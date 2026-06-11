Los mejores memes de la apertura del Mundial FIFA 2026

La apertura del Mundial 2026 desató una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras millones de personas seguían la ceremonia inaugural, los usuarios de X, Instagram y otras plataformas convirtieron los momentos más curiosos, emotivos y sorprendentes del espectáculo en memes que rápidamente se volvieron virales.

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Algunos apuntaron a los artistas invitados. Otros se detuvieron en la escenografía, los efectos visuales o los gestos de los protagonistas. Como suele ocurrir en los grandes eventos, nada quedó fuera del radar de internet.

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En cuestión de minutos, X, Instagram y TikTok se llenaron de bromas, ocurrencias y posteos virales que acompañaron el inicio de la máxima cita del fútbol.

RG