Mariano Fernández: "No creo que haya un gran acuerdo con el FMI"

Mariano Fernández, máster de Economía en Ucema, explicó que la Argentina no tiene un sistema institucional que condicione el poder de un presidente, lo que considera perjudicial: ”Nuestros mandatarios se transforman en reyes”. Asimismo, indicó que, si no se encuentra una fuente alternativa de financiamiento, la salida del cepo será lejana. “Subir el impuesto PAIS para después bajarlo y denunciar que lo bajaste no es muy honesto”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Mariano Fernández es economista, máster de Economía de UCEMA, fue profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior de la UADE, y adjunto en Finanzas Internacionales en la Universidad Di Tella. Durante el gobierno de Carlos Menem fue asesor de Carlos Rodríguez, quien era jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Economía. Además, supo ser amigo de Javier Milei.

¿Cuál es su balance hasta el momento de la economía de Milei?

En primer lugar, hay un grupo de economistas contentos por la caída de la tasa de inflación, pero deberíamos analizar si el fenómeno que estamos viendo ahora es un fenómeno de carácter transitorio o permanente. Ahí es donde yo tengo mis dudas, las cuales están fundamentadas.

Creo que, esencialmente, la caída de la tasa de inflación en Argentina es un dato que tiene características transitorias. Hubo un montón de reformas de cambios monetarios, aunque decir “reformas” es demasiado ambicioso, que tienen costos altísimos.

Por ejemplo, el hecho de que el Tesoro se haya hecho cargo de la deuda cuasifiscal del Central implica un aumento del riesgo implícito de default futuro. Por eso es que se está hablando ahora de enero como una fecha peligrosa, incluso por las consultoras internacionales y las evaluadoras de riesgo, donde la Argentina podría volver a entrar en un episodio de default.

El punto es, bueno, si volvemos a un default no va a haber financiamiento. Es probable que haya una corrida sobre los bonos y la inflación va a volver. Después, el error de haber hecho un crawling peg del 2% y la forma muy obsesiva de tratar de que la inflación converja ese 2% ha generado un atraso cambiario.

En marzo publiqué un artículo donde decía que vamos camino a ser carísimos en dólares y que esto iba a tener consecuencias muy graves. Si uno mide la inflación en pesos, el mes pasado fue de 4,2%, pero cuando uno ajusta por la inflación en dólares, es decir, cuánto subieron los precios en dólares y cuán bajo está el dólar, la inflación trepa al 10%.

Estas cosas no terminan bien en Argentina. Siempre que se usó al tipo de cambio como una herramienta estabilizadora y esa herramienta implicaba un atraso del tipo de cambio, terminamos siempre en algún tipo de estallido.

Desde ya, hay que reconocer algunas cosas: Tuvimos siete meses de equilibrio fiscal pero cuando uno se pone a escarbar profundamente sobre cuál es el origen del equilibrio fiscal, ves que ese origen está en pisar los gastos de seguridad social, jubilados primordialmente; está en el Impuesto PAIS, un impuesto de carácter transitorio asociado al cepo y al control de capitales; y está en la subejecución del presupuesto y la paralización de la obra pública.

Si vemos eso, los tres elementos son de carácter transitorio. Yo no puedo pisar el salario y las jubilaciones de forma permanente sin saber que estamos en una democracia y que eso implica un corrimiento político. Es decir, algún tipo de consecuencias políticas.

Después, no podemos pretender que el superávit fiscal esté basado en un impuesto sobre la entrada y sobre los movimientos de capitales, es decir, hacer que el cepo sea más fuerte. Hay mucha psicopateada en todo esto porque subir el impuesto PAIS para después bajarlo y denunciar que lo bajé no es muy honesto.

En realidad, el impuesto lo subieron para mejorar la recaudación y, por ejemplo, el impuesto a las tarjetas de crédito sigue. Así que la verdad es que hay mucha gente que festeja algunos logros del Gobierno pero yo los veo con mucha preocupación.

¿Qué expectativas tenés respecto a lo que va a suceder el domingo con la presentación del presupuesto del año próximo y que va a indicar pauta respecto al dólar fundamentalmente? ¿Se va a sacar el cepo? ¿Se va a hacer un crawling peg del 1% en lugar del 2%?

No tengo muchas expectativas. Todo lo que haga el Gobierno lo va a hacer pensando en su discurso oficial, que es no tocar el tipo de cambio oficial. Cuando se presentan los datos de presupuesto también hay que tener en cuenta que eso condiciona, en teoría, las expectativas. Para mí, no.

En general, siempre los datos que se ponen en el presupuesto para el tipo de cambio siempre estuvieron desfasados de la realidad, así que no sé qué tan importante es. Después, si se va a sacar el cepo o no, la respuesta la tenemos en lo que te dije recién: parte de la recaudación está anclada a la recaudación del impuesto PAIS. Así que, si no encuentra una fuente alternativa de financiamiento, la salida del cepo la veo muy lejos.

