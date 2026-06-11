Quiénes son los tres árbitros argentinos designados para participar de la Copa del Mundo

La Comisión de Árbitros de la FIFA oficializó la lista de los jueces elegidos para dirigir los partidos de la Copa del Mundo. Según los registros institucionales del organismo deportivo internacional, la nómina definitiva incluyó la postulación de los colegiados argentinos Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, quienes representarán al referato nacional en el certamen ecuménico.

La designación de la terna arbitral ratifica el posicionamiento del fútbol argentino dentro de la estructura política y deportiva de la Conmebol. Los tres profesionales superaron los estrictos procesos de selección física, técnica y teórica dictados por las autoridades de la federación internacional durante los meses previos al inicio de la competencia.

Los árbitros argentinos que impartirán justicia en el Mundial

Facundo Tello encabeza el grupo tras consolidar una destacada regularidad en torneos continentales y campeonatos locales de la Asociación del Fútbol Argentino. El árbitro bahiense suma así un nuevo hito en su trayectoria profesional, aportando la experiencia acumulada en partidos de alta complejidad de la Copa Libertadores de América.

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Por su parte, la inclusión de Darío Herrera responde a su prolongada permanencia en la élite del arbitraje sudamericano. El juez cuenta con un extenso historial en encuentros de Eliminatorias mundialistas y clásicos de gran trascendencia mediática, factores que inclinaron la balanza de los evaluadores del comité de designaciones.

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El trío representativo se completa con Yael Falcón Pérez, cuya proyección internacional experimentó un crecimiento sostenido en las últimas temporadas. Su designación por parte de la FIFA premia su desempeño en las competencias juveniles de la región y en los duelos definitorios de la máxima categoría de la liga local.

La preparación técnica de Tello, Herrera y Falcón Pérez para el desafío mundialista

Los tres árbitros seleccionados deberán afrontar una serie de seminarios de capacitación obligatorios organizados por la FIFA . Estas jornadas técnicas buscaron unificar criterios de sanción respecto a las infracciones disputadas, el uso de las tarjetas y el control disciplinario sobre el campo de juego.

El aspecto tecnológico constituye un eje central en el entrenamiento de los colegiados argentinos durante la concentración oficial. El cuerpo arbitral profundiza las directrices operativas relacionadas con el sistema de videoarbitraje (VAR) y la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego que implementará el campeonato.

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Las exigencias de la federación internacional también abarcan evaluaciones de rendimiento físico de alta intensidad para garantizar la óptima respuesta de los jueces ante el ritmo de juego europeo y americano. Los preparadores físicos del organismo supervisan los planes de entrenamiento individuales de Tello, Herrera y Falcón Pérez.

La presencia de tres árbitros principales de una misma federación nacional representa un reconocimiento al nivel competitivo del arbitraje local. Históricamente, la escuela de árbitros de la Argentina ha provisto jueces para las instancias decisivas de los campeonatos del mundo, incluyendo partidos inaugurales y finales de copa.

La expectativa de las autoridades locales se centra en la posibilidad de que la terna consiga designaciones en la fase eliminatoria del campeonato mundial.