El nuevo Titanic está próximo a zarpar

Lo que parecía un imposible sucedió: un crucero que ya ostenta ser el más grande del mundo logró superar la imponente y colosal presencia del Titanic, quintuplicando su tamaño. Así, un astillero finlandés está abocado a la gran tarea de darle los últimos retoques al “Icon of the Seas” (Ícono de los Mares), que ya tiene programado su primer viaje para enero de 2024.

Lo cierto es que esta embarcación, por su tamaño y disposición de lugares, se parece más a una ciudad flotante que a un barco. Con diversas comodidades, el crucero de la empresa Royal Caribbean cuenta además con múltiples parques acuáticos y más de 20 cubiertas. En ese sentido, según reportó la agencia de noticias AFP, el Icono de los Mares es cinco veces más grande que el histórico Titanic y tiene capacidad para casi 10.000 personas.

Orgulloso de su creación, Tim Meyer, director general del astillero Meyer Turku, encargado de su construcción en la costa suroeste de Finlandia, señaló: "Este barco es actualmente, que sepamos, el crucero más grande del mundo".

Repunte post pandemia

Lo cierto es que la presentación de esta imponente embarcación de crucero, cuya construcción comenzó en abril de 2022, se da en pleno repunte del sector tras la pandemia de Covid-19 que golpeó al mundo entero.

El sector sigue recuperándose y según destacó la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Cruise Lines International Association, CLIA), se estima que el volumen de pasajeros en 2023 logrará superar los niveles registrados en temporada previa a la declaración de pandemia. Se espera que el volumen alcance hasta los 31,5 millones de pasajeros.

"Una vez que se levanten las restricciones y la situación se calme, veremos que el mercado se recuperará con fuerza", afirmó Meyer. El astillero además tiene encargada la construcción de otros dos buques crucero de tamaño similar al del Icono de los Mares, que mide 365 metros de eslora y pesa más de 250.800 toneladas.

Los especialistas del sector remarcan que "Los cruceros se han vuelto más grandes en la última década". Según explica Alexis Papathanassis, profesor de gestión de cruceros en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremerhaven, Alemania, "hay beneficios económicos obvios" para las embarcaciones de gran tamaño. De hecho, generan una reducción del costo que representa cada pasajero haciendo economías de escala.

El crucero más grande del mundo zarpará en 2024: entran casi 10 mil personas

Más opciones para gastar a bordo

Una de los lugares más llamativos y que es la particularidad del nuevo crucero, es la gigantesca cúpula de cristal que cubre la proa. También dispone de siete piscinas, un parque, toboganes de agua, paseos comerciales y una pista de patinaje sobre hielo. "Cuanto más grandes son los barcos, mayores son los costos de inversión y los conocimientos tecnológicos necesarios. Y los conocimientos tecnológicos no son baratos", destacan los especialistas.

Por su parte, el creador destaca que tiene "más lugares que cualquier otro barco" y que el "Icono de los Mares" ofrece más opciones para gastar dinero, lo que "a su vez permite que las compañías de cruceros sean más rentables".

Los expertos afirman que el tamaño de las embarcaciones seguirá en aumento pero lo harán a un ritmo más lento teniendo en cuenta el contexto económico. Esto no deja de ser una noticia bien recibida para el sector de los cruceros, que durante la prolongada etapa de confinamiento y cuarentena global por el avance del coronavirus, no les quedó más opción que endeudarse para sobrevivir.

El gran proyecto “Categoría 6” de Royal Caribbean fue anunciado en 2022 y se estimó que estaría en altamar en 2024. Al parecer todo va encaminado a cumplir con la fecha proyectada. El gasto de inversión le costó a la compañía USD 2.000 millones y según informó el portal de noticias Business Insider, al habilitarse las primeras reservas de pasajes la empresa rompió su propio récord de ventas en la historia de la compañía.

Gran huella ecológica

Asimismo cabe mencionar que las aguas están divididas en torno a este asombroso barco. Por un lado, están quienes califican la colosal estructura como una "monstruosidad", alertando sobre la gran huella ecológica que impactará de lleno sobre el medio ambiente.

Los especialistas del sector señalan que los barcos modernos están tomando medidas para mitigar las emisiones gracias a la tecnología, a la vez que el astillero constructor del "Icono de los mares" afirmó que el crucero funciona con gas natural licuado (GNL). Sin embargo, los ecologistas no están convencidos respecto de la ausencia de impacto ambiental con una enorme huella ecológica.

Si bien el gas natural licuado tiene más baja emisión que los combustibles marinos tradicionales, por otra parte, "tiene consecuencias dramáticas en el clima debido a las fugas de metano" que provoca, advierten los ambientalistas.

Pocos lugares disponibles

La página oficial de la compañía, muestra que solo hay disponibilidad para viajes de siete noches con capacidad limitada. Al momento de cerrarse esta nota, solo quedan dos fechas para febrero de 2024 y otras pocas disponibles para febrero de 2025.

Todas las salidas están programadas para zarpar desde el puerto de Miami, en Florida, Estados Unidos, según la fecha puede incluir un recorrido por las más famosas islas del Caribe. Los paquetes disponibles de ocho días podrían tener sabor a poco, para llegar a recorrer entero el nuevo gran crucero.

El Icon Of The Seas no fue la excepción al momento de seguir el ritual de respetar las supersticiones del mundo naval: no existe a bordo la cubierta trece. Lo cierto es que, pese a las señales de alerta de los grupos y entidades ecologistas, o el fantasma que sobrevuela de su antecesor, están quienes admiran la sofisticada ingeniería de estos enormes cruceros y corren a comprar boletos para evitar quedarse fuera del primer gran viaje. Ello sin importarle, que pudiera repetirse la historia y suerte que tuvo el lujoso Titanic.

