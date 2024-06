Patricia Bullrich cumple dos semanas de máxima exposición. A las 35 detenciones en el Congreso durante el debate de la Ley Bases se le sumaron la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes; el despido, con acusaciones de corrupción, de su secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; y la pelea con Mauricio Macri y Cristian Ritondo en medio de la interna del PRO, que la dejó afuera de la estructura partidaria bonaerense y pone en dudas su continuidad a nivel nacional. Pero entre todos los fuegos, la ministra se mantiene firme.

Los colaboradores de Bullrich repiten que la ministra es la funcionaria con mejor imagen junto a Javier Milei y Victoria Villarruel. Y esa es la carta maestra que tienen para dar pelea con sus adversarios del PRO y para avanzar en su proyecto en Seguridad. Además, cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno. Tiene diálogo directo con el presidente, y cuando se consulta quiénes son sus interlocutores de La Libertad Avanza, la lista de nombres incluye a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo, Manuel Adorni y Guillermo Francos.

Hay una idea que aparece en el entorno de Bullrich tanto a la hora de analizar su rol en el PRO como su futuro en el ministerio: el miedo a quedar “en el centro”. En el bullrichismo se comparte la convicción de que la “radicalización” es la mejor estrategia para sostener la representación de los votantes del macrismo y de LLA, pero también para atender la creciente demanda social de seguridad.

Para atender los dos frentes —el de la interna con el PRO y el de la gestión— el Congreso será un lugar clave. Allegados a Bullrich aseguran que en el corto plazo se seguirá de cerca el avance legislativo del paquete de leyes que envió junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Además, su mano derecha en la Cámara de Diputados, Damián Arabia, acaba de presentar un proyecto para penar con hasta 10 años de prisión a quienes busquen impedir el normal funcionamiento del Congreso o de las instituciones con actos vandálicos.

Con todos los ojos encima, Bullrich decidió poner en práctica el slogan que lanzó cuando quiso ser presidenta: “Si no es todo, es nada”.

El 4 de julio se confirmará si el acuerdo que hicieron Macri y Bullrich a principio de año se respeta. El arreglo suponía que el fundador del PRO iba a quedar al frente de la conducción del Consejo Directivo y que Bullrich iba a ser designada para presidir la Asamblea. Sus adversarios hoy ponen en duda que los dirigentes la acompañen y dicen que la ministra “se portó mal” cuando planteó que el partido debía desaparecer. De hecho, esta semana la dejaron afuera de la estructura bonaerense.

Sin embargo, el bullrichismo repite que espera que el acuerdo se respete y, en términos estratégicos, explican que “a nadie le conviene” la ruptura del PRO. Aunque en la legislatura bonaerense la ministra rompió el bloque y lanzó PRO Libre, el espacio sigue perteneciendo al partido. “Si se confirmara una división, por ejemplo, la Legislatura porteña no sacaría nunca más una ley. Y a nivel nacional, tampoco sería bueno para el Gobierno”, reflexiona un colaborador de Bullrich.

Según sus cálculos, los diputados nacionales que responden de manera directa a la ministra son entre 12 y 14 sobre un total de 37. “Eso no significa que los demás estén en contra de Patricia, pero mientras los bullrichistas estaríamos dispuestos a un eventual quiebre, ellos no quieren romper. Ahí está la diferencia”, contó la misma persona y agregó: “Pero para el oficialismo no sería bueno porque mientras estemos todos dentro, traccionamos todos los votos juntos. Lo vimos en las dos sesiones de la Ley Bases. El único momento donde el acuerdo no fue absoluto fue cuando se discutió el tema jubilaciones y (María Eugenia) Vidal propuso las 12 cuotas y se terminó yendo de la sesión con Lospennato. Pero fueron solamente dos diputadas”.

La Cámara baja es el escenario de las fricciones. Según el bullrichismo, cuando La Libertad Avanza no cedió y decidió nombrar a Martín Menem en la presidencia se terminó toda posibilidad de acuerdo con el PRO. La línea de Macri insiste con la necesidad de mantener la identidad del partido y, por lo bajo, hay quienes especulan con que la distancia con el oficialismo responde a la posibilidad de convertirse en el plan B frente a eventuales problemas del Gobierno.

“Las dos lecturas son equivocadas. Lo de la identidad no existe porque nadie puede mencionar cinco diferencias identitarias entre el PRO y LLA. Y la idea de ser un espacio que salga si el Gobierno la choca también, primero porque esa posibilidad implica llevarse puesto a la Argentina y, segundo, porque si sucediera ellos no son los que van a volver sino el kirchnerismo”, piensan en el entorno más cercano de Bullrich.

Bullrich, cada vez más a la derecha

La salida de Ventura Barreiro, el número dos de Bullrich, fue un sacudón. La línea Macri-Ritondo sostiene que se trató de una especie de vendetta de la ministra por quedar afuera del PRO bonaerense. En su entorno, lo niegan: “Quiso dirigir una compra. Patricia se enteró y no había otra opción”, explicaron cerca de la funcionaria. El despido fue acompañado de una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen las licitaciones de alimentos para cárceles del Sistema Penitenciario Nacional.

Ventura Barreiro fue reemplazado por Alejandra Monteoliva. “Cuenta con probada experiencia como consultora en seguridad en países como Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso modelo Bukele; y en gestión, tanto en Colombia como en nuestro país”, publicó la ministra en su cuenta de Twitter para presentarla.

Su designación fue interpretada por algunos como un giro más pronunciado a la derecha. Uno de los colaboradores de la ministra negó esta posibilidad y dijo que desde hace mucho tiempo Bullrich tenía en mente incorporar a Monteoliva a su equipo y que la decisión se precipitó por la salida de Ventura Barreiro.

Sin embargo, otro colaborador, más involucrado en la “rosca” entiende que sí hay una necesidad por profundizar el discurso de la “mano dura”. “En redes, por ejemplo, nos están empezando a correr por derecha”, se quejó. Según su mirada, la preocupación por la seguridad ciudadana va a comenzar a crecer a medida que se estabilice la economía.

“Nos empiezan a pedir más cosas. Hasta hace poco, los cortes de calle permitían que Patricia se parara en la agenda, pero hoy eso está resuelto y aparecen otros pedidos. Cuando baje la inflación, el tema de la inseguridad y el desempleo van a ser percibidos como problemas prioritarios y nosotros registramos que sí, que la gente quiere que seamos inflexibles”, reflexionó.

