Marcelo Figueiras: "Destaco la gestión de Kulfas"

Marcelo Figueiras, presidente del laboratorio Richmond, la primera empresa fabricante de la vacuna Sputnik-V, habló en Modo Fontevecchia y destacó la gestión qué tuvo el ex ministro de desarrollo productivo, Matias Kulfas: “Ha hecho una gran labor”, dijo. Además, remarcó la importancia de que el sector empresarial debe discutir por “establecer políticas estables que excedan los períodos electorales”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Fue el primer argentino del rubro farmacéutico en sacar una compañía a la bolsa de valores y luego de que se conociera la noticia de la fabricación de la vacuna Sputnik-V, sus acciones subieron más del 30%. Esto sucedió antes de que Rusia invadiera a Ucrania, ¿cómo esto afectó el cambio de contexto geopolítico a tu empresa y a las relaciones con Rusia?

Nos tomó a todos de forma inesperada. Nos agarró en un momento donde ya se había avanzado con el mayor plan de vacunación de la historia de la Argentina y con mucho stock de vacunas de todo tipo. Eso hizo que no nos afectara en cuanto al plan de vacunación. Como empresa nos tomó en el proceso de construcción de la nueva planta que va a ser para productos biotecnológicos y vacunas de todo tipo, no solo las vacunas del COVID-19.

La demanda por la vacuna Sputnik-V se ha reducido enormemente pero finalmente, ¿fue el empujón necesario para construir una planta que sirva para todo tipo de vacunas?

Sí, exactamente. Sabíamos que tarde o temprano la pandemia iba a terminar con lo cual, no encaramos la construcción de la planta no solo para el COVID-19. Pero tuvimos una plataforma que nos permitió enfrentar no solo las vacunas que ya importamos, sino también tener una independencia sanitaria para las vacunas en caso de que esto se repita. Muchos países habían cerrado sus exportaciones y no se podían conseguir insumos. Nosotros tuvimos stock para abastecer al mercado interno durante la pandemia. Aún así nuestro modelo empresarial no está basado en el COVID-19.

Declarase hace unos días que con la vacuna Sputnik-V perdiste plata. ¿Lo que sí permitió empezar más antes que tarde la planta?

Claro. Tenemos la obligación, por ser la primera empresa nacional que cotiza en bolsa, de reportar movimientos que puedan afectar el valor de la acción que puedan ser considerados de interés para el público inversor. Con ese concepto, debemos informar que al terminar la fabricación de Sputnik-V, sufrimos una pérdida porque era todo muy incierto y no teníamos poder de negociación. Tuvimos que hacerlo como fuese porque era la necesidad de la gente. Tras poder haber hecho la transferencia de tecnología para la fase final de producción, pudimos traer el compuesto, que fue una tarea muy buena de nuestros científicos, la industria y las empresas. Todos se ponían a charlar para ver cómo conseguir lo que faltaba. Todos tirábamos para un mismo lado. La transferencia de tecnología funcionó porque tenemos una gran cantidad de científicos que se quedaron.

Nuria Am (NA): Ayer comentaba que se notó a los empresarios en AEA enojados con la situación actual general pidiendo reacción por parte de quienes tienen que tomar las decisiones en materia de política económica. Dejaron el "off" para hablar en "on". ¿Cuál es tu postura respecto a esto?

Valoro la reunión como muy buena y es bueno que haya empresarios que se preocupen por el país. Está bien que se reúnan y den la cara, que propongan. Tenemos un rol importante. Han sido años difíciles y si logramos sentar bases serán oportunidades positivas. Fue muy positiva la posición del ministro. Hoy no todos pensamos lo mismo pero estamos de acuerdo que hay que establecer políticas estables que excedan los períodos electorales y estabilizar la macro para que no haya oscilaciones ni incertidumbre, como decía el ministro, para tener desarrollo sostenible. Las cosas no pasan por las personas y los modelos sino por tirar todos para el mismo lado.

NA: ¿Qué mirada tenés de Daniel Scioli?

Él siempre expresó una postura muy productivista y estratégicamente a favor de la producción nacional y el desarrollo. Va a ser muy positivo. También destaco la gestión de Kulfas en este sentido. Ha hecho una gran labor.

Juan González: Cristina se quejaba de Kulfas sin nombrarlo al decir que los funcionarios que se sientan con empresarios como amigos. En el caso de Kulfas, ¿sentías algo así? ¿Al empresario le cambia las formas y los modos del interlocutor del gobierno que tiene en frente?

Nosotros tenemos miedo de interrelacionarnos entre empresarios y funcionarios pero afuera la gente se junta y es normal. Ahora tratamos de abrirnos al mercado en Europa y cuando llamamos te atiende un ministro para ponerse a disposición. Hay una interacción marcada. Uno tiene que apoyar desde nuestro lugar a la iniciativa privada y creadores de riqueza, trabajo y ciencia. El apoyo a quien gobierna tiene que ser natural. Uno tiene que luchar por las políticas que nos generen riquezas y una estrategia para poder trabajar y no pensar que va a venir alguien a sacarnos esto.