No puedo decirte cuándo saldremos, porque no están nada las condiciones estructurales para que Argentina lo haga, desde el punto de vista político. Ahora, si el Gobierno fuera consistente con lo que ha dicho siempre, bueno, saca el tipo de cambio y el tipo de cambio debería converger a un valor de equilibrio. Ese valor de equilibrio no lo sabemos, seguramente será más alto.

Y si yo libero la cuenta de capitales, va a haber un flujo de capitales de salida y vamos a tener volatilidad. Pero eso es lo que es Argentina. Argentina es volatilidad. Yo no puedo pisar la volatilidad argentina escondiendo debajo de la alfombra parte de basura.

¿Cómo lo ves a este Milei respecto de aquel Milei que vos conocías? ¿Qué efecto de autoconvencimiento genera el empoderamiento de sentarse en el Sillón de Rivadavia?

Lo que veo es que hay dos lecturas ahí. Una es que hay mucho más pragmatismo en Milei de lo que yo conocía. Ese pragmatismo está asociado a la alianza que se genera cuando alguien tiene poder y quiere mantener el poder a toda costa y al hecho de que el poder se le sube a la cabeza a quien lo ejerce. Es un fenómeno natural que el poder se le suba a la cabeza a quien lo tiene, pero en Argentina estos fenómenos siempre fueron exacerbados.

Hace un tiempo que el centro de los golpes es Alberto Fernández, pero en cuatro años va a ser Javier, seguramente. No tenemos un sistema institucional que condicione el poder de un presidente.Por eso nuestros presidentes se transforman en reyes.

Elizabeth Peger (EP): Ayer, el Gobierno casi que celebró la salida de Rodrigo Valdés de la negociación que lleva adelante con el Fondo, entendiendo que la figura de Valdés era la traba del acuerdo. ¿Cómo ves efectivamente la posibilidad de negociar algún nuevo entendimiento con el FMI para que llegue algún desembolso antes de enero?

La pregunta que hacés es central pero no tengo la respuesta, lo que sí puedo decirte es lo que habitualmente significan e implican las negociaciones con el Fondo. El FMI nunca corta relaciones. Es decir, acuerdos van a haber, pero el problema es cuál es la cuantía de esos acuerdos.

Pretender que el acuerdo que se logre sea parecido al que logró Macri en 2018, eso creo que no es posible. El Fondo también aprende de estas cosas y quedó muy expuesto con Argentina, y volver a quedar expuesto es una responsabilidad política para los miembros del FMI y para sus propios socios.

Así que sí, creo que va a haber un entendimiento, pero esto es independientemente de que salga o entre alguien en la negociación. Los nombres solo podrán trabarlo nominalmente. A veces se sobreestima demasiado el efecto de este organismo. No creo que haya un gran acuerdo con el FMI.

Sí creo que habrá acuerdos de esos que hace siempre el Fondo Monetario, lo que no implica nuevos desembolsos, sino esencialmente refinanciamiento de deuda. Ahora, frente a la posibilidad de una crisis financiera asociada a un probable default de Argentina en enero, posiblemente el Fondo Monetario pueda tener algún tipo de mano

Las posibilidades de entrar en default el próximo año

¿Qué porcentaje le asignás al default en enero? Porque yo lo veo pequeño pero te veo enfatizar mucho en eso...

Mirá, hay algunas evaluadoras de riesgo que ya pusieron en alerta a Argentina. No sé si darte un número, lo que sí sé es que el año que viene es un año complicado en términos de vencimientos.

¿Puede ayudar el hecho de que el blanqueo esté funcionando por arriba de las expectativas?

Sí, pero lo que hace el blanqueo es que transitoriamente eleva la demanda de títulos públicos pero no soluciona el problema estructural del sector público, que es el financiamiento. Es un ingreso transitorio. El blanqueo tiene un efecto fiscal que podría aliviar las cuentas públicas en los próximos meses, pero se acaba. Es una entrada de dinero una vez y para siempre.

¿Y los dólares depositados en los bancos? De hecho, durante la gestión de Massa se usaron reservas negativas en proporciones muy superiores a las de hoy para pagar deuda. ¿No?

Bien, pongámosle nombres a las cosas, como corresponde. Hablan de reservas negativas. Es increíble cómo, de alguna forma hay discursos oficiales en donde se le cambian los nombres a las cosas, siempre pasa en la Argentina.

Bueno, en Brasil se hablaba de “crecimiento negativo" cuando bajaba el PBI, pero más allá de la cuestión semántica, podrían apelar a lo mismo, a utilizar los dólares que no son propios, ¿no?

Bueno, eso sería un grave problema y significaría otra vez otro golpe a la credibilidad. Sería la eterna historia de Argentina para entrar en un circuito descendente, como lo hemos hecho siempre. Pero volviendo, reservas negativas significa deuda, deuda que en algún momento hay que pagar.

Por eso digo, no voy a asignarte una probabilidad de forma numérica pero es una probabilidad que existe y es alta. Y es un llamado de atención para el Gobierno que, por supuesto, lo sabe. Por eso el temor con la emisión de bonos. Lo que sí tenemos en el Palacio de Hacienda es a un ministro que es un especialista en malabares financieros, pero eso no significa que podamos salir del atolladero.

