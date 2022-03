Cuarta dosis: Carla Vizzotti anunció que se la aplicarán a vacunados con Sputnik que viajen al exterior

La ministra de Salud de la nación, Carla Vizzotti, afirmó que el Gobierno nacional habilitará la cuarta dosis "para todas las personas que necesiten viajar" y estén inmunizadas con la vacuna rusa Sputnik.

"Lo que estamos haciendo es avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas tienen dosis de Sputnik y que necesiten viajar, presentando el pasaje, ya sea por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas", anunció Vizzotti en diálogo con Reynaldo Sietecase en La Inmensa Minoría por Radio Con Vos, FM 89.9.

Allí, la funcionaria detalló que la cuarta vacuna que se le coloque a la persona que necesite realizar un viaje debe estar aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y que quien reciba la dosis tiene que cumplir los intervalos mínimos y estar dentro del rango etario correspondiente para recibir la vacuna.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria destacó que "la persona que necesita viajar a algún lugar que requiere una cuarta dosis y decide que quiere hacerlo (aplicarse la cuarta dosis), porque no tiene indicación sanitaria y nosotros no lo recomendamos, se tiene que acercar para presentar la evidencia de que tiene que viajar y firmar un consentimiento informado". Además, la ministra destacó que esto es "un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de los países. La gente no tiene la culpa".

"Lo que estamos haciendo es avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas tienen dosis de Sputnik y que necesiten viajar", destacó Carla Vizzotti.

Preguntada por la aprobación de Sputnik por parte de la OMS, la ministra dijo: "No es que Europa no apruebe la Sputnik. Nosotros estamos en contacto con la OMS. Y la verdad es que el avance que se logró fue enorme, el instituto Gamaleya de la Federación rusa presentó los 800 documentos que se le habían solicitado y estaba programada la visita de inspección y justo se postergó la evaluación de la OMS debido a la guerra. En esa evaluación de la OMS es para incorporar en la lista de emergencia a la vacuna Sputnik, que es lo que genera la complicación del tema de los viajes".

Covid-19 | El rebrote de contagios en Europa y Asia enciende las alarmas en Argentina

A quiénes se aplica la cuarta dosis sin la necesidad de viajar

"Nosotros definimos que hay un grupo de personas que requieren en su esquema primario 3 dosis, y hay otro grupo de personas que en su esquema primario necesita de una cuarta dosis que son las personas mayores de 50 años con vacuna Sinopharm, y todas las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas", puntualizó Vizzotti.

Y manifestó que "esas personas que no recibieron refuerzo, sino su tercera dosis, deben recibir un refuerzo después de pasados cuatro meses". Es decir, solo los mayores de 50 vacunados con Sinopharm y las personas inmunocomprometidas, para el resto aún no están disponibles, salvo la excepción de quienes viajan y tienen las dosis de Sputnik en su esquema de vacunación.

Solo los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y las personas inmunocomprometidas pueden acceder a la cuarta dosis.

La situación sanitaria de Mendoza, sin barbijos en las escuelas

Consultada por la decisión de la provincia de Mendoza de erradicar el uso obligatorio de barbijos en las escuelas, la ministra reveló: "Mañana (por el viernes 18) tenemos Consejo Federal de Salud, es el tema más importante de la mañana, cómo seguimos en la escuela en general. Hoy hubo una reunión de seguimiento de lo que es la escolaridad, y recomendaron fervientemente continuar con la obligatoriedad del barbijo. Además porque ahora circula el virus de la gripe A, y aumenta el riesgo".

Y luego agregó: "El debate y el planteo es la obligatoriedad en este contexto epidemiológico. Y desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda todavía el uso de barbijo".

Virus de la Influenza

Con la suba de cuadros de Gripe A (subtipo H3N2), el Ministerio de Salud de la Nación había anunciado en la noche del miércoles 15 que ya para los primeros días de la próxima semana se empezará la distribución de 1.120.000 dosis de vacunas antigripales entre las 24 jurisdicciones, por lo que establecieron recomendaciones de cara a la inminente campaña de vacunación.

Ante la pregunta de cómo afectará el avance temprano del virus, Vizzotti aclaró: "La pandemia de la gripe A del 2009 fue lo mismo que ahora, emergió un virus nuevo que contagiaba de persona a persona, ahora pasó a ser estacional. Ahora está circulando gripe A y B, lo que hay que hablar es de influenza. Porque ahora se adelantó varios meses, cuando debería empezar en abril o mayo. Mañana empezamos a recibir las dosis antigripales, y comenzamos con la distribución", añadió, reafirmando que entre el 18 y el 21 de marzo llegarán las primeras vacunas.

MM cp