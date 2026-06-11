Argentina lidera el ranking de belleza del Mundial 2026 por su hinchada y Lionel Scaloni

A las puertas del debut deportivo en el Mundial 2026, la delegación nacional obtuvo una llamativa victoria en el plano estético. Según una encuesta difundida por el periódico estadounidense New York Post, el país consolidó una hegemonía que trasciende las fronteras estrictamente futbolísticas.

El informe internacional determinó que los simpatizantes del combinado nacional componen la hinchada más atractiva de la competencia de selecciones. Los resultados posicionaron al país en lo más alto de una clasificación que evalúa la fisonomía y el magnetismo de las parcialidades en las tribunas.

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La compulsa, bautizada de forma irónica como "World Cupid", fue desarrollada originalmente por la plataforma especializada The Lines. El relevamiento contó con la participación de 3.000 aficionados al fútbol residentes en los Estados Unidos, quienes evaluaron diferentes variables visuales de los seleccionados.

El éxito de la delegación nacional no se limitó únicamente a las tribunas, ya que la dirección técnica sumó su propio galardón. El director técnico Lionel Scaloni fue consagrado como el entrenador más atractivo del torneo ecuménico, imponiéndose en la votación sobre reconocidas figuras de la escena internacional.

Los resultados posicionaron al país en lo más alto de una clasificación que evalúa la fisonomía y el magnetismo

El estratega santafesino superó en las preferencias al italiano Carlo Ancelotti, actual conductor del seleccionado de Brasil, y al argentino Mauricio Pochettino, quien comanda al equipo nacional de los Estados Unidos. La figura del director técnico campeón en Qatar 2022 revalidó así un marcado interés por parte del público norteamericano.

Subtítulo: El podio estético y las categorías del torneo

La hegemonía de la parcialidad nacional en las tribunas relegó a rivales históricos del continente y a los propios organizadores. Detrás del liderazgo albiceleste, el podio de las hinchadas más destacadas se completó con Brasil en segundo lugar y los Estados Unidos en la tercera posición.

El desglose de los datos publicados arrojó un panorama dispar para el resto de los competidores globales. En la categoría que evaluó el atractivo de las camisetas oficiales, el primer puesto le correspondió a la indumentaria titular de Estados Unidos, mientras que Argentina obtuvo el segundo escalón y Brasil quedó relegado al tercer puesto de la muestra.

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Los evaluadores utilizaron un método de selección directa mediante la exposición sistemática de material fotográfico. Para confeccionar los índices, la organización exhibió de manera consecutiva imágenes de los simpatizantes, de los cuerpos técnicos en actividad y de los diseños de indumentaria textil provistos por las marcas deportivas.

La composición demográfica de los consultados garantizó una muestra heterogénea en términos de género y edad. De acuerdo al reporte técnico, el universo de encuestados estuvo integrado por un 57% de hombres, un 42% de mujeres y un 1% de personas no binarias, con un promedio de edad general de 37,6 años.

Carlo Ancelotti, actual conductor del seleccionado de Brasil

La distinción estética se produce en paralelo con el estatus estrictamente deportivo del equipo de la Asociación del Fútbol Argentino. El combinado nacional iniciará sus compromisos oficiales consolidado además en el primer puesto del ranking de la FIFA, una ubicación de privilegio que ostenta desde el inicio del proceso de competencia actual.

A pesar de que el seleccionado de Brasil consiguió imponerse en el rubro del plantel con mayor atractivo visual general, la fascinación global se centró en la parcialidad albiceleste. El reconocimiento ratifica que la identidad del público de la tribuna mantiene un alto impacto en la opinión pública internacional del torneo norteamericano.