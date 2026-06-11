jueves 11 de junio de 2026
Apertura Mundial
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Humor en redes

Los mejores memes de la apertura del Mundial FIFA 2026

Como suele ocurrir en los grandes eventos, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y comentarios sobre los shows, los artistas invitados y los momentos más llamativos de la noche.

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La apertura del Mundial 2026 desató una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras millones de personas seguían la ceremonia inaugural, los usuarios de X, Instagram y otras plataformas convirtieron los momentos más curiosos, emotivos y sorprendentes del espectáculo en memes que rápidamente se volvieron virales.

Memes apertura 11062026

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Algunos apuntaron a los artistas invitados. Otros se detuvieron en la escenografía, los efectos visuales o los gestos de los protagonistas. Como suele ocurrir en los grandes eventos, nada quedó fuera del radar de internet.

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En cuestión de minutos, X, Instagram y TikTok se llenaron de bromas, ocurrencias y posteos virales que acompañaron el inicio de la máxima cita del fútbol.

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RG

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