El boom de las secuelas: cómo será "That ‘90 show"

Tras el lanzamiento de How I met your father, la secuela de la sitcom How I met your mother, una nueva serie de finales de los noventa vuelve con una segunda parte. Se trata de la serie That ‘70 Show, sitcom que fue furor a principios de los 2000 y que regresa con That 90’ Show, una secuela casi 25 años después del primer episodio de la versión original.

La secuela contará con gran parte del elenco original como Laura Prepon, Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis y Wilmer Valderrama. Se estrenará en Netflix y tiene fecha para el 10 de enero de 2023. Además de los actores, los creadores y productores de la serie original Bonnie y Terry Turner también vuelven al proyecto.

Hasta ahora, fueron confirmados diez episodios para la que será la primera temporada. No hay confirmación acerca de la continuidad de la serie, algo que dependerá de su éxito en la plataforma.

En That '90 Show, Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon) están casados y tienen una hija de 15 años, Leia (Callie Haverda, nueva incorporación al elenco). Ella visita a sus abuelos, Red (Kurtwood Smith) y Kitty (Debra Jo Rupp), que todavía viven en la casa de la familia Forman en Point Place, Wisconsin.

Leia (Callie Haverda) pronto conoce a la vecina de al lado, Gwen (Ashley Aufderheide), llamada así por el ícono de los 90 Gwen Stefani, naturalmente, y se une al equipo de Gwen, incluido el hermano de Gwen, Nate (Maxwell Acee Donovan), su novia Nikki (Sam Morelos) y sus amigos Ozzie (Reyn Doi) y Jay (Mace Coronel).

Cada temporada tendrá lugar solo durante el verano, ya que Leia hace viajes para ver a sus abuelos mientras no hay clases.

That ‘80 Show, el spin off que no fue

Antes de la creación de esta serie, los creadores de la serie original, iniciaron un spin-off similar a That '70s Show llamado That '80s Show​, que canónicamente tenía de protagonista al primo hermano de Eric Forman viviendo su vida con sus amigos en los años ochenta.

Esta serie se estrenó en 2002 (mientras continuaban los episodios de la serie original, que siguió hasta 2006) pero no tuvo el éxito esperado y fue cancelada en su primera temporada.

