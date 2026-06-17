El biógrafo de Scaloni revela los secretos del DT argentino y su manejo del vestuario

"La naturalidad con la que se tomó el cargo" es, según Pablo Aimar, la principal virtud de Lionel Scaloni como entrenador. Así lo contó Diego Borinsky, autor de Scaloni. Biografía Oficial, quien aseguró que al DT "le fluyen las cosas", desde la relación con los jugadores hasta el liderazgo que ejerce dentro del vestuario. "Su autenticidad es genuina. Y, obviamente, sabe de fútbol, porque si no sabe de fútbol, a los dos minutos se te cae la careta", afirmó el periodista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Diego Borinsky es licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y periodista deportivo por Deportea. Dictó clases de taller gráfico en Deportea durante 20 años. Trabajó en la revista El Gráfico entre 1992 y 2018, además de colaborar en diferentes medios escritos y audiovisuales del país y del exterior. Es el autor de Scaloni. Biografía Oficial, el libro que recorre la vida del actual técnico campeón del mundo. La obra, publicada por Editorial Sudamericana, fue desarrollada en conjunto con el propio Lionel Scaloni a lo largo de casi tres años de trabajo y múltiples encuentros íntimos en Mallorca, Pujato y el predio de la AFA.

Viste que cuando uno hace un trabajo periodístico hay mucho material y tengo un montón de cosas. Pero siempre tenemos una frase, un título, una definición que resume todo eso que se hizo. Si tenés que utilizarla para definir a Scaloni dentro de ese trabajo que después volcaste en el libro, ¿qué dirías? ¿Scaloni es qué?

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Qué difícil, 544 páginas, resumirlo. Pero me quedo con una respuesta que me dio Pablo Aymar. Porque, además de encontrarme con Scaloni en Mallorca, pude ir a su casa, tener varias charlas con él. Entrevisté a más de 40 personajes que están cercanos a Scaloni, entre ellos los del cuerpo técnico. Y Pablo Aimar, que lo conoce desde los 19 años porque compartieron el Sub-20 que fue campeón del mundo en Malasia, donde Scaloni le mete un gol a Brasil, ya venía con algunas pistas que nos venía dando de que iba a ser alguien importante.

Le pregunté qué es lo que más le llamó la atención de Scaloni como entrenador. Porque él lo conocía y se hizo amigo a partir de ahí, mantuvieron el contacto. Y me dijo: “La naturalidad con la que se tomó el cargo”. Y vos lo ves que al tipo le fluyen las cosas. O sea, nunca lo ves actuando. Así como se emociona, que se emocionó ayer también cuando lo saca Messi y lo abraza. Y yo ahí creo que tiene que ver con un tema personal que él también vivió, que todavía está con temas familiares, de salud y demás. Su autenticidad es genuina. Y bueno, obviamente sabe de fútbol, porque si no sabe de fútbol, a los dos minutos se te cae la careta. Porque los jugadores son muy bichos y te sacan la ficha enseguida.

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Me da la sensación de que es un buen tipo, ¿no? A veces esa característica o esa definición de una persona la puede catalogar también como una persona blanda, una persona a la que le cuesta tomar decisiones. Y acá la historia indica todo lo contrario, con respecto a la manera de manejar a un vestuario que tiene todas figuras de millones de dólares, de potenciales aún mayores. Y el tipo logra encasillarlos a pesar de todo eso. Me parece que ahí hay mucho de lo que explica por qué el éxito y quizás también por qué el fracaso de los seleccionados anteriores, que eran muy buenos pero que terminaban perdiendo en los vestuarios.

Ayer quedó demostrado, por ejemplo. En la selección están los mejores jugadores de los equipos. O sea, vienen con el ego recontra inflado porque son todas estrellas en sus equipos. Ayer no jugó Otamendi, que es el subcapitán, que es el tipo más referente después de Messi. En el Mundial sacó en el segundo partido a Lautaro Martínez y a Paredes, que eran dos tipos que habían empezado con él en el ciclo. O sea, no le tiembla el pulso porque los jugadores saben que lo hace por el bien de la selección. O sea, juega el que está mejor.

Y la relación con Messi es muy especial. Vos sabés que, ahora que estamos todos con Messi una vez más, con todos los récords y demás, la primera pelota que recibe Messi como jugador de la selección mayor, en aquel famoso amistoso contra Hungría, donde duró 90 segundos en cancha porque lo expulsaron. El primer pase se lo dio Scaloni. Y yo lo cargaba porque él dice: “No, yo ya sabía que iba a ser un genio este pibe, por eso le di la primera pelota”. Pasó eso.

Y el primero que le va a protestar al árbitro alemán, Markus Merk, que le está por sacar la roja, que es totalmente insólita, porque Messi se quiso sacar a un tipo de encima que lo estaba camiseteando y le roza la cara, es Scaloni. Está la foto ahí.

Y después, un detalle curioso, que es cuando Chiqui Tapia lo llama a La Alcudia, que es el torneo juvenil donde estaba dirigiendo Scaloni después de que se fuera Sampaoli, y le dice: “Mirá, vas a tener que hacerte cargo de la selección mayor por dos o seis partidos”, como interino, que eran los partidos amistosos que quedaban hasta fin de año.

Una de las primeras cosas que hace es agarrarlo a Pablo Aimar y decirle: “Mirá, vamos a llamarlo a Messi por videollamada”. Y acá tengo anotado lo que me contó que le dijo a Messi. En ese momento, Messi venía del golpazo del Mundial de Rusia, no sabía si iba a seguir jugando o no.

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Y dice: “Estábamos en Valencia con Pablo y lo primero que hicimos fue una videollamada con Leo. Era el capitán junto con Mascherano y tocaba que se enterara de nuestra boca que íbamos a ser interinos. Le dijimos que íbamos a asumir y su primera reacción fue reírse. Estaba contento. ‘Me parece bárbaro, espero que les vaya bien’, nos dijo.

Vino a los ocho meses y había un grupo increíble”. Y yo le pregunto: “¿Qué mensaje le bajaron?”. La palabra clave era que él disfrutara dentro de la cancha. “Lo primero que le dijimos fue: ‘Vas a disfrutar, vas a pensar solo en lo futbolístico. Te vamos a poner un equipo con el que te sientas cómodo y en el que los compañeros se van a sentir cómodos con vos’. En ese sentido fue fácil, porque él es feliz dentro de la cancha. Disfruta con la camiseta de la selección. Yo tenía al lado a Pablo, que para él es una persona fuerte. Habrá pensado: ‘Me llaman cuando no tendrían por qué hacerlo’. No teníamos dudas de que sería la base”. Y ahí arrancó la historia con ese simple llamado que surgió naturalmente.

Y vos fijate que Messi, en los cuatro mundiales anteriores a Qatar, le pasó lo mismo que le está pasando ahora a Cristiano Ronaldo, que hoy debuta. No había podido meter un gol en un mata-mata. Nunca había metido, en los cuatro mundiales, un gol en un partido decisivo. Obviamente son importantes todos los partidos, pero los mata-mata más.

En Qatar metió goles en los cuatro mata-mata. Al fin le dieron a Messi, al mejor del mundo, al que todos decíamos: “No puede ser que al mejor del mundo lo estemos desperdiciando mundial tras mundial”. Y le pusieron un equipo que, además, todos se mueren por Messi. Y bueno, logró darle las condiciones para que Messi explotara todo lo que tiene y pudo irse la espina.