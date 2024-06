Eduardo Fidanza: "Este es un gobierno bifronte: por un lado Milei y por otro Francos"

El sociólogo Eduardo Fidanza sostuvo que la presencia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete le permite a Milei avanzar en el campo comunicacional, “donde expone ideas dogmáticas” y en el campo político, “donde se ve obligado a negociar”. Además, señaló que la segunda fase después de la aprobación de la Ley Bases se trata de que el Gobierno “pueda demostrar, con los instrumentos que le proveyó la oposición, que puede llevar adelante la transformación que se proponen”. Por otro lado, se refirió a la relación del Presidente con el PRO. “Milei lo ningunea a Macri porque le robó una pieza fundamental para sostenerse electoralmente, que es Patricia Bullrich”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Fidanza es analista político y sociólogo. Además, desde el año 2005 es socio y cofundador de Poliarquía Consultores.

Alejandro Gomel: En una de tus últimas columnas en Perfil, aseguraste que la aprobación de la Ley Bases no se trata de una “victoria pírrica, sino paradójica”. Estamos analizando lo que pasó ayer, lo que se viene y lo que significa para el Gobierno tener, finalmente, esta Ley Bases.

La referencia a la paradoja remite a un Gobierno que, para llegar a que le aprueben las leyes después de seis meses, tuvo que resignar zonas y párrafos muy importantes de su ideología originaria. Además, tuvo que acordar con lo que Milei se cansó de llamar “la casta”.

Pienso que este es un gobierno bifronte: por un lado Milei y por otro Francos. El Presidente en su discurso, sobre todo cuando va al exterior, sigue reforzando su teoría utópica del anarcocapitalismo y de que el mercado no tiene fallas, pero por otro lado tiene un Jefe de Gabinete, designado por él, que lleva a cargo las negociaciones.

Esto muestra la habilidad de Milei para resolver o avanzar en dos campos distintos: el comunicacional, donde expone estas ideas dogmáticas y originarias, y el político, donde dista la debilidad legislativa y territorial del gobierno, en donde se ve obligado a negociar.

Una vez que tiene la legislación que tanto le costó lograr, viene una segunda fase donde debe demostrar, con los instrumentos que le proveyó la oposición, que puede llevar adelante la transformación que se proponen.

El triunfo de Jano

AG: Claro, aquí empieza una nueva etapa ¿Hasta dónde va a poder avanzar sin resultados en lo económico?

Hay dos o tres elementos que podemos hacer converger. Por un lado, Milei trajo a la presidencia una ideología radicalizada, focalizada en que hay que reformar y achicar el Estado. En una primera etapa con consistencia logra el tan ansiado superávit fiscal, ahora lo tiene que sostener.

Hay una voluntad de cambio de resultados rápidos que hay que reconocerle al Gobierno. Eso lo pudo hacer apalancado en un cambio muy grande de expectativas de la sociedad, que compró la creencia de que existen élites privilegiadas que están impidiendo la equidad y el crecimiento del país y le dio a Milei el aval que le permitió llegar a donde llegó.

Diputados aprobó la Ley Bases, restituyó Ganancias y rebajó Bienes Personales

Ahora, la cuestión es que están las expectativas públicas y el trayecto de cambio que logró el Gobierno, pero después está la Argentina económica. Si uno ve muchos de los recursos que está poniendo en juego el Gobierno, uno podría decir que está buscando recursos, bajo la forma de dólares o de yuanes, que el país necesita imperiosamente por un problema estructural, que es que no tiene capacidad de financiamiento de lo que es su estructura de gastos y las mismas expectativas de la sociedad, que por un lado le dan a Milei el crédito, pero por otro lado quieren la baja de la inflación.

Entonces, ahí se abre un interrogante que se expresa mucho en los debates económicos acerca de la consistencia del programa y otra vez de sus paradojas. El Gobierno ha pugnado por la restitución de impuestos cuando originariamente Milei consideró eso como una aberración. El juego está abierto, hay razones para tener dudas pero también hay razones para apostar a que la audacia de Milei finalmente se imponga.

Uno por uno, cómo votó cada diputado la Ley Bases y el paquete fiscal

AG: Vemos un Milei que habla de destruir el Estado y después se ve un Milei pragmático que achica la Ley Bases e interviene en lo que tiene que ver con las prepagas. ¿Ante qué estamos?

Más allá de lo que él diga, Milei parece un aprendiz de gobernantes muy pragmáticos. En mi última columna recordé un párrafo famoso de Néstor Kirchner: “No miren lo que digo sino lo que hago”. Y ese pragmatismo, tal vez sea una herramienta muy interesante del Gobierno, porque si a esta altura de la administración, después de seis meses, Milei hubiera insistido en aplicar su teoría anarcocapitalista, tal vez ya no sería el presidente.

Este fue el error de análisis de los sectores de la oposición y de muchos especialistas, que se creyeron que Milei iba a aplicar su teoría, y no se dieron cuenta que al final está construyendo un gobierno pragmático, que además, para la tribuna tiene un discurso atrayente, y hoy la tribuna es una cosa muy compleja y amplia, incluye una esfera mediática que tiene un valor decisivo. Milei hizo todo lo que hizo sin que hubiera un manifestante a favor de él en la calle, porque esos manifestantes se ven en el mundo virtual. Es un fenómeno interesante para analizar.

Día 201: Se dejaron ayudar

Caudio Mardones: Ha llegado un momento de inflexión. La centralidad está puesta en lo que pasó hoy a la madrugada en el Congreso, en el cierre de la novela Ley Bases. ¿Cómo impacta esto en el PRO? ¿Cuál va a ser el momento de Mauricio Macri? ¿Llega el momento en el que se termina el apoyo?

Creo que Milei no solamente arrinconó a lo que él llama “la casta”, sino que la hizo envejecer muy rápido. El PRO fue un partido revolucionario que surgió hace 20 años y quebró el bipartidismo histórico de la Argentina, llegó al gobierno y se puede decir que fracasó.

Ahora Milei representa una versión radicalizada del programa del PRO y del programa que Macri no pudo aplicar. Por eso, Macri tiene una relación muy ambivalente con Milei que la vamos a ver desarrollarse más claramente en los próximos meses, porque Macri sostiene que Milei hace lo que no le dejaron hacer, porque es muy fácil echar las culpas cuando no se tuvo éxito, es fácil acusar a Durán Barba o a Marcos Peña de no haber hecho la revolución neolibeeral.

"Milei representa una versión radicalizada del programa del PRO".

Si hay un partido que está sintiendo el rigor del fenómeno Milei es el PRO, porque representa un partido de centro derecha superado por un movimiento que, al menos desde su retórica, es de ultraderecha. Es como si en España, VOX hubiera llegado a la presidencia en lugar del Partido Popular. Acá tenemos un PP que se refleja en el PRO rebasado por un movimiento, retóricamente, de ultraderecha.

Los del PRO tienen un problema fenomenal, y particularmente Macri también, porque la figura de Patricia Bullrich, desde el punto de vista del voto, se llevó a los electores

Cuando uno cruza la aprobación de gobierno por la forma en que la gente votó en la primera vuelta, lo que encuentra es que la base de la aprobación es lo que Milei obtuvo en primera vuelta, más lo que obtuvo Patricia Bullrich, más los que después se agregaron y venían de otras fuerzas políticas. Milei lo ningunea a Macri porque le robó y se asoció con una pieza fundamental para sostenerse electoralmente, que es Patricia Bullrich. Se quedó con los votos de Patricia Bullrich y con los propios.

