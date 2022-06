El economista preferido de Cristina y la polémica sobre el enriquecimiento de los empresarios

En un clima caldeado, el director del CEPA, y quien supo ser recomendado por Cristina Kirchner en su momento para ocupar el cargo en la Secretaría de Comercio, Hernán Letcher, retomó la discusión con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) sobre la intervención del Estado y el control ciudadano en el contexto del lanzamiento de la ley de renta inesperada.

Nos había quedado pendiente, de la última vez que hablamos, una discusión respecto del valor de las empresas. Vos citaste un informe donde once empresas habían aumentado su valor y yo te decía que no creía que podía ser así, ¿cuáles son esas firmas?

Ese documento lo publicamos hace aproximadamente dos meses, llamado Los ricos de Argentina y allí analizamos 16 casos de los principales ricos del país. Yo de eso hice un resumen en clave de lo que habíamos charlado esa vez y, me parece interesante, mencionar que todas las evaluaciones patrimoniales de los analizados cayeron al 50% entre 2018 y 2019. Me parece que atarlo a procesos políticos no tiene sentido. Desde ese momento hasta hoy incrementaron su valor 55%, es decir, volvieron al origen.

Después me tomé el trabajo de comparar los cuatro años previos al gobierno de Macri con los 4 años del propio Gobierno de Macri, donde básicamente los valores son similares. Para ser precisos, la evaluación de la cotización de acciones entre 2015 y 2019 es 3% superior a la del 2016. Obviamente que cuando comparo los valores de 2019-2015 esta muy por encima de finales del 2019.

El escenario es mucho mejor en los años que uno puede decir que las empresas no querían a Cristina. Yo analizaría distinto la cuestión, pero tampoco me animaría a aseverar que la evolución del stock de capital expresado, en la cotización bursatil, se pueda asociar directo a la evolución de la economía.

En el artículo que me enviaste de estas 11 familias dice: "En base a los ranking de la revista Forbes, se tomó para el estudio la organización de los patrimonios comerciales de 17 personas físicas seleccionadas, comparando la evolución de la evaluación del patrimonio entre los inicios del 2020, 2021 y 2022 (pre pandemia, pandemia primer año y segundo) y la fuente que toma es el ranking

No, al recorte le falta una parte, no leyeron toda la metodología. Lo que nosotros hacemos en ese documento es que el ranking de la revista Forbes lo utilizamos para la selección de los casos, no tomamos el valor de Forbes. Nuestra metodología está expresada en ese documento de 200 páginas. Utilizamos esos casos porque no hay documentos previos que den cuenta de la riqueza en general: el de Forbes es uno de los pocos que hay.

Inicialmente tomamos los primeros 30, pero no quedaron todos, sólo 16, porque aquellos que quedaron afuera no tenían que ver con la vida económica de Argentina o eran imposibles de detectar la información. Un ejemplo es Messi, pero nos pareció poco interesante analizar la vida económica de él respecto a los ricos argentinos.

Respecto a este artículo que vos mencionás, estos días llamé al director de la revista Forbes, Alex Milberg, y me respondió: "No queda nada claro en el origen de los datos de la investigación de CEPA, porque nombran a Forbes al voleo, sin precisión. Los datos no salieron en Forbes, porque nosotros publicamos en 2020 que el patrimonio era de 400.010 millones"

Qué lástima que ninguno leyó los documentos porque yo se los pasé y cualquiera podría haberlo leído. Me da tristeza semejante respuesta, porque nosotros no tomamos el ranking de Forbes, solo lo tomamos a efectos de la selección de los casos. La verdad es que denosta nuestro trabajo sin haberlo leído. Nos tomamos el trabajo de investigar, y hablamos con él, para saber qué metodología utilizaban. La nuestra es precisa y tiene 20 páginas, que es cómo se hace un trabajo de investigación.

No fuimos a los ricos a preguntarles cuánto creían que ellos tenían en términos patrimoniales, porque eso es absolutamente subjetivo. Nosotros buscamos mecanismos discutibles. Y ahora de repente algo que nos llevó dos años, y que no leyeron, en una charla por teléfono me dicen que no está bien. Sorprendente. Quizás da cuenta de cómo se llevan los debates públicos en Argentina, de manera superficial, personalizándolos. La pereza intelectual nunca nos pareció un mecanismo interesante para el debate público.

Pero, ¿el origen de la investigación parte de una fuente de Forbes? Quiero plantearte una realidad más amplia, donde solamente 320 empresas de Argentina ganan más de 10 millones de dólares en el año, es una ciudad intermedia de Brasil

Lo que pasa es que no termino de entender a qué conclusión se pretende llegar. Mi hilo conductor es que la vida de las empresas está asociada a la dinámica de la economía argentina. Y en el artículo publicado mencionamos que las grandes empresas trataron de desengancharse del ciclo económico argentino para que ninguna crisis del país los afecte. Entonces tienen mucho stock de su patrimonio fuera del país, y cuando hay una devaluación siempre ganan. La realidad también dice que hoy una empresa como la de Braun le va muy bien, y le fue bien en la hiperinflación, lo dijo él mismo. No les va mal.

