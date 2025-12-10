Eduardo Boiero: "En la pesca no podemos competir con otros países que no tienen retenciones"

El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congelados, Eduardo Boiero, describe al 2025 como “una muestra clara de los problemas que enfrenta la producción en la Argentina”, con precios internacionales “por debajo del punto de equilibrio”, costos laborales altos y un freno que dejó a la flota parada “más de 3 meses” en plena temporada de langostino. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), aseguró que la pesca es “el único sector de las economías regionales que no ha logrado una baja en las retenciones en ocho años” y advirtió que esa combinación los dejó sin competitividad frente a países que exportan “con arancel cero”, mientras el sector local acumula impuestos que pueden llegar al 20%.

Eduardo Boiero es el presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congelados de la Argentina, y también representante del espacio Intercámaras de la industria pesquera, que agrupa varias entidades del sector.

¿Qué está pasando con el sector pesquero?

La pesca fue, en el 2025, una muestra clara de los problemas que enfrenta la producción en la Argentina, sobre todo producciones que están netamente orientadas hacia la exportación. La industria pesquera exporta más del 90% de lo que captura y procesa en el mar argentino, y durante el 2025 nos vimos frente al problema de precios internacionales que habían caído por debajo de lo del punto de equilibrio, y teníamos por otro lado costos laborales muy altos, atados a convenios que llevan muchos años y que intentamos modificar y no pudimos modificar. Después de varias negociaciones y de varios meses de inactividad, recién pudimos a mitad de temporada poder salir a pescar, por ejemplo, langostino.

También la flota fresquera de Mar del Plata, que se dedica al tema de la merluza y del variado costero, está en una situación parecida: altos costos, precios internacionales bajos. Frente a ese cuadro, fuimos, durante todo el año, entendiendo la situación económica del país y las necesidades del gobierno de ir, resolviendo los problemas, pidiendo la quita de retenciones, de derechos de exportación. La pesca es el único sector de las economías regionales que no ha logrado durante este año poder conseguir una baja en las retenciones. Tenemos las mismas retenciones que hemos tenido en los últimos 8 años, y es necesario para este sector, que tiene un fuerte impacto en las economías del litoral marítimo, ciudades como Mar del Plata, Madryn, Puerto Deseado, Ushuaia, tener esta quita de retenciones para poder recuperar rentabilidad, que hoy no tiene.

Es un sector que está a precios internacionales que no somos fijadores de precios. Y por ende, la ecuación a veces no nos da y hace que nos paralicemos. Este año fue una muestra clara: estuvimos parados más de 3 meses en una pesquería como la de langostino. Y esto tuvo un alto impacto en comunidades como Puerto Deseado, Puerto Madryn, todo el comercio se veía afectado por la falta de esta actividad. Es una actividad, la de langostino, que genera más de 1000 millones de dólares de divisas, y este año se pudo trabajar la mitad de la temporada; o sea, se bajó un 50% de esa captura y de esas exportaciones. Ahora, lo mismo sucede con otras pesquerías, como merluza, por ejemplo, y que afecta mucho a la ciudad de Mar del Plata.

Hubo una decisión del gobierno de bajar retenciones, lo hizo con el sector del campo en distintos momentos de estos 2 años de mandato: subió, bajó, ahora volvió a bajar. ¿Ustedes nunca tuvieron modificaciones ahí?

No, nosotros no. Y, entendemos que las modificaciones que fueron hacia lo que tiene que ver con los cereales fueron puntuales, pero sí hubo quitas de retenciones a muchas economías regionales, y nosotros, a pesar de que somos una economía regional claramente, no hemos logrado poder que el gobierno nos haga una rebaja o una quita de los aranceles. Entonces, nosotros, cuando salimos al mundo, competimos no solo con los aranceles de importación que hay en los distintos destinos como la Unión Europea o China, sino que a su vez a eso hay que sumarle las retenciones. Entonces nos encontramos en una situación de no poder competir con productos de otros países que claramente no tienen impuestos. Y además por ahí tienen, en el caso de China o Europa, convenios país-país o convenios de libre comercio, donde entran con arancel cero. Por ahí tenemos una diferencia del 11, del 18, hasta del 20% de impuestos frente a un competidor, y eso claramente nos saca de mercado.

