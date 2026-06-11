La vigencia del olimpo de las cinco Copas del Mundo y su lazo con la historia grande de nuestro fútbol

El universo de las Copas del Mundo posee registros que desafían la lógica del tiempo y la preparación física de alta competencia. Entre aquellas marcas más complejas de quebrar se encuentra la participación en cinco ediciones del campeonato organizado por la FIFA, una hazaña de longevidad absoluta.

Durante décadas, este hito pareció una exclusividad inalcanzable, reservada únicamente para atletas con una consistencia fuera de lo común. El listado de protagonistas que alcanzaron dicha constancia es extremadamente reducido en comparación con los miles de futbolistas que disputaron el certamen.

El legado pionero de Antonio Carbajal y la evolución del récord mundial

El guardameta mexicano Antonio Carbajal inauguró este exclusivo club en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, su última función internacional. Aquel compromiso ante Uruguay en el mítico Wembley selló una trayectoria iniciada en Brasil 1950, sumando presencias consecutivas en 1954, 1958 y 1962.

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Tuvieron que transcurrir exactamente treinta y dos años para que otra figura del deporte internacional lograra emular la proeza del arquero azteca. Fue el mediocampista alemán Lothar Matthäus quien alcanzó la quinta Copa en Francia 1998, tras haber debutado en la cita celebrada en España 1982.

La exigencia física y mental de sostenerse dieciséis años en la élite de las selecciones nacionales volvió a congelar el récord por mucho tiempo. Las estructuras del entrenamiento moderno y la medicina deportiva permitieron que, entrado el nuevo siglo, la marca sumara nuevos integrantes masculinos.

El defensor Rafael Márquez se convirtió en el tercer futbolista de la historia en alcanzar las cinco citas máximas en Rusia 2018. El zaguero mexicano extendió su recorrido iniciado en Corea-Japón 2002, portando además la cinta de capitán en cada una de las ediciones que le tocó disputar.

El guardameta mexicano Antonio Carbajal

La Copa del Mundo de Qatar 2022 significó una expansión sin precedentes para este registro, sumando a tres astros mundiales en simultáneo. El mediocampista mexicano Andrés Guardado y el atacante portugués Cristiano Ronaldo inscribieron sus nombres con cinco torneos disputados de forma consecutiva.

En esa misma línea temporal, la historia del fútbol argentino alcanzó la cumbre de la resistencia deportiva gracias a su máximo estandarte contemporáneo. Lionel Messi completó su quinta participación en territorio catarí, un trayecto que comenzó como un juvenil en la edición de Alemania 2006.

El atacante rosarino quebró la paridad histórica del fútbol argentino, superando las cuatro participaciones de Diego Maradona y Javier Mascherano. El diez de la albiceleste no solo igualó la cantidad de torneos de Carbajal, sino que estableció el récord absoluto de partidos jugados.

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La regularidad de estos atletas demuestra que la marca requiere tanto jerarquía técnica como una condición física inmune al paso de los calendarios. Mantenerse en la consideración de los entrenadores durante cuatro procesos mundialistas completos es una tarea que roza la perfección profesional.

Diversos libros de historia del fútbol analizan este fenómeno como la máxima expresión de la disciplina diaria y el cuidado personal de los deportistas. Los especialistas coinciden en que pertenecer a este grupo selecto otorga un estatus de leyenda que trasciende las fronteras de cualquier país.

El guardameta italiano Gianluigi Buffon merece una mención especial en la consideración estadística de la gran cita de la federación internacional. El arquero integró cinco planteles mundialistas entre 1998 y 2014, aunque en la edición de Francia no llegó a registrar minutos en el campo de juego.

El defensor Rafael Márquez ​

La evolución del juego actual, con calendarios cada vez más cargados de partidos, transforma la resistencia de estos futbolistas en un espejo para el futuro. Lo que en la época de Antonio Carbajal se consideró un milagro irrepetible, hoy es la meta máxima de las grandes estrellas.

La marca de las cinco Copas del Mundo continúa firme como el testamento definitivo de aquellos que lograron ganarle la batalla al retiro prematuro. El fútbol argentino, con la corona obtenida en el último torneo, guarda este registro como uno de sus tesoros institucionales más valiosos.