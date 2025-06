El autor de "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá" le respondió a Cristina Kirchner

El periodista Pablo Vaca, autor de la columna de opinión titulada “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá” y publicada en Clarín diez días después del intento de magnicidio, aseguró que la expresidenta “agarró el título y lo torció para el lado que ella quería”. “Cristina ya sabía que iba a ser condenada”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Vaca es periodista desde 1987 y actualmente es secretario de redacción y jefe de la mesa central de Clarín desde 2017. Fue editor general de la revista Gente, editor de Cultura del diario La Nación, director de la revista Aventura y trabaja en el diario Clarín desde 2011, donde también desarrolló el suplemento Spot. El 11 de septiembre de 2022, diez días después del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, publicó en Clarín una columna de opinión que la expresidenta menciona insistentemente en estos días, con el título “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

¿Qué te pasó estos días, cada vez que Cristina menciona la columna que vos escribiste? ¿Qué le pasó a tu familia?

Cristina, sus seguidores y el periodismo kirchnerista usaron el título de mi columna de 2022 a repetición. A tal punto que, como digo en una columna que escribí y publiqué hoy, La Cámpora usó ese mismo título para un documental sobre el intento de magnicidio que sufrió Cristina. Hay que felicitarla a la expresidenta, porque la verdad es que agarró el título y lo torció para el lado que ella quería. El título era: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Era realmente literal, en el sentido de que esa columna se publicó once días después del atentado. En la columna se repudiaba expresamente el atentado, dije que era gravísimo y que era repudiable.

En lo que yo disentía en ese momento, era que Cristina y todos sus seguidores hablaban de una conspiración internacional para matarla, y que en realidad todo apuntaba a que habían sido “los copitos”. De hecho, esto fue realidad, porque los copitos son los únicos que están siendo juzgados por el caso actualmente. Pero yo no me metí en la intención. Yo repudiaba la intención de matarla, por supuesto. No decía otra cosa. Ella agarró eso para decir que la quieren sacar del juego.

La otra parte que leyó, a su manera, fue “y el fallo que sí saldrá". Ella, en lugar de “fallo”, leyó interiormente “condena” y asimiló una palabra a la otra. Yo no hablaba de condena, yo hablaba de que el fallo iba a salir sí o sí, porque el juicio estaba desarrollándose en septiembre, y finalmente se conoció en diciembre la condena. Pero en la columna se dice claramente que el fallo podría ser absolutorio. Cristina ya sabía que iba a ser condenada. No por una cuestión política, como ella sigue diciendo hoy, sino porque la prueba era terrible. La Corte, en la confirmación del fallo, habla de profusa prueba. Había una cantidad de elementos para condenarla a ella y a los demás acusados que era indisimulable.

Lo primero que me pasó fue que tuve que cerrar mi cuenta de Instagram porque me empezaron a agredir y me empezaron a mandar fotos de mis nietos, que viven en Australia. Mi mamá se asustó, mi mamá se sigue asustando. Pero hace casi 40 años que soy periodista, y esto no me preocupa. Simplemente di una opinión, y no era una opinión malintencionada. Era una descripción de lo que le estaba pasando a Cristina.

La columna de hoy se titula “Cristina, entre el fallo que sí salió y los que ya saldrán”, porque efectivamente Cristina tiene varios procesos penales pendientes, tres de ellos muy importantes, y van a salir esos fallos. En alguno tal vez la absuelvan, y en alguno tal vez la condenen. Pero todo indica que, por ejemplo, en el caso de Hotesur-Los Sauces, que está vinculado con esta condena que recibió por Vialidad, la prueba es aún más grosera.

A mí me parece que quedaba claro que no solamente el fallo iba a salir, sino que ella iba a ser condenada. Las personas cercanas a la expresidenta dicen que los medios le indicaban a la Justicia qué tenía que hacer. Yo trataba de explicar que el trabajo de los periodistas es tratar de anticipar qué es lo que va a suceder. Los acreditados tienen fuentes, y eso no implica influir sobre la Justicia. ¿Por qué creés que ella toma al periodismo como el le dicta a la Justicia y tiene información privilegiada?

En este caso, el periodismo le es funcional para victimizarse como figura política. Y toma una parte del periodismo, así como Milei toma otra parte del periodismo. Ella no está diciendo qué le dice el periodismo kirchnerista, que abunda aún hoy. Se agarra de algunas cuestiones que publica el periodismo independiente, que además ese es el trabajo que tenemos que hacer. Uno consulta fuentes y publica.

En el caso en particular de la columna, el argumento central del kirchnerismo fue que yo ya sabía que la iban a condenar. Quiero aclarar que no era así. Yo no tenía esas fuentes como para tener acceso a un fallo que, además, no debía estar ni dictado, porque faltaban tres meses para que la condenaran. Yo no sabía eso por ciencia cierta. Ninguno de nosotros puede escribir una columna basándose en hechos que no existen. Por lo menos, no es nuestra práctica profesional. Si alguien te dice que va a pasar algo, uno chequea la información y publica si confía en esa fuente.

Pero podríamos decir que todos aquellos periodistas cercanos a Tribunales sabían que lo más posible era que la condenaran. Uno podría perfectamente publicar que cree que va a pasar tal cosa, y eso lo hacemos todos los días. Nuestra tarea siempre es anticiparle todo lo posible a la audiencia. Es una ignorancia respecto de cómo el periodismo funciona.

Absolutamente. Es como si sos periodista de deportes, ves que un equipo juega mal y juega mal y juega mal, y decís que creés que tiene posibilidades de descender. Bueno, es lo mismo.

El ejemplo que me parece más cercano es el de los cronistas de policiales, con los grandes casos policiales que llegan a la Justicia, y van anticipando qué es lo que creen que qué va a pedir el fiscal o va a fallar el juez o la Cámara. Es la tarea normal del periodismo.

Uno puede equivocarse igual. Es bueno el ejemplo del periodismo de policiales. Hay muchos periodistas policiales que compran una teoría sobre quién es el asesino o el inocente de tal caso porque sus fuentes le dicen eso, y a veces quedan enceguecidos. Me parece que el trabajo del periodista también es despegarse de la influencia de una fuente interesada y distinguirla.

En este caso, yo tenía la misma información que vos. En todas las redacciones lo que quedaba claro era que el juicio a Cristina Kirchner avanzaba a los procesos normales, pero iba a terminar en una condena. Lo de la Corte me quedaba claro hace ya cuatro años.

Uno veía la prueba que se iba acumulando y los testigos que iban declarando y no quedaba mucho margen para dudas. La Corte lo dijo claramente: profusa prueba. No fue una opinión de los 16 jueces que intervinieron en el caso, en tres instancias distintas. No inventaron una cosa.

Después de lo que pasó en TN o en Artear, ¿qué clima se vive en la redacción de Clarín?

De hecho, hoy a la mañana vandalizaron una receptoría de avisos de Clarín. No tengo más información que esa, pero vi una foto. Ayer teníamos las entradas a la redacción con seguridad extra. Mi mamá se preocupó por si yo estaba ahí adentro, como supongo que les pasa a todas las familias de todos los que trabajamos ahí. Como les ha pasado en Perfil también.