Hay una situación de precios que uno a veces dice: es más barata la carne que el pescado, por ejemplo.

No es tan así. En realidad el problema de la Argentina es que no hay una cultura de consumo. Los argentinos consumimos muy poco de los productos que tenemos de la actividad pesquera. No superamos los 6, 7 kilos, y, eso afecta. Es un poco una o la consecuencia de otra. Como no hay un gran consumo, no hay na comercialización adecuada, por ahí, y eso hace que por ahí no llegue el producto con un precio adecuado, etcétera. Pero entendemos que los precios están bien. Si vos pensás que un 1 kilo de langostino, valor de exportación, está alrededor de 6, 7 dólares, no es un precio caro. Desconozco después la cadena de distribución en mercado interno, porque nosotros no hacemos mercado interno, pero no debería llegar con precios caros a la góndola.

Hay una situación, sobre todo cuando uno va al sur del país, a Tierra del Fuego, que enmarcan la diferencia que hay con Chile. ¿Por qué hay tanta diferencia de cómo se maneja Chile y la Argentina con la pesca?

Por empezar, hay distinta composición de lo que es la costa. En Chile la actividad muy fuerte es, sobre todo el cultivo de salmón. En la Argentina no hay cultivos todavía de en gran escala, no lo hacemos en el mar. En cambio, en Chile se hace en el mar. Como tienen zonas más resguardadas, los fiordos, lugares más protegidos, y nosotros acá en la Argentina hasta ahora no hemos desarrollado la maricultura.

¿Qué esperan del gobierno? ¿Hay una secretaría que esté actuando en los reclamos de ustedes?

La verdad que hasta ahora no hemos podido llegar a las esferas donde se toman las decisiones del gobierno. Tenemos un muy buen diálogo con el subsecretario del área, que es el veterinario Juan Antonio López Casorla. Con él tenemos permanente diálogo, pero no hemos logrado tener una audiencia con el ministro de Economía, jefe de Gabinete o secretario de Comercio, etcétera, donde se toman realmente las decisiones de este tipo, como la baja de retenciones. Por eso hemos, ahora, junto a las demás cámaras, que nos agrupamos en Intercámaras, hemos elevado una nota directamente al ministro de Economía para ver si podemos lograr la atención de él, y que vea la situación del sector, pueda ver nuestros números y vea la posibilidad de ir bajando las retenciones hasta llegar a cero.

¿Ven un sendero hacia dónde quiere ir el gobierno con respecto a la pesca?

La política pesquera la fija el Consejo Pesquero; está compuesto por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo y por las cinco provincias con litoral marítimo. Es un cuerpo colegiado donde ahí se toman todas las decisiones políticas. Por eso, en general, la administración pesquera lleva años de cierta estabilidad en cuanto a un buen manejo del sector pesquero, porque esto lo garantiza justamente la composición del Consejo Federal Pesquero. No podemos crecer en volumen porque estamos limitados, es un recurso natural que depende de las cuestiones biológicas y la buena conservación. Los recursos están bien conservados, pero no podemos crecer en volumen. Entonces, los desafíos son, lograr por ahí mayor valor agregado, poder procesar productos que se terminan procesando en el exterior, poder procesarlos en la Argentina. Lo que pasa es que para eso necesitamos un costo laboral adecuado, que hoy no lo tenemos. Hoy mucho producto se va al exterior, a países con costo laboral mucho más bajo, muchísimo más bajo, y se reprocesan en esos países y no en la Argentina. Entonces, un camino es empezar a lograr bajar costos, modificar convenios colectivos que llevan muchos años: convenios por producción, convenios de empresa–trabajadores, para ver si podemos lograr producir más acá en la Argentina de lo que se captura.

