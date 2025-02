Eduardo Valdés: "Llegan mejores noticias sobre el Papa"

El diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires y exembajador de la Santa Sede, Eduardo Valdés, habló sobre la salud del Sumo Pontífice y, por otro lado, respaldó el pedido de juicio político de la oposición contra el presidente Javier Milei. "Ojalá que haya Francisco para rato", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de 2019 y reelecto en 2023 por Unión por la Patria. Fue embajador argentino en el Vaticano en 2014, miembro del Parlasur en 2015, jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003, fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno en 1995.

Antes de hablar de nuestras pequeñeces cotidianas. Me gustaría tu reflexión sobre lo que está sucediendo con al Papa en Roma.

-Siento que es un tiempo de que todos para los que Francisco significa la voz de los que no tienen voz, en un mundo tan supremacista, de una dirigencia que conduce el mundo desde una visión totalmente distinta a descartar a las personas, como es la visión de Papa contra la cultura del descarte, de construcción de puentes y destrucción de muros.

Estamos en un momento donde las noticias que están llegando son mucho mejores de las de hace dos días. Según he leído, está en un nuevo tratamiento, o algo así le están aplicando, y la clave es que su organismo lo acepte, eso es lo que he leído y alguien desde Roma me ha escrito. Ojalá que haya Francisco para rato, nos lo merecemos y lo necesitamos.

¿Crees que sería fundamental que él viniese a la Argentina?

-No me pidas que le siga reprochando eso porque no es tiempo de reproches hoy pero sí, claro. Lo necesitábamos nosotros y lo necesitaba él.

El reproche podría ser para nosotros mismos, ¿no?

-Sí, por eso. Conjunto.

El Papa Francisco, de 88 años, fue hospitalizado por una doble neumonía.

Vamos entonces a las cosas de la Argentina. ¿Considerás viable el avance del proyecto presentado para retirarle las facultades delegadas a Javier Milei que vencen dentro de tres o cuatro meses?

-Sí, si lo podemos concretar ni bien se abre el período de sesiones ordinarias también. Quiero decir, es un proyecto muy inteligente que encabezó Victoria Tolosa Paz y que me parece que está teniendo acuerdos de otros bloques, cosa que es muy importante para encontrar el número de poder resolver esa situación.

No tengo ninguna duda de que sería un gran comienzo de acuerdos políticos entre los distintos sectores. Porque está claro que los últimos acontecimientos, sinceramente, nunca imaginé un Presidente de la Nación que promoviera la compra de una moneda distinta de la moneda argentina. La moneda, el peso argentino, es como el dólar para los estadounidenses, cada moneda de cada país es símbolo de soberanía de un país. Nunca existió, creo que ni acá ni en ningún otro lado del mundo, un Jefe de Estado que salga públicamente a promover la compra de una moneda alternativa a la de su propio país. Eso es un hecho novedoso y, para mí, increíble.

El otro tema es el juicio político. Ayer entrevistamos a la autora del proyecto de retirarle las facultades delegadas, Victoria Tolosa Paz, y le preguntaba si era mas declamativo que operativo, porque dado el tiempo que lleva en las ordinarias se llega casi a las mismas fechas en las que se caen por su propio peso.

Y si finalmente no es más declamativo que operativo el pedido de juicio político porque hoy no existen los votos para llevarlo adelante. Y si finalmente lo que hacía Unión por la Patria no era como el arquero que apunta más alto del blanco calculando el efecto que va a generar de descenso la gravedad, están pidiendo un juicio político para que después finalmente haya al menos una Comisión Investigadora. Te hago la misma pregunta a vos.

-Creo que el juicio político es una construcción. ¿Qué quiere decir esto? Primero el presidente de la Cámara, Martín Menem, tiene que constituir la Comisión de Juicio Político y llevamos dos años de atraso en no haberla constituido.

Y la Comisión Investigadora, si vos la constituís y encuentra las responsabilidades y todo eso, ¿cómo sigue? sigue con el juicio político. Y la verdad que la función de la Cámara e Diputados primero, en la comisión, somos acusadores, no somos juzgadores. Lo que hay que hacer es producir una prueba, verificar la prueba y si es consistente, acusar.

Entiendo y creo que la mayoría de nuestra audiencia comprende el procedimiento de que el Senado es la Cámara que juzga, Diputados hace de fiscal.

