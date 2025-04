En un homenaje al papa Francisco el día de su muerte, Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia dialogaron sobre la influencia del pontífice incluso en aquellos que no creen en Dios y su compleja relación con la política argentina en el pase entre Longobardi y Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Javier Milei tras la muerte del papa Francisco: "Haber podido conocerlo fue un verdadero honor"

Al recordar a Francisco, Longobardi destacó el reportaje de tres horas que Fontevecchia le realizó a Francisco en el Vaticano en 2023, al que describició como “el más imperdible de todos” por su vigencia. La entrevista de tres horas deja ver el lado más “metafísico” de Bergoglio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El papa Francisco junto a Jorge Fontevecchia.

Por su parte, el conductor de Modo Fontevecchia se mostró conmovido al recordar su relación con la fe. “Venía de una familia muy católica, y con la rebeldía de la adolescencia me hice ateo. Más tarde, durante la dictadura, con la ayuda de Alicia Moreu de Justo, me asumí agnóstico, hasta que creí en Dios cuando estuve detenido en El Olimpo. De 750 mataron a 700 y siempre me pregunté ‘¿por qué ellos y no yo?’, lo mismo que se preguntaba el Papa cuando visitaba cárceles”, relató.

"Se nos fue el Papa de los pobres", dijo el arzobispo Jorge García Cuerva desde la misa en la Catedral Metropolitana

Sobre el legado de Francisco, Fontevecchia mencionó que durante un reportaje al filósofo italiano Bifo Berardi, ateo y comunista, le preguntó por Francisco y este respondió. “El Papa me hizo creer, pero no en Dios, si no en el ser humano”. “Francisco hace creer a los que no quieren. ‘Yo rezo por usted aunque se que usted no rece por mí’, decía el Papa, y te termina haciendo creer”, agregó el periodista.

Además, los periodistas repasaron las causas de la “eterna controversia” entre el Papa y la Argentina, el vínculo del pontífice con todos los presidentes argentinos con los que convivió, su decisión de no regresar al país y el próximo Papa.

TV