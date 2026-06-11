jueves 11 de junio de 2026
Inauguración Mundial 2026
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Apertura en México

Galería de fotos: cómo fue la apertura oficial del Mundial 2026 en México

Con música, espectáculos en vivo y un estadio repleto de fanáticos, el Mundial 2026 tuvo su inauguración oficial. Las imágenes más destacadas de una noche que dio inicio a la máxima competencia del fútbol.

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El Mundial FIFA 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia de apertura que combinó música, color y una puesta en escena pensada para celebrar la pasión global por el fútbol. Miles de espectadores colmaron el estadio para presenciar un espectáculo que dio inicio a la máxima cita deportiva del planeta.

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Artistas, bailarines y efectos visuales fueron parte de un show que reflejó la identidad de los países anfitriones y marcó el comienzo de un mes de competencia. Las mejores imágenes de una noche cargada de emoción, expectativa y clima mundialista.

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En el estadio Ciudad de México (conocido como el Azteca) y bajo un sol radiante, se celebró la primera de las tres ceremonias de inauguración. Shakira fue quien cerró, interpretando Dai Dai, la canción oficial del certamen, acompañada del nigeriano Burna Boy.

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México y Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

El primer partido se disputó entre México y Sudáfrica, donde el local se impuso 2-0, dando inicio al tablero del grupo A.

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RG

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