La pregunta es que la sola apertura de un juico político a un presidente genera un proceso de reducción de la gobernabilidad de quien está al frente. Genera una sensación de inestabilidad política. El solo hecho de que se inicie un juicio político, aunque luego para que termine produciendo el efecto de finalización del mandato de un presidente podría pasar un tiempo suficiente y largo, el solo hecho es un acto político que generaría inestabilidad.

Creo que hoy no están dadas esas condiciones. Si estarían dadas las condiciones, a lo mejor, para una Comisión de Investigación. Por eso pregunto si el objetivo en el fondo es...

-La podemos hacer también la Comisión de Investigación. Nosotros no nos negamos a eso, no es todo o nada.

Por eso digo, si pidieron lo máximo para conseguir lo del medio. Esa era mi pregunta.

-No. Pedimos las cosas que creemos que debemos pedir porque para nosotros lo que establece la Constitución es que la Cámara de Diputados tiene la potestad de acusar en un juicio político.

Comisiones Investigadores hace mucho tiempo que en Argentina no se hacen y las que se hicieron no terminaron en buen puerto a pesar de que quizás tenían razón.

Me estoy acordando la que presidió Elisa Carrió, aquellos temas en el año 2000. Pero no importa, nosotros no vamos a negarnos a que se lleven adelante. La situación es muy complicada y, a su vez, las decisiones que se tomaron el lunes, cuando te enteraste lo que pasó el viernes, el sábado y el domingo, han superado el martes, el martes superó al miércoles, el miércoles superó al jueves. O sea, cada día que va pasando es un día que nos sorprende mucho más con respecto al día anterior a partir de que se inició el viernes de la semana pasada este proceso de promoción de las criptomonedas.

Alejandro Gomel: La frase de Perón, "si quieren que no se investigue nada, armen una Comisión Investigadora"

-Estaba por decir eso, pero queda mejor que lo digas vos a que lo diga yo. De cualquier manera, nosotros vamos a acompañar una investigación.

AG: Más allá de esto, de lo institucional, de una Comisión Investigadora, lo que pueda hacer la Justicia. Desde lo político, ¿es un quiebre esto para el gobierno y como venía manejando la agenda política?

-Creo que sí, que el gran capital político que tenía para su base, porque creo que los primeros sorprendidos son la base política del propio Milei, y sí, creo que nada será como en entonces, de eso no tengo ninguna duda.

Ya la palabra presidencial está bastante en baja en este momento, producto de lo que él mismo va gestando con lo que hizo el viernes, con lo que hizo el lunes a la noche con el reportaje que dio, inclusive con estas bravuconadas que para cambiar la agenda tiran lo del Banco Nación, reprimen a los mapuches en el sur, es realmente vergonzoso lo que hacen con los jubilados frente al Congreso. Si quieren cambiar la agenda, la van entorpeciendo con esto.

AG: Volvieron con la idea de designar jueces de la Corte por decreto también.

-Creo que hay una desesperación por cambiar la agenda y la agenda ya no es nacional, es internacional, del tema este que ellos promovieron el día viernes. Todos los días va a venir un hecho nuevo más desde afuera que desde adentro, esto es lo que estoy viendo.

AG: A partir de ahí, ¿cómo ve lo que puede pasar con la oposición, especialmente el peronismo, para capitalizar los errores propios del gobierno?

-No quiero ser mezquino y decir que lo hacemos para capitalizar nada. O sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, debemos hacer, lo preocupante sería si nosotros nos quedamos quietos, si empezamos a querer negociar estas cosas, y estas cosas no se negocian, son las cosas para las cuales la ciudadanía vota a un parlamentario.

El peronismo, por otro lado, me parece que está dando signos de madurez en estos momentos. En la unidad está nuestra fortaleza, no es la división, y he leído noticias alentadoras, también me he enterado, pero son cosas paralelas, no creo que tenga que ver con esto que sucedió el viernes, tiene que ver más con otra lógica que está pasando en estos momentos donde hay que tomar decisiones respecto de las cuestiones electorales.

¿Cuáles son las noticias alentadoras Eduardo?

-He visto en algunos medios que se habrían levantado actos que iba a llevar adelante el gobernador porque habría conversaciones con la presidenta del Partido Justicialista, la doctora Kirchner, para coordinar las acciones, cosa que a mi me parece muy bien,