se abra el mercado de capitales.

Si se abre el mercado de capitales, como sucedió durante el gobierno de Macri, que fue uno de los puntos cuando soltaron el cepo, es decir, uno de los puntos de sustento cuando soltaron el cepo, permitió un endeudamiento del sector público que terminó en la crisis de 2018.

Así que queda todo eso por delante, y lo que hay que hacer es alertar, si abren el mercado de capitales, que no sea para emitir más deuda. Si bajan la tasa de crawling peg, sigan bajando la tasa de interés y disminuyan la tasa de carry trade, permitan liberar el cepo y que el dólar obtenga su valor y dejen de una forma de mirar su único objetivo, que es la tasa de inflación.

Yo creo que tenemos que alertar sobre todas estas cosas. Pero si uno lo mira con la visión cortoplacista argentina y está mirando las elecciones de este año, creo que llega.

Elizabeth Peger (EP) en los últimos días hubo preocupación por el tema de reservas. Ayer se conocieron los datos de aumento del gasto importante de consumos con tarjeta de crédito en el exterior y una creciente demanda de dólares por vía turismo. Las reservas se han contraído, si bien hubo que pagar algunos compromisos, pero el Banco Central no está pudiendo comprar. ¿Esto se puede acentuar en los próximos meses? ¿Cómo estás viendo esta situación?

Cuando yo digo que va a haber una crisis de balance de pagos es que, en términos netos, las reservas, que son negativas en Argentina, van a seguir cayendo. Si vamos a empezar a aumentar la cantidad de deuda que tenemos, en algún momento eso se acaba. Mientras haya financiamiento, yo me endeudo para volver a seguir en la misma rueda. Pero el punto acá es el financiamiento y saber que esto no termina bien, termina en una crisis de balance de pagos.

EP: ¿Pero cuánto tiempo tenés para resolver? Porque también el plazo es importante.

Depende de muchos factores. Si yo abro el financiamiento externo, esto se puede extender 6, 7, 8 meses más, que es lo que estás buscando. Si logro el acuerdo con el Fondo, el acuerdo con el Fondo me puede habilitar a que yo abra el financiamiento externo.

Si yo juego con herramientas de estabilización, como las que están haciendo, de bajar la tasa de devaluación del oficial, pero mantener o subir la tasa de interés de referencia, sigo manteniendo la rentabilidad positiva y por encima de la rentabilidad normal a instrumentos en pesos.

Entonces, ¿cuánto puede durar esto? Y hasta que los agentes digan basta. Y yo no sé cuándo puede pasar eso. Están jugando para ver, si pasa algo, que pase después de las elecciones.

EP: Bueno, pero la clave también es que haya un desembolso como un efecto de ese acuerdo con el Fondo Monetario…

No, no, no. Porque el acuerdo con el Fondo lo que hace es validar ante los mercados internacionales que la situación crediticia en Argentina no está en crisis. Ese es el punto. El Fondo no nos va a dar fondos nuevos para reservas. El Fondo no es tan importante y quedó muy expuesto el Fondo Monetario cuando le prestó dinero a Macri y no van a volver a cometer el mismo error.

Sí, lo que hacen es emitir una señal. Esa señal va a los mercados y los mercados en el corto plazo salen a comprar títulos argentinos. No es que salen a comprar títulos argentinos porque Argentina está invirtiendo más, sino esencialmente porque en el horizonte de pago, seis meses, ocho meses, esos bonos rinden y pagan.

EP: Sí, el tema de retenciones, digo, la reducción de la alícuota también parece orientado todo al mismo esquema, ¿no?

Exacto, si termina el 30 de junio. Entonces, está todo pensado para sostener el tipo de cambio y sostener el plan de estabilización hasta después de las elecciones. Y lo que vos decías del crédito es una de las consecuencias de este esquema de estabilización.

En el último artículo que hicimos, que lo hice con un asistente mío de Economía Internacional, justamente, no nos sorprende esto, que haya mayor consumo de tarjeta de crédito, que haya un boom en el crédito privado personal, porque es todo lo que está en la literatura.

EP: Claro, el tema es llegar.

Yo puedo llegar. El problema es que nunca sabemos cuándo, pero sabemos que vamos mal.

En economía se dice: “sé que va a pasar, lo que no puedo saber es cuándo”. Pero bueno, está perfecto, como planteó, generar los anticuerpos para algo que sí va a suceder, crear los mecanismos para ir desarmando esa eventual bomba por partes.

Sí, la obligación honesta es decir, a esta velocidad y a este camino, y terminamos mal.

