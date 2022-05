El abogado de Pepin Rodríguez Simón insiste: "Mi cliente no está prófugo"

La figura jurídica uruguaya y defensor de Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, Jorge Díaz, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a la situación judicial que atraviesa. Por qué considera que no está prófugo.

¿Qué será de la situación jurídica de su defendido?

Para aclarar algunos títulos que hablan del "prófugo", la situación en Uruguay no es así. Tiene su domicilio radicado acá y saben las autoridades dónde está. Mi cliente no está prófugo y es importante destacarlo porque no refleja su situación procesal. Hay una solicitud de extradición en punto cero, porque se pidió el refugio en Uruguay y la legislación establece que quien define es la Comisión de refugiados. Pero si hay solicitud de extradición, el juez tiene que tratar el caso. Rodríguez Simón le pide a Uruguay que lo reconozcan como refugiado y está en trámite el expediente judicial, siguiendo los procesos normales. La ley establece que le rige un estatuo.

Trascendió que rechazaron el pedido de asilo político, ¿qué significa?

La Justicia uruguaya no se pronunció de forma efectiva. Se está haciendo referencia a alguna decisión menor, pero no hay nada definitivo. Imagino que se refiere a una resolución primaria de una jueza, pero tampoco lo calificaría como un revés. Quizás no haya un reconocimiento expreso en un primer momento de su condición de refugiado, pero están dados todos los requisitos para que sea así.

¿En qué instancia sería?

El proceso de solicitud tiene ciertas particularidades. Lo tramita mi cliente ante la Justicia uruguaya, pero no tiene contrincante, es colaborativo. Mientras eso no se termine, no se puede hablar de revés. Cuando tengamos el fallo, la resolución sería definitiva, porque no se puede apelar, al no haber un adversario.

¿Cuáles serían los plazos?

No hay un tiempo específico, pero falta mucho porque no se pudieron presentar determinadas pruebas que mi cliente ofreció. En Argentina se resfrían y nosotros estornudamos por la cercanía, pero tenemos diferencias muy grandes. La justicia uruguaya falla sin ningún tipo de influencia o incidencia, aunque se puede equivocar. Creemos que están todos los elementos para fallar a favor de mi cliente, pero noté cierta euforia en los medios argentinos sobre la situación actual que no se condice con la realidad. Como tampoco tiene nada que ver esto con el Parlasur y puede haber una búsqueda de confundir.

Uruguay rechazó el pedido de asilo político de "Pepín" Rodríguez Simón

¿La justicia argentina no es independiente como en Uruguay?

En Argentina hay democracia, pero con relación entre el sistema político y el judicial, que no sucede en Uruguay. Algunos dicen que el presidente Luis Lacalle Pou incide en la demora y es desconocer lo que pasa. La política mete la cola permanentemente en la Justicia argentina.

JL PAR